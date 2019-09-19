 Рада приняла закон о реформе прокуратуры

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
Согласно закону, все прокуроры должны пройти переаттестацию. При этом, докмуентом предусмотрено предоставление генпрокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Также генпрокурор сможет в случае необходимости образовывать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.
В законе говорится об уменьшении максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч человек до 10 тысяч человек. Согласно документу, принимать участие в отборе на должности в прокуратуре смогут все кандидаты с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права.
Законом также предусмотрено преобразование Национальной академии прокуратуры Украины на Тренинговый центр прокуроров.
"Основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности", - говорится в пояснительной записке.
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10. починай з п №1.
Бывшую главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее.
Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.
«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему Украины», - сказала Каптур.
В конце августа эксглаву НБУ в столице Великобритании Лондоне сбил автомобиль. Через неделю она сообщила, что в Киеве подожгли машину ее невестки - также Валерии Гонтаревой. Позднее неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом. Во всех нападениях она обвиняет Коломойского.
.......ще раз
«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему Украины», - сказала Каптур.
навіть за океаном вже помітили, а для 73% фсьо божья раса
🤣
🤔