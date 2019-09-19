 ЕБРР внимательно наблюдает за ситуацией вокруг ПриватБанка и Гонтаревой, - вице-президент Пию

"Мы ожидаем от украинских властей правильных вещей по отслеживанию средств, которые были украдены из банка и, конечно же, мы ожидаем, что этот банк не будет возвращен бывшим владельцам. Это именно то, что я услышал от президента Зеленского на встрече с ним. У меня нет причин сомневаться в его готовности это сделать. В то же время мы бдительны. Мы судим по делам… Мы отслеживаем ситуацию чрезвычайно тщательно", – сказал он в ходе встречи с журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Пию, в ходе встречи президент дал понять, что он осознает: эти события – прямой вызов украинским властям, имиджу страны и имиджу его самого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР Пию: ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год

"Я убежден, что он понимает это", – добавил банкир.

При этом вице-президент ЕБРР отметил, что реакция Зеленского на события, связанные с Валерией Гонтаревой, была запоздалой, однако озвученная им на этой неделе позиция довольно четкая.

"Когда мы встретились во вторник, это был первый пункт повестки дня, который он внес. Он сам, я не спрашивал его", – подчеркнул вице-президент ЕБРР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены зовут Гонтареву в США для общения: "Мы наблюдаем за событиями очень внимательно"

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.