EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  368  4
Материалы по теме:
Все про:ВР (23694) ЦИК (3332) Корниенко (35)

 В списке кандидатов в новый состав ЦИК есть действующие члены комиссии, - Корниенко

В списке кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии есть действующие члены комиссии.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко, отвечая на вопрос, кто в списке кандидатов в ЦИК.

"Мы же не светим людей, чтобы им не создавать лишних проблем... Там есть действующие члены ЦИК, которые подтвердили свою политическую беспристрастность и профессионализм в течение предвыборного процесса", - отметил нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что все парламентские фракции уже направили Президенту списки своих кандидатур в состав новой Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада в четверг может назначить новую ЦИК, но есть некоторые заминки от фракций с кандидатами, - Качура

Источник: https://censor.net.ua/n3149357
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А есть и новые лица, например, Елена Лукаш.
 показать весь комментарий
 
А он действующий? Вы, батенька, совсем от жизни отстали.
 показать весь комментарий
 
Может ентот орденоносец в резерве..
😁
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх