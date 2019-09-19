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 Общество
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Все про:минирование (844) мост (517) Алексей Белько (1)

 Бытовуха из-за девушки, возможно под наркотиками, политика ни при чем. У Алексея уже есть адвокат, - военнослужащий ВСУ Голтвянский о "минере" Белько

"Минирование" моста Метро в Киеве ветераном войны на Донбассе Алексеем Белько связано с его тяжелым психологическим состоянием.

В этом убежден военнослужащий ВСУ Олег Голтвянский. сообщает Цензор.НЕТ.

"По вчерашнему инциденту: бытовуха из-за девушки, возможно в состоянии наркотического опьянения (экспертиза проводится), политический контекст отсутствует", - отметил он.

Читайте также: "Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов", - Министерство по делам ветеранов о минировании моста Метро в Киеве

По словам Голтвянского, проблема заключается в отсутствии реабилитации бойцов и возможности интеграции их в общество после войны.

"Сейчас, благодаря Георгию Туке, мы нашли Алексею адвоката. Чем смогу, помогу лично я как депутат. Будем стараться максимально скастить ему срок. Человек воевал за Украину и не заслужил пожизненного заключения", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

Бытовуха из-за девушки, возможно под наркотиками, политика ни при чем. У Алексея уже есть адвокат, - военнослужащий ВСУ Голтвянский о минере Белько 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149334
 
 
 Топ комментарии
 
Яке пожиттєве? Єфремова випускають, а ветерана АТО з проблемною психікою хочуть посадити.Зробили з мухи слона.
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Щось тут не так, бо цього псевдотерориста брала поліція з прапором на бронетранспортері. Мабуть це був піар Авакова.
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Я флагом Украины перекрыл главную артерию столивце изо девушки. Кушайте не обляпайтесь
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Совет форумчанПравила форума
 
седан с тонированными стеклами снайпера с обеих берегов уже расстреляли бы...а в кабриолете все на виду...заметнее только на мопеде...но откуда у чувака кабриолет?
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Ага и с украинским флагом из-за девушки, играем дальше на рояле...
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ты понимаешь, такая вот "бытовуха" у нас пошла, с украинскими прапорами.....

не, мы верим, конечно.
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Пусть даже бытовуха, но человек психически ненормальный и опасный для общества, мог убить массу людей, подорвать мост, такой заслуживает лет 25 тюрьмы.И второе - плохо в Украине реабилитируют военных после АТО, не работают с ними хорошие психологи. Так нельзя поступать с военными.
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Лора, психолог и уколы в голову нужны не АТОвцам, а тебе
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Ну вот и с тобой не поработали, а надо было бы.
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А які у вас є причини вважати, що він саме міг вбити та підірвати?
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В смысле? Поднял на ноги весь город, перекрыл на несколько часов мост и дороги, поднял всю полицию, угрожал взорвать мост и всех кто на нем, стрелял и это для тебя пустое место? Да, странные люди, очень странные...
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Конечно. Причем тут предательство правительства ЗЕлемойского...
Ветераны АТО просто сумасшедшие. Все 350 тысяч.
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это событие в час пик настроило против ветеранов и бойцов весь киев...так, что операция удалась - новый майдан, если чё, не всякий киянин кинется поддержать
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ты - всякий или левый берег не покидаешь?...не расписывайся
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Я вчора сам не міг їхати, але мене ця історія не налаштувала проти ветеранів. Відповідно мої знайомі так само налаштовані.
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Теж саме говорили звичайні люди в метро. Злоби і ненависті не було.
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звичайні, це ті, що з правого берега на лівий повертались?
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Ничего не настроило. Все прекрасно понимают, что почем. АТОвцы тоже разными бывают: адекватные и не очень.
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неужели операция провалилась и все думают об адекватности ато-вца?...и кабриолет не помог
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и я не удивлюсь если завтра
выйдут 300 тыс. ветеранов с прапорами и карабинами и попросят позвонить своим девушкам "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 1804
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да он просто с перепою не тот мост выбрал, ему на шулявский надо было Бытовуха из-за девушки, возможно под наркотиками, политика ни при чем. У Алексея уже есть адвокат, - военнослужащий ВСУ Голтвянский о "минере" Белько - Цензор.НЕТ 5508
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Яке пожиттєве? Єфремова випускають, а ветерана АТО з проблемною психікою хочуть посадити.Зробили з мухи слона.
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Какое нафиг пожизненное, все живы никто не пострадал, да и взывать ничего не собирался! - хулиганство !
Рюкзаков пусть сначала со своими рюкзаками разберется, как-то никто даже дня наказания не понес!
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Конечно не заслужил пожизненное. Пусть компенсирует финансовые потери государства и города, ну а срок заключения посчитать примерно очень просто - количество пострадавших людей умножить на потерянное ими время. Например, 1 млн человек по 1 часу каждый, итого пусть отсидит 1 млн часов.
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ИЗ УБЛЮДКА ЦЕМАХА ТОЖЕ ЛЕПИЛИ ГЕРОЯ ! АФГАНСКОГО !! 30 ЛЕТ.
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Порохоботы было обрадовались и объявили горе-террориста с поехавшей крышей самым настоящим путчистом - но облом. Зато теперь понятно что в погоне за властью они готовы одобрять любые свинства.
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Ватно-озебиленый мозг в поисках логической цепочки...
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А как же политические требования этого героя о которых вчера тут с пеной у рта кричали.))
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Каждой бабе по мужику, каждому мужику - по бутылке водки! Шо ещё треба порохоскоту? "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 5143
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А Надя - террористка с аналогичным диагнозом?
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Надя с Рубаном это вообще треш, сколько было шума а кончилось пшиком, обоих отпустили.
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Я флагом Украины перекрыл главную артерию столивце изо девушки. Кушайте не обляпайтесь
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Ага, как то не альльО, народ поддерживает власть и тут же протестует против её действий прибегая к "минированиям" мостов ) Забрехались зелебобики!
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Разумков брешет про 80% поддержки и тут такая хрень в исполнении ветерана АТО.
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лично я вижу тут только сольную брехню порохоботов или их командное перебрёхивание.
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Помнится, что вчера Голтвянский в фейсбуке писал совсем другое.
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Нифига себе бытовука. Чуть мост на воздух не взлетел. А если завтра кому-нибудь захочется взорвать дамбу? "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 8110
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что у "террориста" нашли коробок спичек для подрыва моста?

вах, вах !
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Щось тут не так, бо цього псевдотерориста брала поліція з прапором на бронетранспортері. Мабуть це був піар Авакова.
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Флаг там скорее для снайпера. Направление, сила ветра. Хоть психологический эффект имеет право быть.
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Просто Аваков зібрався на війну піариться "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 8138
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и снимали с нескольких ракурсов... реалити шоу устроили.
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Вмовили щоб втюхати іншу легенду. Пообіцяли умовний термін, якщо піде на зговір.
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Кстати, стоило бы и добробаты проверить на психическую вменяемость, может без них бы и в 2014 году уже бы остановились посередине...
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Такую жирнючую зраду у порохоскота из-под носа увели... Суки!!!!
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"Чем смогу, помогу лично я, как депутат"

Он никогда не был депутатом. "Битовуха" через дівчину, можливо, під наркотиками, політика ні до чого. В Олексія вже є адвокат, - військовослужбовець ЗСУ Голтвянський про "мінера" Белька - Цензор.НЕТ 360
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Оголосити в судовому порядку суворе "Ай-яй-яй" (можна навіть "Ай-яй-яй-яй-яй!"), оштрафувати на 100 грн. за фулюганство - і відпустити.
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