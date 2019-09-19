 Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной "рыбой", - Мысягин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько дней назад на одном из передовых участков зоны операции ОС, в районе оккупированной Горловки пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов. Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооружённых формированиях с 2014 года. По пока ещё неподтвержденной информации гражданин одной стран бывшего СССР. Хорошие новости!" - рассказал он.
Про Цемаха розтріпали і що? -Уник відповідальності і у міжнародних відносинах підгадило.
17 сентября от привета от защитников Донбасса окуклился каратель из пидроайдар 24 фаш.бат. Владик Рой. Отправлен в ад, гнида.
Как не один раз тебе лично уже было сказано, вы от роисянского быдла не отлдичаетесь никак. И аргументы у вас те же.
навозник, Дениска Цокур, погоняло "дартс", Запорожье. Мародерил в
составе 1 батальона с 2016 года.
пид ор сепарский гадит, а казявки зеленые у себя в носу ковыряете
праздничными днями, в связи с досрочным прибытием карателя майора
Михаила Цимбалистого (кишко)
области Макс Кондратюк. 10 сентября, во время диверсионной вылазки,
разведал мину, дуршлаг доставили в шпиталь , итог известен - отправлен в
ад.
Сентября получил привет от снайпера Непокоренного Донбасса, но херою
повезло и отправили его на лечение в шпиталь в Днепропетровске. Ранение
тяжелое, подключен к аппарату искусственного дыхания. Семейка просит не
дать упырку сдохнуть, но мы ждем хороших новостей.
Харьковская обл. Потеряшка, военный преступник. Был уничтожен в
Дебальцевском котле, в далеком 2015 году, начало февраля. Сожжен в
труху, вместе с камазом, которым он управлял. Недавно опознан по днк.
АТЫ 31-летний Юрик Страхолис, с.Любовка, Харьковская область
Мы резали рузькэ и резать будем.
ответного огня непокорных жителей Донбасса отправлен на ПМЖ в гарем до
бандеры.
морского фарша. 11 Сентября получил привет от снайпера Новороссии и
отправился к Бандере.
P.S. По предположению редакции он родом из Одессы.
область. 10 Сентября 2019 года был уничтожен ответным огнем под
Авдеевкой.
Черкасская область. 1 отдельный батальон морского фарша.
11 сентября под Волновахой получил привет от снайпера Новороссии и отправился к Бандере.
Ахтывыст УНЫ-УНСЫ идейный понадусэр и русофоб лечится от тромба в сонной
артерии перекрывающий более 50%. Ждём хороших новостей.
Укрокаратель,военный преступник. Карал в составе 53 омбр, гранатометчик,
в чине сержанта. Уничтожен снайпером Новороссии под Горловкой, 5
сентября....
сознательную жизнь прожил в Донецке. Укрокаратель из "навоза",
доброволец, военный преступник. Марадерил с 2015 года, в должности
"замОк". Был остановлен снайпером Новороссии 4 сентября...