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 Происшествия, Общество
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Все про:аудит (287) Минздрав (2014) онкология (61) Зоряна Скалецкая (14)

 Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака после коррупционного скандала, - Минздрав

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Период проверки деятельности: 1 января 2019 - 20 сентября 2019", - говорится в сообщении.

Проверять деятельность института будет Управление внутреннего аудита Минздрава под непосредственным контролем министра.

"Руководство института рака обязано предоставить всю необходимую информацию, документы и доступ к базам данных и создать надлежащие условия для аудиторской группы", - отмечает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что отдельное внимание будет уделено процедурам государственных закупок.

"Министерство тесно сотрудничает с СБУ и МВД. До 8 октября аудиторская группа предоставит министру подробный отчет. В случае выявления злоупотреблений и подтверждения информации правоохранительных органов позиция министерства будет жесткой в рамках закона", - говорится в сообщении.

Минздрав сделает доклад на заседании Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины.

Напомним, 17 сентября прокуратура города Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального Института Рака (НИР) Минздрава Украины, сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных граждан.

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Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака после коррупционного скандала, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149338
 
 
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а шо, зорянка капец достойная продолжательница дела ульянки де ла морт
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Телку по кличке "ХвЖ" научили ставить подпись? Ничесе. Быстро, и Трускавец не понадобился.
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Скалецкая, когда подпишешь указ о прекращении в Украине издевательства над онкобольными в назначении им обезболивающих? Тебе это трудно подписать? Или специально тянешь резину?
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Никогда она этого не подпишет, потому что иначе её грохнет героиновая мафия. Онкобольные - огромный рынок героина.
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Но она недавно заявляла, что будет исправлять ситуацию и что дальше? Зачем надо было идти на пост министра и ничего не изменять, чтобы и дальше наркомафия и фарммафия рулили в нашей медицине и стране?
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А что она собирается исправлять ? Уляна сумела наладить другие каналы поставок лекарств, вдвое-втрое дешевле чем было. Всё это теперь закончилось. А наркомафию крышует МВД. Кто ж решится воевать с Аваковым.
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Она такая же министр как и Аваков. А с Аваковым нечего воевать, его снимать нужно, при нем все бесчинства остались с прошлых лет - все мафии, вся преступность, полиция работает отвратительно, преступления раскрывать не хочет, списывает на самоубийства и несчастные случаи,берет взятки с убийц и не расследует преступления, тысячи людей убиты и убийцы не наказаны, крышуют бандитов, зачастую связанных с властью или которые сами у власти и все это не имеет ни конца ни края.Удивляюсь, что Зеленского он устраивает.Да ,на выборах полиция вела себя нейтрально, правильно, но это же не повод закрывать глаза на все остальное.
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Да уж - без СБУ никак! Сначала эти черти-рэкетиры "в погонах" ходят на рабочие группы МОЗ и указывают ЧТО у КОГО и ПО КАКОЙ ЦЕНЕ покупать по госзакупкам. Снимают кэш со "своего" поставщика. А теперь пытаются пристроиться к Институту рака, и там снять кэш уже с заказчика товара за закрытие уголовного дела. Дауны, Вы нажретесь когда -нибудь или нет???? Сколько же Вам в Ваши глотки надо бабла, чтобы Вы угомонились? Где закупка за бюджетные деньги - там уши СБУ! http://nashigroshi.org/2018/11/27/vidkat_dlia_semochka/
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A что вы хотите от юрыздки ? Она же в медицине ничего не понимает.
Реформе хана. Предстоящие пять лет - проверки, инспекции, посадки.
Последние врачи уедут в Польшу.
Вообще, после этой Зекоманды - выжженная пустыня останется. С проданной землёй хрен знает кому.
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Ну что, зебобики ?
Вам не нравилась Супрун, которая позволила вам выбирать себе врача, и гарантировала пакет бесплатных медицинских услуг ?
Халява закончилась. Вы теперь опять крепостные. В очередь в регистратуру, со своей зелёнкой и бинтами - ать-два !
Вы сделали это вместе Скалецька підписала наказ про проведення аудиту в Національному інституті раку після корупційного скандалу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3264
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