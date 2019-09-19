 "Если не можешь управлять городом, то нужны досрочные выборы мэра", - нардеп Ткаченко о просьбе Кличко распустить Киевсовет

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, готов ли парламент распустить Киевсовет в ответ на просьбу Кличко.
"Это обращение я только услышал из лент новостей, очевидно, что оно тоже будет рассматриваться, но было бы справедливо и честно, в том числе, мэру говорить: если не можешь управлять городом, то нужны и досрочные выборы мэра", - сказал Ткаченко.
По мнению Ткаченко, обращение Кличко свидетельствует "о недееспособности мэра осуществлять сотрудничество с Киевским советом".
По его словам, вопрос о досрочных выборах как Киевсовета, так и мэра уже в повестке дня.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.
16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.
НЕТ, эта тля не будет управлять Киевом и кивлянами !
Запасаемся попкорном и смотрим, как Зе будет управлять своим бешеным стадом.
...А может надо досрочные выборы пастуха?
Кличко, по сравнению с тупым клоуном - идеал руководителя!!! Зебобики, уходи- ТЕ вы!!!!!
Киевская мзда самая большая + престиж столицы.
А то что?
Дмитро Корчинський
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- повернення ЗСУ на позиції до «розведення».
- ліквідація промосковських ЗМІ
- арешти антиукраїнських політиків та пропагандистів
- припинення дипломатичних стосунків з агресором
- припинення закупівель вугілля в агресора та на окупованих територіях.
- повна блокада окупованих територій.
- припинення постачання окупованих територій водою, електроенергією, грошима.