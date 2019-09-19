 Житомирский военный госпиталь нуждается в двух аппаратах для отделения гнойной хирургии, - волонтер Юсупова просит помочь в лечении украинских воинов

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам снова нужна помощь. Срочно нужны очень важные аппараты для реанимации госпиталя. Шестой год войны, воинов много, тысячи получили ранения и война продолжается. Житомирский Госпиталь принимает колоссальное кол-во военных, потому что там находятся много воинских частей. Аппарат нужен для гнойной хирургии, это очень тяжёлое отделение, туда попадают только с сложнейшими диагнозами и заболеваниями. Я прошу Вас помочь, каждая копейка, это выздоровление наших воинов. Аппарат стоит 24 тыс. грн, их нужна два, есть дешевле, он попроще 15 тыс., на какие соберём, такие и купим. Карта приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья. Карта Монобанк 4441 1144 4022 0109", - призвала волонтер.

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