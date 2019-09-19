 Суд отменил штраф в 3,5 млн, наложенный АМКУ на компанию Ахметова: "Это было последнее дело, которое также закончилось победой ДТЭК"

Об этом сообщила экс-госуполномоченная Агия Загребельская на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд отменил последнее решение АМКУ против ДТЭК (счет 0:3)", - написала Загребельская.
Она напомнила, что соответствующие решение о штрафе комитет принял в феврале 2019 года по итогам расследования, в ходе которого установил, что отключение оператором системы распределения подстанции (ПС) "Северная-150" привело к прекращению поставки электрической энергии потребителям. Тогда глава комитета Юрий Терентьев сообщал, что речь идет, в частности, о 86 юридических лицах и 1,596 тыс. бытовых потребителей города Желтые Воды.
"По решению суда, АМКУ неверно определил товаром именно передачу электроэнергии (распределение). Также неверным суд считает признание потребителями лиц, которым ДТЭК поставляет электроэнергию, а товарными пределами рынка - рынок распределения (передачи)", - сообщила Загребельская.
По результатам исследования материалов дела суд пришел к выводу о том, что при принятии решения АМКУ неверно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, что является основанием для признания решения недействительным, добавила экс-госуполномоченная АМКУ.
А теперь вы же, Клоуна, за этого же самого Ахметова - вылизываете.
А при блаЗЕне, Ахметову сразу же отпускают все грехи и дают индульгенцию.
"Почувствуй разницу!" Зе-тыпильчик, если мозгов у тебя хватит.
Поздравляю зе-тыпильчиков:
"Ви зробили це разом!"
Новые лица занимаются старыми делами,зебнявые,правда вы довольны?
Все,как вы хотели
ПыСы ща обязательно высочит какая нить зеленая сопля и квакнет: а пэця лучше был?
зебнявые Он меня тоже не интересует
А по последним новостям мертвечук особенно интересует зеленых тварей.Он имени своего кума будет капитуляцию зебнявых принимать
Ну было же ясно задолго до выборов. Но зяблики упорно продолжали хавать кактус
Для зебнявых это не праздник.Обыденность и любимое занятие.