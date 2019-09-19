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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2870) Николаевская область (894) ОГА (1509)

 Зеленский назначил Александра Стадника главой Николаевской ОГА

Президент Владимир Зеленский 19 сентября назначил Александра Стадника новым председателем Николаевской обладминистрации.

Об этом говорится в указе №707/2019, передает Цензор.НЕТ.

Александр Стадник родился в июле 1977 года в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В 2006 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение".

Работал слесарем по ремонту автомобилей автотранспортного хозяйства Смолинского рудника Востюка, пгт. Смолино, заместителем начальника торгового отдела Украинско-американского предприятия "АМГ - Украина", инспектором отдела охраны ООО "Альфа-Щит", Киев и начальником охраны ООО "АМГ - Украина" Киев, юристом киевского ООО "Комильфо". С 2012 года Александр Стадник - в органах Государственной налоговой инспекции.

Последняя должность - и.о. главы налоговой Днепровского района Киева. Был уволен в 2017 году. После этого, судя по его декларации, работал в туристической фирме "Динадис бизнес тревел".

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Источник: https://censor.net.ua/n3149327
 
 
 Топ комментарии
 
С 2012 года Александр Стадник - в органах Государственной налоговой инспекции.
Это в резюме нужно ставить первым, тогда дальше можно не читать! Как говорится "новое лицо" (новая харя))))
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Налоговик... Потоки пойдут куда нужно. Конец эпохи бедности.
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Налоговик... Потоки пойдут куда нужно. Конец эпохи бедности.
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Взяточник, и давальщик.

Вы вибирали Голобородька? А выбрали Сурикова. В сериале был Зеленский. Но звали его Суриков.
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чую, дела в мыколайове попрут в гору. не то что при прежнем культуристе, который двух слов без ошибки не мого написать
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С 2012 года Александр Стадник - в органах Государственной налоговой инспекции.
Это в резюме нужно ставить первым, тогда дальше можно не читать! Как говорится "новое лицо" (новая харя))))
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сашу-шамана в улан-удэ повязали и сразу же сашу стадника назначили главой ода...совпадение?...скорее всего, да...но, кто знает, кто знает
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А яку суму заплатив за цю посаду Стадник?
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Был у них вроде Савченко (однофамилец Нади), хуже него сложно придумать, тот ещё дуб стоеросовый был.
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