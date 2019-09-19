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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:оборона (1098) Турчинов (3180)

 Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины, - Турчинов

Западные партнеры стремятся изъять из перечня своих приоритетов украинский вопрос.

Об этом сказал Александр Турчинов в интервью журналу "Український тиждень", сообщили в пресс-службе Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы и сейчас не можем объявить войну РФ, - Турчинов

По его словам, для европейских лидеров война России против Украины - это вопрос, который они стремятся снять с повестки дня на любых условиях, "в частности за счет интересов нашей страны". "Все громче звучат предложения по восстановлению экономического сотрудничества с РФ", - сказал Александр Турчинов, добавив, что Украину пытаются вытеснить на второй план только недальновидные политики, "которые не понимают в этом угрозы для своих стран".

Он убежден, что нельзя восстановить порядок в Европе и мире, когда определяющими являются закон, право, интересы человека, а не агрессия и сила, без понимания веса того, что происходит в нашей стране.

"Начиная с 2014 года украинцы не просто защищают свою страну, а сдерживают агрессивное продвижение РФ в Европу. Украина стала форпостом, восточной границей европейской цивилизации", - отметил Александр Турчинов, напомнив, как некоторое время назад предлагал партнерам по НАТО создать единую систему противовоздушной обороны от Балтийского до Черного моря. "К сожалению, инициатива не нашла должного отклика", - сказал он.

По словам Турчинова, создание единого оборонного рубежа в странах, граничащих с Россией на Западе, является вопросом, над которым стоило бы задуматься в ЕС, "ведь опасность большого вооруженного конфликта в условиях непредсказуемой тоталитарной российской власти  - это сегодняшние реалии".

"Вместе с тем, - убежден Турчинов, - Путин ни при каких обстоятельствах не откажется от политики имперского реваншизма, а следовательно, и от намерений покорения Украины, самостоятельность которой сама по себе представляет угрозу для его имперского проекта.

"Те, кто думают о будущем Европы, должны беспокоиться о том, чтобы Украина выстояла и победила. Ведь это шанс восстановить порядок, в основе которого право, свобода и неприкосновенность границ. Если Россия переломит ситуацию в свою пользу, снова будет царить средневековый принцип "кто сильнее, тот и прав". А это путь к новому глобальному военному противостоянию", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3149328
 
   
 Топ комментарии
 
Европейских лидеров можно понять, нафига им это надо если в самой Украине 73% зебилов уставших от войны готовых на мир любой ценой.
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Самое главное он вас - русских предал! Как же он мог... Ой лол, зебилы тупорылые но вы у них пальму первенства по любому перехватываете.
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вдруг откеда ни возьмись появился в...пастор
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Европейских лидеров можно понять, нафига им это надо если в самой Украине 73% зебилов уставших от войны готовых на мир любой ценой.
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Сдавший Украинский КРЫМ -
без единого выстрела .
Предавший гражданку "Ю".,
Предавший раз - предаст и второй!
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Самое главное он вас - русских предал! Как же он мог... Ой лол, зебилы тупорылые но вы у них пальму первенства по любому перехватываете.
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Да Европа спокойна, как удав!
Русские столько раз приходили то в Париж, то в Берлин - и каждый раз, вломив гордым еврам по щам, возвращались к себе домой..... Европа знает, что если не бить русского медведя, а только щекотать(что они всегда и делают), то НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ!
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины.- Нормальная реакция на действия правителей Украины. "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", Коломойский о войне на Донбассе.-Разъясняет старший, командированный в Украину миротворец из Израиля./Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир./"Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ "Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" . /Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины, - Турчинов.
Как тут не вспомнить анекдот:
- Почему Разумков в Верховной раде вдруг начал защищать украинский язык? И даже наехал на Вадима Рабиновича по этому поводу?
- Видите ли, когда на русском языке произносят "На повестке дня...", то на втором слове Зеленский исчезает из зала. А вот когда "На порядку денному"- все нормально. Что поделать - рефлекс.
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Де юре у на нет войны, за 6 лет так и не признапи.
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Зе надо показать , что недоговопоспособен именно Пу. Грызлов и Песков уже ерзают по поводы безсмысленности самита четверки . Задача Зе вытянуть Пу на переговоры и после их провала умыть руки . Моральное состояние ВС сепоров и рфии хуже ВСУ на порядок , время на стороне Украины . Рфия входит в кризис .
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины//

И сильнее всего им в этом помогает клоун. Скоро он героя россии получит от путина.
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины//

Конечно, зачем им гемор. У власти стоит клоун, который готов соснуть у уйла.
Давайте лучше поговорим о погоде в Сент-Тропе? А?
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Европейцев устраивает ситуация в Беларуси, только озабоченность демонстрируют время от времени, главное для них - спокойствие, даже концлагерь их здесь устроит, только бы им не досаждали и им бы не пришлось перед своим электоратом что-то делать, доказывая, что они придерживаются каких-то демократических правил...
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ну да всегда легче говорить о том что кто то там кого то предает чем о том почему самолеты с украинским спецназом так и не долетели до Крыма. к турчинову масса вопросов особенно по свинарчукам . не мог человек занимаемая такую должность не знать что твориться в укроборонпроме.
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Зебилам ещё не рассказали, что у Турчинова на даче была атомная бомба, но он не сбросил её на Кремль?
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Европейские лидеры стремятся снять с повестки дня вопрос войны РФ против Украины//

Ммда... Старая и подлая Э вропа падает в старческий маразм.
Рано радуетесь .....


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