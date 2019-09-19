 Оккупанты интенсивно применяют ДРГ в "серой зоне" для провокаций боестолкновений с подразделениями ОС, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, диверсанты работают также в интересах съемок фейковых материалов российскими телевизионщиками: "Они поджигают сухую траву и под прикрытием "естественных дымовых завес" оборудуют удобные позиции для обстрелов украинских войск с целью провоцирования огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибывшие на Донбасс российские военные крайне недолюбливают "новых граждан РФ". Растет количество конфликтов и перестрелок, - ГУР

"Сфабрикованные таким образом репортажи планируются к использованию российскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил", - сказано в сообщении.