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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2148) зарплата (1902) прокуратура (3653) Монастырский (6)

 В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский

В законе авторства президента Владимира Зеленского о реформе прокуратуры заложен рост зарплат прокуроров.

Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы записали в закон достаточно нормальную зарплату прокуроров, которая будет расти в течение нескольких лет. Мы говорим о том, что вопрос обеспечения этой нормы закона сейчас за правительством", - отметил Монастырский.

Кроме того, он подчеркнул, что зарплаты будут предоставлять только новым переаттестованным прокурорам.

"Для них это будет мотивацией и возможностью: если они проходят переаттестацию, то после этого получают достойную зарплату", - сказал Монастырский.

По его словам, повышение зарплаты произойдет за счет сокращения количества прокуроров.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1032), который предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3149352
 
 
 Топ комментарии
 
Там старые и без зарплаты работать согласны.
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Стоп! Узеленского обіцяли підвищення зарплат вчителям, а не прокурорам. Чи то не Узеленского, а у Голобородька? А як же вчителі? Вони ж так надіялися, так дружно голосували, так захищали у диспутах.
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Надеюсь, на инфляцию. Вполне законно.
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Ого какая рехформа, этому ворью теперь будут больше платить. Ну рехформатор...
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скока прокурора не корми он все равно в стакан смотрит
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Там старые и без зарплаты работать согласны.
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Все лучшее детям. Тарифы снижаем олигархам, зарплаты повышаем судьям и прокурворам, новейшую технику и оборудование мусорам... Привет Расеяяяяя!!!
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так делал и завещал великий патриот Порох
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А еще пенсии евреям в Израиль, разминируем
и восстанавливаем даунбасс за деньги украинских налогоплательщиков...и еще много лайна предлагают "эти молодые лица"...Только не говорят, откуда деньжат возьмут...
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Стоп! Узеленского обіцяли підвищення зарплат вчителям, а не прокурорам. Чи то не Узеленского, а у Голобородька? А як же вчителі? Вони ж так надіялися, так дружно голосували, так захищали у диспутах.
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В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров

Только порошенковские прокуроры этого не получат , потому шо пан Рябошапка зачистит всю эту токсичную заразу . Сегодня как раз и закон приняли для этого В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский - Цензор.НЕТ 741
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А как же повышение зарплат учителям, хотя бы не порошенковским, а позеленелым? Обещали же 4000 долларов!
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А тут схема простая . Новые прокуроры отожмут у пороховнявых майно и будет на зарплаты не только учителям , но и воспитателькам . Порохоботы мноооого накрали , работы непочатый край .
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Ну що зубожілі, навибирали собі слуг народу?! В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский - Цензор.НЕТ 6426
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порохобот! а що нового змінилося після Пороха?
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А вчителям що?
Великого зеленого приладу для гри на роялі?
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А тем временем раненные в боях собирают деньги и лекарства на свое лечение. В законе о реформе прокуратуры прописано увеличение зарплат прокуроров, - Монастырский - Цензор.НЕТ 7274
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А прокуроры знают, что им еще и зарплату платят? Судя по их имуществу этой зарплаты им хватает часа на 2 не больше.
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шо мало платят? так никто же не уходит и так
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