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 Политика Украины
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Все про:суд (22554) Антимонопольный комитет (334) ДТЭК (98) Загребельская (48)

 Суд отменил штраф в 3,5 млн, наложенный АМКУ на компанию Ахметова: "Это было последнее дело, которое также закончилось победой ДТЭК"

Хозяйственный суд Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на "ДТЭК Днепровские электросети" штрафа в сумме 3,486 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке распределения электрической энергии.

Об этом сообщила экс-госуполномоченная Агия Загребельская на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд отменил последнее решение АМКУ против ДТЭК (счет 0:3)", - написала Загребельская.

Она напомнила, что соответствующие решение о штрафе комитет принял в феврале 2019 года по итогам расследования, в ходе которого установил, что отключение оператором системы распределения подстанции (ПС) "Северная-150" привело к прекращению поставки электрической энергии потребителям. Тогда глава комитета Юрий Терентьев сообщал, что речь идет, в частности, о 86 юридических лицах и 1,596 тыс. бытовых потребителей города Желтые Воды.

"По решению суда, АМКУ неверно определил товаром именно передачу электроэнергии (распределение). Также неверным суд считает признание потребителями лиц, которым ДТЭК поставляет электроэнергию, а товарными пределами рынка - рынок распределения (передачи)", - сообщила Загребельская.

По результатам исследования материалов дела суд пришел к выводу о том, что при принятии решения АМКУ неверно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, что является основанием для признания решения недействительным, добавила экс-госуполномоченная АМКУ.

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Суд отменил штраф в 3,5 млн, наложенный АМКУ на компанию Ахметова: Это было последнее дело, которое также закончилось победой ДТЭК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149342
 
 
 Топ комментарии
 
Базара не,все чисто конкретно ,по понятиям,что ренатик,что беня накапливают капиталы для скупки земли у зебанутых.
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Скупки? да вы оптимист, однако. Скорее всего при нынешних раскладах вернутся к практике вежливых предложений, от которых нельзя отказаться.... ну там, гривен по 5 за гектар...или мешок картошки...
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Базара не,все чисто конкретно ,по понятиям,что ренатик,что беня накапливают капиталы для скупки земли у зебанутых.
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Скупки? да вы оптимист, однако. Скорее всего при нынешних раскладах вернутся к практике вежливых предложений, от которых нельзя отказаться.... ну там, гривен по 5 за гектар...или мешок картошки...
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Тю. Так ничего нового. При ПОПе было то же самое. С чем ты их поздравляешь? Суд отменил штраф в 3,5 млн, наложенный АМКУ на компанию Ахметова: "Это было последнее дело, которое также закончилось победой ДТЭК" - Цензор.НЕТ 4243
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Вы "Барыгу" типа за Ахметова выгнали.
А теперь вы же, Клоуна, за этого же самого Ахметова - вылизываете.
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При Порошенко с Ахметовым пытались судиться.
А при блаЗЕне, Ахметову сразу же отпускают все грехи и дают индульгенцию.
"Почувствуй разницу!" Зе-тыпильчик, если мозгов у тебя хватит.
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Ахметке разрешили поднимать тарифы и отключать зимой должников - пусть хоть замерзнут, но платить должны.
Поздравляю зе-тыпильчиков:
"Ви зробили це разом!"

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Ну кто б сомневался
Новые лица занимаются старыми делами,зебнявые,правда вы довольны?
Все,как вы хотели Суд отменил штраф в 3,5 млн, наложенный АМКУ на компанию Ахметова: "Это было последнее дело, которое также закончилось победой ДТЭК" - Цензор.НЕТ 3722
ПыСы ща обязательно высочит какая нить зеленая сопля и квакнет: а пэця лучше был?
зебнявые Он меня тоже не интересует
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Только в подохшем виде
А по последним новостям мертвечук особенно интересует зеленых тварей.Он имени своего кума будет капитуляцию зебнявых принимать
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Вряд-ли. Беня с мертвечуком в состоянии войны по ходу. Но посмотрим.
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Какой войны - упоротые фантазии зебила...
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Я вот пытаюсь понять: чего больше у зебнявого лохократа. Тупости или наивности?
Ну было же ясно задолго до выборов. Но зяблики упорно продолжали хавать кактус
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То бишь,по поводу капитуляции своих вошьдей ты протестовать не будеш?
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що не день то пабєда! тож чергові вітання Зе білятка
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бггг. крупных предпринимателей и вероятных инвесторов в бамбас зобижать низя. коррупция побеждена, олигархи все посажены, ура товарищи!
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Это, как после войны, до сих пор взрываются боеприпасы. 5 лет будем долго разгребать. НАРУКОВОДИЛИСЬ. За полгода не возможно перевернуть страну с коленей на голову. Если даже захотеть. Так что, не надейтесь на ЧУДО. Хотя сегодня и праздник.
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Какой? Очередного взятия за щеку?
Для зебнявых это не праздник.Обыденность и любимое занятие.
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Боже, какое ты создал ЧУДО - ЩЕДРИН ВИТАЛИЙ.
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Зависть - это очень плохое чуство. Присущее только нижним формам приматов
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А судьи кто? Фекалии рехформ потужных 🐷, не??
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раскулачит щас беня ахметку по самое не горюй и пустит по миру с торбой на плече
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Це чергове підтвердження того ,що олігархічну систему НЕ можливо змінити завдяки зміни ПРІЗВИЩ будь то олігархів , чи їх представників , навіть таких яскравих як Зеленський !!! По Закону Природи = Державотворення ( теж сюди входить !) для того щоб змінити олігархічну систему керування треба обирати до Влади ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ ! А ми вперто 28 років поспіль змінюємо Прізвища олігархів і їх представників ! І що ? Ще не зрозуміли , що Системи це НЕ змінило !!! Була слабка надія що нарешті в 2019 році дійде і народ перестане танцювати Гопака НА ГРАБЛЯХ , але НІ ! І тут нічого не залишається або чекати що дійде до мозку , або може ВИВЧИТИ Вічні Закони по яким будується будь яка країна в Світі = Закони Державотворення !
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