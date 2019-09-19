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 Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1163) Кличко (2738) недоверие (29)

 Депутаты Киевсовета намерены объявить недоверие Кличко, если сегодня на Шулявский мост выделят еще 230 млн

Депутаты Киевского городского совета собираются объявить недоверие мэру Виталию Кличко в случае выделения на сегодняшнем заседании дополнительных 230 миллионов гривен на реконструкцию Шулявской развязки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат горсовета Илья Сагайдак, информирует Цензор.НЕТ.

"Если на сегодняшнем заседании Киевсовета политический банкрот Кличко попытается незаконно передать на "псевдо" Шулявскую развязку еще 230 млн грн "Североукраинскому строительному альянсу", мы начнем процедуру объявления недоверия и досрочного прекращения полномочий городского головы", - подчеркнул депутат.

Он напоминает, что вчера депутаты подали коллективное обращение в НАБУ в отношении Кличко.

"Он своим распоряжением незаконно выделил дополнительно 114 млн грн на "псевдо" Шулявку, несмотря на выплаченный 100% аванс, выполнение только 10% (деньги генподрядчик использовал в других целях), а даже новой сметы и экспертизы нет!" - возмущается депутат.

По его мнению, это просто "выбрасывание денег в черную дыру", а Кличко напоследок "вымывает" деньги из бюджета.

Депутаты Киевсовета намерены объявить недоверие Кличко, если сегодня на Шулявский мост выделят еще 230 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149323
 
 
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Хоче хапнути,вмирає а руки за грошима тягне,паскуда.
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Я вчера подумал, что с мостом была инсценировка, что бы Клячу на лисапете выманить и взять. Силовиков хватало.
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Спочатку потрібно добре розібратися чий "слуга" той Ілля. А то щось мені так здається, що той Фєдот да нє тот за кого він себе видає . І чи не стирчать за цим "праводорубом" вуха відомого шептуна та бойфренда Вофкі 😕
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Якщо там лише один зебіл бузить, при тому, що інші голосують за виділення бабла - то про яке висловлення недовіри може йти мова?

Що потрібно знати про ремонт Шулявського мосту: схеми об'їзду, терміни - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/budivnictvo-stolittya-v-kiyevi-shcho-potribno-znati-pro-remont-shulyavskogo-mostu-shemi-ob-jizdu-termini-50010495.html Тільки на першу чергу потрібно 800млн грн...
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эти дилетанты одного не могут понять, что лечение насморка и радикулита у моста -дело дорогостоящее и доктору Витале виднее. как лечить больного
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Зебилы хотят распилить 230 млн???

Еще не нажрались?
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Если деньги выделяются по плану - почему бы и не выделить? Написать можно что угодно - что в действительности?
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