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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:ВР (23683) Киевсовет (1163) Кличко (2738) досрочные выборы (48)

 Обращаюсь к Раде с просьбой распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы в столице, - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил на заседании Киевсовета 19 сентября.

"Сегодня мы видим, что кворума нет. То есть работать все-таки готовы не все. И поэтому я обращаюсь к парламенту. Это обращение относительно роспуска Киевсовета 8 созыва и назначения досрочных выборов в Киеве. И сейчас пусть депутаты идут и рассказывают киевлянам, как они работали и почему они думают, что их выберут снова", - сообщил Кличко.

Отмечается, что на заседание зарегистрировалось 38 депутатов из 120.

Напомним, 16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3149322
 
 
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Вотето поворот. Кличко действует на опережение. Бывших боксеров не бывает!!!
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В каждой ситуации, когда нет кворума-надо всех распускать. Ох и Виталик, это новое слово в политике!
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он оказывается не только великий боксер, а и талантливый шахматист
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Ну тогда уже одновременно с досрочными выборами мера.
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А ЗЕбилам всунут лысого с квартала и они под ********* его выберут, а потом как уже показало время будут свою жопу рвать
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да, хук справа здесь не проканает. не всякий может глядеть в завтрашний день
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Не дают улучшать жисть киян панимаеш. Цены на проезд вшестеро. Мосты валятся. Ни одной станции метро. Красота!
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Поздно Володя))))) В ВР примут закон о Столице и проведут 8 декабря выборы в Киевсовет и мера.
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Головне, щоб не обрали зелену падаль.
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Вот действия человека уверенного в себе, а не ватных ссыкливых зебобошек
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Боксер себе в голову проигрывает на выборах при любых вводных. А там и новые прокуроры с делами подойдут.
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"если тебя ударили по правой щеке, то надо пригнуться и сделать "двоечку по корпусу и в челюсть", а затем ударить ногой лежащее тело по голове..
это будет гуманно и по христиански.. ведь мы же не сожгли хама!" (с)
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