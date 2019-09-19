 Оккупанты интенсивно применяют ДРГ в "серой зоне" для провокаций боестолкновений с подразделениями ОС, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Как отмечают в украинской разведке, диверсанты работают также в интересах съемок фейковых материалов российскими телевизионщиками: "Они поджигают сухую траву и под прикрытием "естественных дымовых завес" оборудуют удобные позиции для обстрелов украинских войск с целью провоцирования огня".
"Сфабрикованные таким образом репортажи планируются к использованию российскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Нема Українських військ в сірій зоні - нема сутичок.
Кацапы используют запрещённое оружие, а чего бы Джавелины не испробовать на кацапах, или Джавелинов уже нет?
Кандидата в депутаты от Слуги на Донбасе надо высунуть из окопа, и засечь время, как долго будет слушать предвыборную программу кацапский снайпер