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 Политика Украины
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Все про:ВР (23694) прокуратура (3653)

 Рада приняла закон о реформе прокуратуры

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1032), которые предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно закону, все прокуроры должны пройти переаттестацию. При этом, докмуентом предусмотрено предоставление генпрокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Также генпрокурор сможет в случае необходимости образовывать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В законе говорится об уменьшении максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч человек до 10 тысяч человек. Согласно документу, принимать участие в отборе на должности в прокуратуре смогут все кандидаты с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права.

Законом также предусмотрено преобразование Национальной академии прокуратуры Украины на Тренинговый центр прокуроров.

"Основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020: Прокуратуру профинансируют на 7,6 млрд грн, ГБР - 1,9 млрд грн, НАБУ - 1 млрд грн

Источник: https://censor.net.ua/n3149333
 
   
 Топ комментарии
 
Рябошапку каким по счету сажать?
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Да, теперь прокуроры будут лично Бене присягать...
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Да, теперь прокуроры будут лично Бене присягать...
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Прикол у тому, що при Пеці було те саме.
1. Старі продажні наймити влади
2. Нова часна влада проводить реформу і конкурс
3. Перемагають кращі
4. На керівні посади Генпрокурор припихує своїх
5. Луценко незаконно ліквідує самоврядування на рік, поки не міняє керівництво на своїх
6. Рядових на.бують із зарплатою яку вказали у Законі перед конкурсом
7. Рядові та усі хто має право на пенсію починають тікати з прокуратури
8. Рівень кадрів стрімко падає
9. Прийшла Весна, ура нарешті нова чесна влада...
10. починай з п №1.

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Ты куда меня ведешь шапка каракулева, я @..ать тебя веду, тюбетейка #..ева!
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Влажные мечты у тебя в промежности. А по сути, точней тебе по сссути, объясняю. Какая нах реформа, какой нах прокуратуры! Все, от №1 до № 12000 поступали в ВУЗ за 25000$, добавь обучение 10, за должность 20=50$. Есть вопросы? Или ты думаешь, что если стае волков крутить песенку "про семеро козлят", они начнут жрать капусту?
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Спасибо. При чем Петя, он в 2000 году принимал экзамены в Юракадемии? Ты из психбольницы?
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Покажите мне хоть одного ПРОКУРОРА который живет на одну зарплату? Только сажать с конфискацией!!! Первым ЛУЦИКА кружка с дыркой его уже ждет!!!
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Прокуроры тоже конечно важны но судьи гораздо важнее, вот чем нужно в первую очередь заняться.
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Гуд , теперь зачистят всю порошенковскую шоблу .
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Замінимо старих корупціонерів на нових?
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Гонтарева поедет в Конгресс США свидетельствовать против Коломойского

Бывшую главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее.
Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.
«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему Украины», - сказала Каптур.
В конце августа эксглаву НБУ в столице Великобритании Лондоне сбил автомобиль. Через неделю она сообщила, что в Киеве подожгли машину ее невестки - также Валерии Гонтаревой. Позднее неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом. Во всех нападениях она обвиняет Коломойского.

.......ще раз
«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему Украины», - сказала Каптур.
навіть за океаном вже помітили, а для 73% фсьо божья раса
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А может и не поедет, ее только пригласили. А то ты уже решаешь за Гонтареву.
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Шооо, опосля найпотужних рехформ 🐷??!
🤔
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Новітні рехворматори перерехвормовують рехворми папірєдніків?
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Луцику дать 5 лет, а может и больше, пусть заочно выучится на прокурора.
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Перекачка энергии по часовым поясам мировая практика .
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