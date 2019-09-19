EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Киевские новости
  2187  61
Все про:выборы (23006) Киевсовет (1163) Кличко (2738) Ткаченко Александр (46)

 "Если не можешь управлять городом, то нужны досрочные выборы мэра", - нардеп Ткаченко о просьбе Кличко распустить Киевсовет

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко считает, что нужны досрочные выборы городского головы, если Виталий Кличко не может справиться с Киевсоветом.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, готов ли парламент распустить Киевсовет в ответ на просьбу Кличко.

"Это обращение я только услышал из лент новостей, очевидно, что оно тоже будет рассматриваться, но было бы справедливо и честно, в том числе, мэру говорить: если не можешь управлять городом, то нужны и досрочные выборы мэра", - сказал Ткаченко.

По мнению Ткаченко, обращение Кличко свидетельствует "о недееспособности мэра осуществлять сотрудничество с Киевским советом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращаюсь к Раде с просьбой распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы в столице, - Кличко

По его словам, вопрос о досрочных выборах как Киевсовета, так и мэра уже в повестке дня.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3149341
 
   
 Топ комментарии
 
А этой пи...де с бородкой коломойской все неймется. Очень Киевом порулить охота...
 показать весь комментарий
 
Зебилы, что с них взять. То есть то что пишло 38 депутатов из 120 эти норм?
 показать весь комментарий
 
Что за бред, он или сам идиот или нас за идиотов держит. Киевсовет избирается на выборах, а не назначается Кличко. Если часть депуутатов Киевсовета начинает тупо саботировать работу, то Кличко ничего с этим сделать не может, никак. Он их не назначал, поэтому абсолютно нормально и естественно требовать перевыборов депутатов до тех пор пока они не начнут работать. Но есть у меня чувство, что на новых выборах многие депутаты-саботажники окажутся в списках от партии Слуга Народа...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зебилы, что с них взять. То есть то что пишло 38 депутатов из 120 эти норм?
 показать весь комментарий
 
 
Возникает вопрос, почему ЗЕля досрочно распустил ВР?
 показать весь комментарий
 
 
Можна подумати,що блазні Бені краще керуватимуть столицею, дерибанути бабло на карман не говорить про вміння господарувати
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПОРХОБОТЫ!!!! ЧТО С НИХ ВЗЯТЬ, КРОМЕ СОЕВОГО ДЕРЬМА!
 показать весь комментарий
 
 
заслужений маніпулятор ПЛЮСІВ імені БЄні
 показать весь комментарий
 
 
Вот эта тля будет управлять Киевом ?

НЕТ, эта тля не будет управлять Киевом и кивлянами !
 показать весь комментарий
 
 
А этой пи...де с бородкой коломойской все неймется. Очень Киевом порулить охота...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ПОДСТИЛКА УСОПШЕГО РЫБКИ ЛУЧШЕ?
 показать весь комментарий
 
 
Ватный нарколыга не может управлять страной, не сдавая ее ЙУХлу, но что-то этот гоблин ряженый, молчит о преЗЕденте
 показать весь комментарий
 
 
опять начались нападки на самого авторитетного в мэра в в мире, здесь и так все понятно-просто неработает система умный мэр-тупой город, и мэр в этом не виноват "Если не можешь управлять городом, то нужны досрочные выборы мэра", - нардеп Ткаченко о просьбе Кличко распустить Киевсовет - Цензор.НЕТ 9007
 показать весь комментарий
 
Ткаченківсько-БЄнівський Дубинський очолює слідчу комісію по Гонтарєвій в ВР , а Гонтарєву демократи кличуть в США ( перед візитом Зеленського) - ЦІКАВО?
 показать весь комментарий
 
 
Видимо им нужны дополнительные сведения по "патриотизму" Коломойского в Привате...
 показать весь комментарий
 
 
Вот сосок "Если не можешь управлять городом, то нужны досрочные выборы мэра", - нардеп Ткаченко о просьбе Кличко распустить Киевсовет - Цензор.НЕТ 9374 А если не умеет управлять страной твой хазяин ?Может к ногтю его "Если не можешь управлять городом, то нужны досрочные выборы мэра", - нардеп Ткаченко о просьбе Кличко распустить Киевсовет - Цензор.НЕТ 9374
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кличко - тупой , вороватый порохобот . Его давно пора кышнуть .
 показать весь комментарий
 
 
Зайди до нього в кабінет і повтори, що сказав. "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду - Цензор.НЕТ 331
 показать весь комментарий
 
 
Куприк грязный и гнойный питар-его пора в лепрозорий!
 показать весь комментарий
 
 
У него просто белочка. Эта алкашина не просыхает
 показать весь комментарий
 
 
Да то опущенный петух из зоны за бабло для вертухаев постит.
 показать весь комментарий
 
 
О как! А в твоем Мухасранске мэр нобелевский лауреат, и у тебя из крана вместо воды течет Dom Pеrignon. НЕТ? Та ты ШО, мля! Быстро ноги в руки и кышнуть! Или сЦикотно, петушок? Проще кукарекать на Киев, в бубен не дадут.
 показать весь комментарий
 
 
Бажаю Кличку розтрощити рейдера Бєню !!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пхаха ... "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду - Цензор.НЕТ 6372
 показать весь комментарий
 
 
Что за бред, он или сам идиот или нас за идиотов держит. Киевсовет избирается на выборах, а не назначается Кличко. Если часть депуутатов Киевсовета начинает тупо саботировать работу, то Кличко ничего с этим сделать не может, никак. Он их не назначал, поэтому абсолютно нормально и естественно требовать перевыборов депутатов до тех пор пока они не начнут работать. Но есть у меня чувство, что на новых выборах многие депутаты-саботажники окажутся в списках от партии Слуга Народа...
 показать весь комментарий
 
 
Он держит за идиотов 73% зебилов, что в принципе весьма обосновано.
 показать весь комментарий
 
 
Бажаю киянам зкинути з себе ЗЕлену пелену , якою накривають баранів в Україні маніпулятори від рейдера Бєні.
 показать весь комментарий
 
 
Если отдадите этим уродам еще и Киев, о будет реально пздц
 показать весь комментарий
 
 
Всю страну отдали уродам,а ты думаеш Киев останется белым и пушистым?
 показать весь комментарий
 
 
А если не умеешь управлять страной то распускаешь ВР, как то так.
 показать весь комментарий
 
 
В Верховной Раде уже начались шатания и склоки среди "Слуг зеУрода".
Запасаемся попкорном и смотрим, как Зе будет управлять своим бешеным стадом.
...А может надо досрочные выборы пастуха?

 показать весь комментарий
 
 
Лучше ликвидация. Он неизлечимо болен дебилизмом
 показать весь комментарий
 
 
А цей Ткаченко вміє керувати містом? Поки відомо про голосування у ВР без ознайомлення із законопроектами. Тобто слова Ткаченка у топку.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, идите в жопу!

Кличко, по сравнению с тупым клоуном - идеал руководителя!!! Зебобики, уходи- ТЕ вы!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
А остальный города типо Мариуполя, Харькова, Днепра, Одессы справляются с руководством города? Только почему у них постоянные зашквары? Или они свои и своевременно заносят мзду наверх.
 показать весь комментарий
 
 
А Вы хороший стрелок -- точно попали! "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду - Цензор.НЕТ 196
Киевская мзда самая большая + престиж столицы.
 показать весь комментарий
 
А почему он это не говорил скомороху, когда тот распускал раду?
 показать весь комментарий
 
 
Чесно говоря стремновато еще Зеленскому и Киев отдать. Боюсь что на следующий же день кацапский флаг или днр вывесит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пороховня вонючая , смотри и наслаждайся як вашего кличко кышнут . аха "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду - Цензор.НЕТ 1390
 показать весь комментарий
 
Виталий Кличко на посту мэра сделал для Города раз в тысячу (это не преувеличение) больше полезного, чем все его предшественники вместе взятые. Под перечисление этих общественно полезных работ страницы не хватит. Примороженным надо быть, чтоб его хаять.
 показать весь комментарий
 
 
это все пока не прошли выборы. Вспомни выбора пороха. Выборы прошли и оказывается свынарчуки хорошие, и порошенко не такой плохой. Да и вобще садить его не за что.
 показать весь комментарий
 
А лично для себя Кличко сделал в десять тысяч раз больше.
 показать весь комментарий
 
Ткаченко! Доволі вже цих заочних баталій! Викликай Пєдаліка на ринг і доведи, що ти мужик, а не якась шмакля, що ховається за шпальтами недолугих публікацій. "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду - Цензор.НЕТ 8864
 показать весь комментарий
 
 
Я довольно давно сказал, что Кличко-всьо. Кому охота наблюдать за агонией, тем на здоровье.
 показать весь комментарий
 
Я теж маю купу претензій до Кличка. Але що, або кого ви зебіли нам пропонуєте?
 показать весь комментарий
 
Постала дилема перед киянами: Боксер чи Наркоман?
 показать весь комментарий
 
тебя нихто спрашивать не будет . сделают как надо . ферштейн , Абу ?
 показать весь комментарий
 
Я только говорил о неминуемом уходе Кличко. А уж кто будет мэром, а кто губернатором понятия не имею. Собственно и не должен.
 показать весь комментарий
 
Кличко може й фсьо, але на заміну йому ЗЄгопота рветься далеко не краща.
 показать весь комментарий
 
так и хочется спросить Корчинского... (уже спросил)..
А то что?

Дмитро Корчинський
39 хв. ·
Наші вимоги:- Припинення переговорів з ворогом у всїх форматах, окрім переговорів по обміну полоненими.
- повернення ЗСУ на позиції до «розведення».
- ліквідація промосковських ЗМІ
- арешти антиукраїнських політиків та пропагандистів
- припинення дипломатичних стосунків з агресором
- припинення закупівель вугілля в агресора та на окупованих територіях.
- повна блокада окупованих територій.
- припинення постачання окупованих територій водою, електроенергією, грошима.
 показать весь комментарий
 
порохоботы , бегом на Майдан за кличко топить ! шо вы уселись перед монитором ? аха "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду - Цензор.НЕТ 6007
 показать весь комментарий
 
З під куприка нічого корисного не вилізе. "Якщо не можеш керувати містом, то потрібні дострокові вибори мера", - нардеп Ткаченко про прохання Кличка розпустити Київраду - Цензор.НЕТ 7297
 показать весь комментарий
 
 
Ну что можна с КУПРИКА требовать?! Всего лишь КУПРИКовая кость....Близко к Анусу!!!
 показать весь комментарий
 
 
Почитав би закони цей Качук, а потім кукарікав
 показать весь комментарий
 
Чого воно приколупалось? Теж планує, на хвилі зЕшизафренії, тепленьке місце отримати?
 показать весь комментарий
 
Мы уже в курсе как это "плюсами" управляло....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх