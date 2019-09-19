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 Экономика
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Все про:банкнота (22) гривня (1775) НБУ (4483)

 НБУ планирует выпустить 5 млн банкнот номиналом в 1000 гривен

Первый выпуск в обращение банкнот номиналом 1000 гривен будет осуществлен в объеме 5 млн единиц. В дальнейшем НБУ планирует печатать эти банкноты в зависимости от заявок банков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил директор департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

"Относительно предыдущего выпуска, мы планируем его осуществить в объемах 5 млн штук банкнот. А дальше, по мере поступления заказов от банков и потребности экономики", заявил Зайвенко.

Напомним, 25 июня Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн. Новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.

После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чаще всего подделывают банкноты номиналом 50, 100, 200 и 500 гривен, - НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3149332
 
   
 Топ комментарии
 
НЕ ПОНЯЛИ? Старые "барыги" это лохи- бабло возили в багажнике в чемодане , а эти "новые лица" (хари) будут возить те же суммы в косметичках на велосипедах. деЖИДАлиЗЕция.
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и зачем казалось бы бакс и евро падают?
(сарказм если что)
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кто из нас их все посчитать сможет, но они будут
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а может проще выпусьтить тысячу банкнот достоинством в 5 лямов каждая?
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Урря! Скоро будемо мільйонерами, а пляшка вотки буде по 200 тищ, як і колись було.
НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом у 1000 гривень - Цензор.НЕТ 6784
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Найбільша ціна була 200 тищ, а потім ввели гривню.
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НЕ ПОНЯЛИ? Старые "барыги" это лохи- бабло возили в багажнике в чемодане , а эти "новые лица" (хари) будут возить те же суммы в косметичках на велосипедах. деЖИДАлиЗЕция.
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