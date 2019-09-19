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 Политика Украины
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 Кремль стремится закрепить фактическую контактную линию на Донбассе, превращая ее в де-факто границу, - Порошенко

Украина должна требовать от России выполнения Минских договоренностей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Минские договоренности предусматривают ряд условий в сфере безопасности, которые должна выполнить Россия. 5 лет назад РФ обязалась уважать линию от 19 сентября 2014 года, отвести вооружение, создать свободную от тяжелого оружия зону вокруг Мариуполя, вывести вооруженные силы и военную технику из оккупированного Донбасса. Вместо добросовестного выполнения компонента в сфере безопасности Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу. Если бы Россия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом должно стать, в частности, восстановление линии 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления. Должны требовать выполнять Москвой взятые обязательства, держать и, в случае необходимости, укреплять режим санкций, консолидировать проукраинскую международную коалицию", - заявил Порошенко.

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Кремль стремится закрепить фактическую контактную линию на Донбассе, превращая ее в де-факто границу, - Порошенко 01
Кремль стремится закрепить фактическую контактную линию на Донбассе, превращая ее в де-факто границу, - Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149326
 
   
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неее... не так!!!... ДЯ-КУ-Е-МО!!!! ДЯ-КУ-Е-МО!!!! ДЯ-КУ-Е-МО!!!!
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Кто этот отставной козы барабанщик?
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дык, после Минска она и стала границей де-факто...или ты, не заметил????
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давно мы не слыхали главу международной антипутенской коалиции, самого святого и блаженного человека современной украины, легенду современности
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"Клятий Порох" проти того щоб кацапи відібрали ще частину наших територій - путчу затіває?
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Вазелін же казав шо каци просто пересунули кордон. Всі діла.
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Все верно, Петр Алексеич, но, к сожалению, тупым и "устафшихатвайны" ЗЕленоидным капитулянтам этого не понять....
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сивочолый вымагатель получил от своегонарода смачный плевок прямо в пятак
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