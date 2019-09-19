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Все про:Минобороны (5951) обстрел (8239) Донбасс (19408)

 Утром наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Богдановки из вооружения БМП и гранатометов, - Минобороны

По состоянию на 12.00 сегодня, 19 сентября, российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении около часа ночи из пулемета большого калибра были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил вблизи Золотого.

На донецком направлении также из пулемета противник ночью открывал огонь неподалеку от Николаевки.

Утром оккупанты из вооружения БМП, станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут вели огонь по опорным пунктам украинских войск в районе Богдановки, а возле Водяного применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

Источник: https://censor.net.ua/n3149345
 
 
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Причём тут Зеленский. Это проклятый Порох продолжает зарабатывать на крови. Только ему выгодна война. А Владимир Александрович готовится к миру. Богдан уже заказал для переговоров с ****** мягонькие наколенники
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Устойчивое «перемирие» от зельцмана
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А зеУроды продолжают нас грузить "перемириями" и "разводом" - это ли не ПРЕДАТЕЛЬСТВО?!!

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просто прекратить стрелять ,да зебіли? Не забудьте телепки зірочку на лацкан нацепити Утром наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Богдановки из вооружения БМП и гранатометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9050 Утром наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Богдановки из вооружения БМП и гранатометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8945
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Сепарня хоче миру з дружбою і жвачкою.
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Какие "наемники"? Потеплевшие партнеры!
Нехорошо, надо бы извиниться...
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