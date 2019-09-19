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 Оккупанты интенсивно применяют ДРГ в "серой зоне" для провокаций боестолкновений с подразделениями ОС, - разведка

Командование российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает провоцировать боевые столкновения с передовыми подразделениями Объединенных сил, в том числе за счет интенсивного применения диверсионно-разведывательных групп в "серой зоне".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, диверсанты работают также в интересах съемок фейковых материалов российскими телевизионщиками: "Они поджигают сухую траву и под прикрытием "естественных дымовых завес" оборудуют удобные позиции для обстрелов украинских войск с целью провоцирования огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибывшие на Донбасс российские военные крайне недолюбливают "новых граждан РФ". Растет количество конфликтов и перестрелок, - ГУР

"Сфабрикованные таким образом репортажи планируются к использованию российскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3149348
 
 
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надо срочно отводить войска за Днепр и не провоцировать ДРГ.
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Когда войска противника отступают - чего бы и не наступать?
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То сепари посилають парламентарів до вазеліна, а їх мочкують цинічні бЕндери. Чомусь.
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ВСУ отступают - сепары наступают, власть предатели. Благодаря вам зебилы.
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Ща Сцикло швидко проблему вирішить.
Нема Українських військ в сірій зоні - нема сутичок.
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А где Джавелины, много было о них сказано, даже не по танках их запускать, а просто кацапов отправлять на удобрение, после ихних обстрелов.
Кацапы используют запрещённое оружие, а чего бы Джавелины не испробовать на кацапах, или Джавелинов уже нет?
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Какие джавелины, тут раненых вон лечить нечем.
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Вы, дефочки из Ольгино дружите после смены?
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опять российско-оккупационные, а где. млять терырысты. наемники там, или о них завтра будут говорить. когда у каски пластинка сменица?
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Реализация плана Зе по выборам на Донбасе.
Кандидата в депутаты от Слуги на Донбасе надо высунуть из окопа, и засечь время, как долго будет слушать предвыборную программу кацапский снайпер
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