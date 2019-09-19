Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины, - Турчинов.

Об этом сказал Александр Турчинов в интервью журналу "Український тиждень", сообщили в пресс-службе Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы и сейчас не можем объявить войну РФ, - Турчинов

По его словам, для европейских лидеров война России против Украины - это вопрос, который они стремятся снять с повестки дня на любых условиях, "в частности за счет интересов нашей страны". "Все громче звучат предложения по восстановлению экономического сотрудничества с РФ", - сказал Александр Турчинов, добавив, что Украину пытаются вытеснить на второй план только недальновидные политики, "которые не понимают в этом угрозы для своих стран".



Он убежден, что нельзя восстановить порядок в Европе и мире, когда определяющими являются закон, право, интересы человека, а не агрессия и сила, без понимания веса того, что происходит в нашей стране.



"Начиная с 2014 года украинцы не просто защищают свою страну, а сдерживают агрессивное продвижение РФ в Европу. Украина стала форпостом, восточной границей европейской цивилизации", - отметил Александр Турчинов, напомнив, как некоторое время назад предлагал партнерам по НАТО создать единую систему противовоздушной обороны от Балтийского до Черного моря. "К сожалению, инициатива не нашла должного отклика", - сказал он.



По словам Турчинова, создание единого оборонного рубежа в странах, граничащих с Россией на Западе, является вопросом, над которым стоило бы задуматься в ЕС, "ведь опасность большого вооруженного конфликта в условиях непредсказуемой тоталитарной российской власти - это сегодняшние реалии".



"Вместе с тем, - убежден Турчинов, - Путин ни при каких обстоятельствах не откажется от политики имперского реваншизма, а следовательно, и от намерений покорения Украины, самостоятельность которой сама по себе представляет угрозу для его имперского проекта.



"Те, кто думают о будущем Европы, должны беспокоиться о том, чтобы Украина выстояла и победила. Ведь это шанс восстановить порядок, в основе которого право, свобода и неприкосновенность границ. Если Россия переломит ситуацию в свою пользу, снова будет царить средневековый принцип "кто сильнее, тот и прав". А это путь к новому глобальному военному противостоянию", - резюмировал Александр Турчинов.