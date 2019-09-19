 "Если не можешь управлять городом, то нужны досрочные выборы мэра", - нардеп Ткаченко о просьбе Кличко распустить Киевсовет

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, готов ли парламент распустить Киевсовет в ответ на просьбу Кличко.

"Это обращение я только услышал из лент новостей, очевидно, что оно тоже будет рассматриваться, но было бы справедливо и честно, в том числе, мэру говорить: если не можешь управлять городом, то нужны и досрочные выборы мэра", - сказал Ткаченко.

По мнению Ткаченко, обращение Кличко свидетельствует "о недееспособности мэра осуществлять сотрудничество с Киевским советом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращаюсь к Раде с просьбой распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы в столице, - Кличко

По его словам, вопрос о досрочных выборах как Киевсовета, так и мэра уже в повестке дня.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.