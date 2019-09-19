EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  158  6
Все про:прокуратура (3653) реформы (3394) Военная прокуратура (790) Переаттестация (98) Монастырский (6)

 Открывается возможность через переаттестацию оставить именно профессиональные кадры, - Монастырский о реформе прокуратуры

Благодаря реформе прокуратуры удастся провести переаттестацию и оставить только профессиональные кадры.

Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наше видение, что сейчас открывается такая возможность через переаттестацию оставить именно профессиональных кадров в прокуратуре. А те кадры, в которых вопрос есть по добродетельности, профессионализму - должны покинуть органы прокуратуры. Но я не думаю, что это будет массовое явление, особенно на местном уровне прокуратур. Потому что в принципе, больше всего вопросов у меня и других членов комитета именно к сотрудникам Генеральной прокуратуры", - отметил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о реформе прокуратуры

По его словам, сотрудники Генпрокуратуры первые пройдут переаттестацию.

Кроме того, по его словам, законопроектом о реформе прокуратуры отменяется военная прокуратура, вместо которой будет работать специализированная.

"Будет создана специализированная прокуратура, генеральный прокурор наделен таким правом, где будут работать прокуроры, будут осуществлять процессуальное руководство по военными преступлениями. Проблема вопрос в том, что предыдущая военная прокуратура, она занималась не только военными преступлениями, но и многими другими преступлениями. В данном случае, я считаю, должен остаться профессиональный подход, то есть те люди, которые реально разбираются на расследовании военных преступлений, они действительно являются особыми, и именно поэтому будет существовать, и создана специализированная прокуратура", - отметил Монастырский.

Источник: https://censor.net.ua/n3149354
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мається на увазі залишити професійних лизоблюдів? Чи може правильніше - лизоб*ядів?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
сдается, шо время прокуроров ушло в прошлое. они всего лишь помеха на пути принтера, работающего в турборежиме
 показать весь комментарий
 
мусаров уже переаттестовали, теперь прокурорских Открывается возможность через переаттестацию оставить именно профессиональные кадры, - Монастырский о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 8482
 показать весь комментарий
 
 
Ну разве только "профессиональные" рэкетиры и крышеватели, то да их там полно.
 показать весь комментарий
 
Відкривається можливість через переатестацію залишити саме професійні кадри, - Монастирський про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 9631 .Ага ,, значит - " новые лица " уже не актуально . ? Теперь - та пусть будут и старые , абы лишь "свято место , небыло пусто" ..!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх