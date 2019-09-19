 Бытовуха из-за девушки, возможно под наркотиками, политика ни при чем. У Алексея уже есть адвокат, - военнослужащий ВСУ Голтвянский о "минере" Белько

В этом убежден военнослужащий ВСУ Олег Голтвянский. сообщает Цензор.НЕТ.
"По вчерашнему инциденту: бытовуха из-за девушки, возможно в состоянии наркотического опьянения (экспертиза проводится), политический контекст отсутствует", - отметил он.
По словам Голтвянского, проблема заключается в отсутствии реабилитации бойцов и возможности интеграции их в общество после войны.
"Сейчас, благодаря Георгию Туке, мы нашли Алексею адвоката. Чем смогу, помогу лично я как депутат. Будем стараться максимально скастить ему срок. Человек воевал за Украину и не заслужил пожизненного заключения", - добавил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.
Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.
Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.
В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.
не, мы верим, конечно.
Ветераны АТО просто сумасшедшие. Все 350 тысяч.
выйдут 300 тыс. ветеранов с прапорами и карабинами и попросят позвонить своим девушкам
Рюкзаков пусть сначала со своими рюкзаками разберется, как-то никто даже дня наказания не понес!
вах, вах !
Он никогда не был депутатом.