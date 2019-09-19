EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  485  20
Материалы по теме:
Все про:благотворительность (300) помощь (3086) ранение (2202) волонтеры (1921)

 Житомирский военный госпиталь нуждается в двух аппаратах для отделения гнойной хирургии, - волонтер Юсупова просит помочь в лечении украинских воинов

Житомирский военный госпиталь нуждается в двух аппаратах, инфузоматах, для отделения гнойной хирургии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам снова нужна помощь. Срочно нужны очень важные аппараты для реанимации госпиталя. Шестой год войны, воинов много, тысячи получили ранения и война продолжается. Житомирский Госпиталь принимает колоссальное кол-во военных, потому что там находятся много воинских частей. Аппарат нужен для гнойной хирургии, это очень тяжёлое отделение, туда попадают только с сложнейшими диагнозами и заболеваниями. Я прошу Вас помочь, каждая копейка, это выздоровление наших воинов. Аппарат стоит 24 тыс. грн, их нужна два, есть дешевле, он попроще 15 тыс., на какие соберём, такие и купим. Карта приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья. Карта Монобанк 4441 1144 4022 0109", - призвала волонтер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "От вакуумного аппарата зависит, отрезать руки, ноги или нет", - волонтер Юсупова просит помочь бойцам в Житомирском военном госпитале. ФОТО

Житомирский военный госпиталь нуждается в двух аппаратах для отделения гнойной хирургии, - волонтер Юсупова просит помочь в лечении украинских воинов 01
Житомирский военный госпиталь нуждается в двух аппаратах для отделения гнойной хирургии, - волонтер Юсупова просит помочь в лечении украинских воинов 02
Житомирский военный госпиталь нуждается в двух аппаратах для отделения гнойной хирургии, - волонтер Юсупова просит помочь в лечении украинских воинов 03
Житомирский военный госпиталь нуждается в двух аппаратах для отделения гнойной хирургии, - волонтер Юсупова просит помочь в лечении украинских воинов 04

Источник: https://censor.net.ua/n3149337
 
 
 Топ комментарии
 
Узеленські скоротили фінансування, зебіли.
 показать весь комментарий
 
Шо слабО слугам народу який потребує ці прибори з партийноі каси виділити бабло ?
 показать весь комментарий
 
Ого! Високий в тебе рівень допуску - так жорстко критикувати Зеленського...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо слабО слугам народу який потребує ці прибори з партийноі каси виділити бабло ?
 показать весь комментарий
 
 
Да ну ты что? Они по уши заняты сдачей Украины и планированием отдыха в Сен-Тропе, пох им на украинских воинов. Все равно армию распустят вскоре, зачем им какие-то военгоспиталя?
 показать весь комментарий
 
 
Бабломойский нуждается в возврате Украиной 5,5 миллиардов $/

Поможем патриоту Украины ! Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів - Цензор.НЕТ 517
 показать весь комментарий
 
 
Уважаемая Наталья, пожалуйста покажите банковскую распечатку расходов хотя бы за последний месяц с карты, номер которой вы написали. Конечно мы верим что вы ничего не тратите на себя и без сомнения можете показать расход.
 показать весь комментарий
 
Вы с копипастой общаетесь Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів - Цензор.НЕТ 9566. Успехов
 показать весь комментарий
 
Еще ни один волонтер Украины не выложил отчет, банковский отчет, не пустые писульки.
 показать весь комментарий
 
Где угодно, можно прямо здесь. Но вы не выложите ничего никогда кроме дерьма, потому что карточка используется как угодно, но далеко не по назначению.
 показать весь комментарий
 
Шановний, воно не коштує такого борошна - тут ось яка справа
Just spam him down.
 показать весь комментарий
 
 
Волонтеры липовые подключились, ссылки на мои аналогичные просьбы выкладываете? А где ваш ответ, где хоть какое либо подтверждение что деньги не воруются. Про Порошенко тоже писали что он ПВО Киева оплатил и вообще один Украину спас, но ни одного чека предъявить никто не смог. Где деньги Зин? как я уже писал, выписку на стол.
 показать весь комментарий
 
Ого! Високий в тебе рівень допуску - так жорстко критикувати Зеленського...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та не долго ждать осталось, завтра же святой сердобольный петя со своих коштов пожертвует необходимые гроши
 показать весь комментарий
 
 
Узеленські скоротили фінансування, зебіли.
 показать весь комментарий
 
 
При Зеленском на армии ни копейки не дам!

При Хунте обязуюсь отдавать десятину на кровавые дела........

Таких как я много.

Ду-май-ТЕ, хлопцы военные!
 показать весь комментарий
 
 
При Порохе помогал всегда, был бы Порох и сейчас помог бы.

А что, Зе не дает денег??? А как же "эпоха бедности прошла"???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пороху весь народ Украины помогал на крающечку хлебушка бедному. Хай ему всех блах дорогому Петру Алексеечу.
Бюджет проедания: миллиард гривен из государственной казны записали на фонд Порошенко

"Представляете, что из наших с вами налогов, кроме субсидий, мы отдаем Порошенко деньги, чтобы он мог реально подкупать малообеспеченных граждан", - заявляет внефракционный депутат Виктор Чумак.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх