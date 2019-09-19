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 Политика Украины
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Все про:Винницкая область (572) Зеленский (2870) ОГА (1509) Коровий (4)

 Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский 19 сентября назначил Владислава Скальского новым председателем Винницкой обладминистрации.

Об этом говорится в указе №706/2019, передает Цензор.НЕТ.

Также другим своим указом (№705/2019) уволил с этой должности Валерия Коровия.

"Уволить Коровия Валерия Викторовича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Владиславу Скальскому - 43 года, родился в Виннице. По образованию - специалист по теплогазоснабжению, вентиляции и охране воздушного бассейна, окончил Винницкий национальный технический университет. В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем.

В 1999 году устроился на должность заместителя директора строительной компании "Европа". Через 7 лет Скальский стал менеджером в ООО "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" в Киеве. После череды повышений, в апреле 2007 года стал директором одноименного торгового центра в Виннице. В 2010 году переехал работать в Республику Казахстан, где отвечал за развитие сети ТЦ региона. За два года переехал в Российску Федерацию, где начал работать директором дивизионов "Юг" и "Сибирь" в федеральной сети гипермаркетов компании "Лента".

Еще через два года - в 2014-м - вернулся в Украину, где начал руководить крупнейшим ТЦ столицы Ocean Plaza. В начале 2015 Скальский уволился и вернулся в Винницу. Уже через год он возглавил коммунальное предприятие "Институт развития городов" Винницкого городского совета, а с 24 июня 2016 назначен на должность заместителя городского головы Винницкого горсовета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Александра Стадника главой Николаевской ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3149346
 
 
 Топ комментарии
 
>В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем.

Зекоманда, вы жжоте Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 10 Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 2815 Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 2815
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а вы ожидали, что он назначит какого нибудь офицера-героя с АТО, пускай даже с службы логистики? Зеленський призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1927
Подбарыжник правильной национальности... - обычный выбор Зе - арлекино...
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Поддерживаю эту кандидатуру! ))) Наш человек! "В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем."
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Гройсман молоток, получил за то что на выборах откусил у Порошенка 2,4% голосов - своего карманного губернатора...
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Гройсман - точно молоток, в смысле по составу. А Порошенку надо было кадры себе подбирать нормальные, чтобы выборы не проигрывать - не от президента все зависит, а от кадрового состава.
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Против Порошенко работала мощнейшая информационная машина - коалиция из российской пропаганды и Хозяев Коломойского.
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>В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем.

Зекоманда, вы жжоте Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 10
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а вы ожидали, что он назначит какого нибудь офицера-героя с АТО, пускай даже с службы логистики? Зеленський призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1927
Подбарыжник правильной национальности... - обычный выбор Зе - арлекино...
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Поддерживаю эту кандидатуру! ))) Наш человек! "В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем."
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В 21 год работал менеджером на предприятии, которое занималось оптовой торговлей алкоголем. Источник: https://censor.net.ua/n3149346
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Можливо автор статті вже скуштував цю оптово-алкогольну продукцію
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арестович никогда не ошибается
17-02-2019, 18:48

Арестович: 101% - на этих выборах победит Порошенко, все это уже хорошо понимают
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Осталось назначить Юру Енакиевского советником Скалецкой по вопросам борьбы с алкоголизмом. Зеленський призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 8149
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Разве он торговал водным раствором этанола ?
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Этого недостаточно для такой должности.
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Обратите внимание
2012-2014 работа на россии, затем вернулся в Украину и начал руководить крупнейшим ТЦ столицы Ocean Plaza поработал
на роттенбергов И лишь В начале 2015 Скальский уволился
Источник: https://censor.net.ua/n3149346
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Какой национальности это назначенец наверное можно даже не говорить ?
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одно тока огорчает, шо директору мясного рынка не нашлось места на батькивщине, цебольшая утрата для места
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