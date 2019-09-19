 Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной "рыбой", - Мысягин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад на одном из передовых участков зоны операции ОС, в районе оккупированной Горловки пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов. Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооружённых формированиях с 2014 года. По пока ещё неподтвержденной информации гражданин одной стран бывшего СССР. Хорошие новости!" - рассказал он.

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