 НБУ планирует выпустить 5 млн банкнот номиналом в 1000 гривен

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил директор департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

"Относительно предыдущего выпуска, мы планируем его осуществить в объемах 5 млн штук банкнот. А дальше, по мере поступления заказов от банков и потребности экономики", заявил Зайвенко.

Напомним, 25 июня Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн. Новая банкнота будет введена в обращение с 25 октября.

После завершения процесса выведения мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.

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