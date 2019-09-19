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 Политика Украины
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Все про:наемники РФ (927) Мысягин (38) операция Объединенных сил (1606)

 Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной "рыбой", - Мысягин

Украинские воины в зоне ООС захватили одного наемника РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад на одном из передовых участков зоны операции ОС, в районе оккупированной Горловки пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов. Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооружённых формированиях с 2014 года. По пока ещё неподтвержденной информации гражданин одной стран бывшего СССР. Хорошие новости!" - рассказал он.

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Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной рыбой, - Мысягин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149316
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский отпустит.. у зебилов потепление срашкой.
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Ребята, вы не в ногу с властью, мышебратьяяя!!!
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там по дамбасу таких цементов шиферов и асбестов скачет как тараканов по кухне у касаба.
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Ребята, вы не в ногу с властью, мышебратьяяя!!!
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Тем, кто не в ногу с Коломойщиной, нынче сжигают дома или объявляют их сумасшедшими террористами, у которых девушка в Крыму.
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ТЫ ДАВНО ВЫЛЕЗЛО ИЗ РОШЕНОВСКОЙ ПОМОЙКИ, УБОГОЕ ?
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Зеленский отпустит.. у зебилов потепление срашкой.
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И когда это при Порохе мид говорил, что у нас потепление с рашкой? А никогда! Это ваш зебил тявкал пару дней назад. Но зебилам хоть в глаза сцы...
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Судят не по словам, а по делам... А дел было много.
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Можно и по делам - Станицу земразь уже сдал, теперь хочет сдать Золотое...
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133..., так ВАЗ сам з поклонами й липне до паРашки... Все про баню з янекоммєдвєдєвим пам'ятає...
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Ти про свої потроха?!.. Ухогорлохвостсиськиписькинос... Це точно ти з ВАЗом...
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А можно его сразу отпустить? Ну шоб бюджетные деньги не тратить?
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це ж не часи свині порошенка !!! обмін ...тільки обмін на Українців взязнів кремля
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ты свой трипалюк не долечил, вот оно на мозг и дало побочно
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Треба одразу вбивати, бо можуть його просто віддати кацапам без обміну Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной "рыбой", - Мысягин - Цензор.НЕТ 4762
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часи не ті - свиня порошенко біфльше не при владі - тому ніхто відпускати просто так не буде!
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Зе отпустит. Он своих не сдает Украине!
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Просто якась біда з цими ЗСУ, поналовлять терористів, а потім їх віддавай.
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От не розумію, якщо "знатна риба", то навіщо тревенити про це на кожному розі?
Про Цемаха розтріпали і що? -Уник відповідальності і у міжнародних відносинах підгадило.
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тоже подкину хороших новостей

17 сентября от привета от защитников Донбасса окуклился каратель из пидроайдар 24 фаш.бат. Владик Рой. Отправлен в ад, гнида.

Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной "рыбой", - Мысягин - Цензор.НЕТ 2700
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Сразу видно отборного избирателя Зелюпы.
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Ну да. Ватное говно всегда хорошо видно. За ЗЕ в Украине именно оно и голосовало.
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Ты идиот что ли?Ботную нулёвку не можешь что ли отличить от кацапа-нулёвки?Лучше написал бы в совет форумчан, мне с мобильного не получается, глюки какие-то.
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Между 86% мудаков на Роисе и 73% конченых в Украине, как оказалось, кроме цвета паспорта, разницы никакой.
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Я об этом и говорил. Вы такое же быдло, как и роисяне.
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Вся рота идёт не в ногу, один рядовой Герхард в ногу. Исполин духа прямо, особенно это видно по комментариям.
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Ходите ротой нах...й. И шутками своими с кацапскими прапорщиками делись.

Как не один раз тебе лично уже было сказано, вы от роисянского быдла не отлдичаетесь никак. И аргументы у вас те же.
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А ты чем от них отличаешья?Сакральной верой в своё шоколадное божество?так это для рашки характерно. Вечным недовольством новой властью и Зеленском лично?Тоже для рашки характерно, на кухне только не забывай выступать побольше перед соседями.
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ефремова вже відпустили і цього відпустять, тим паче скоро зеля амністію обявить і підвищену пенсію призначить!
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Повстанцам повышенную пенсию? Да, этот может...
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15 сентября, во время трэнування перенапрягся и приуныл 39-летний
навозник, Дениска Цокур, погоняло "дартс", Запорожье. Мародерил в
составе 1 батальона с 2016 года.

Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной "рыбой", - Мысягин - Цензор.НЕТ 3937
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бутусов, ты и твои модераторы - тормоза
пид ор сепарский гадит, а казявки зеленые у себя в носу ковыряете
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В гусятинском районе Тернопольской области 15 и 16 сентября объявлены
праздничными днями, в связи с досрочным прибытием карателя майора
Михаила Цимбалистого (кишко)

Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной "рыбой", - Мысягин - Цензор.НЕТ 7193
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Хоч і відпустять (як завжди), а наших хлопців треба нагородити, що впіймали. Молодці.
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потрошить цю рибу,не відходячи від каси! Потім будете питати:"-звідки оці пахощі?" ...Піймав, закопай!
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14 сентября, в харьковском шпитале крякнул каратель из Хмельницкой
области Макс Кондратюк. 10 сентября, во время диверсионной вылазки,
разведал мину, дуршлаг доставили в шпиталь , итог известен - отправлен в
ад.

Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной "рыбой", - Мысягин - Цензор.НЕТ 4142
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тупорылое создание, из какой рашистской помойки вещаешь?
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будет теперь мером какогось городка в Лугандонии .
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Вова Авжавенко, 24 Года, каратель, нацык из батальона Донбасс. 7
Сентября получил привет от снайпера Непокоренного Донбасса, но херою
повезло и отправили его на лечение в шпиталь в Днепропетровске. Ранение
тяжелое, подключен к аппарату искусственного дыхания. Семейка просит не
дать упырку сдохнуть, но мы ждем хороших новостей.

Пехота ВСУ взяла в плен одного из террористов: он оказался знатной "рыбой", - Мысягин - Цензор.НЕТ 4950
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Федорченко Вадим. Вылуплен 20 декабря, 1995 года аборта., с. Павловка,
Харьковская обл. Потеряшка, военный преступник. Был уничтожен в
Дебальцевском котле, в далеком 2015 году, начало февраля. Сожжен в
труху, вместе с камазом, которым он управлял. Недавно опознан по днк.

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 6734
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Админ ты куда смотришь? Бань акк этого козломордого Zarif Dakachin. Опять вонью парашной на цензоре потянуло.
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7 сентября, высиран
АТЫ 31-летний Юрик Страхолис, с.Любовка, Харьковская область
Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 2399
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рузька чурка, иди своего уйло в задницу поцелуй.
Мы резали рузькэ и резать будем.
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скаже що просто стояв на блокпосту, і опа - під особисте зобов'язання додому!
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12 сентября, окуклился старший лёйтнант вонючий СБУшник, Сашка Иваньков, 1986 года высера. Родом фашист из Коломии.

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 2929
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Валерик Шатурский, погоняло "череп" , нацгад 12 сентября в результате
ответного огня непокорных жителей Донбасса отправлен на ПМЖ в гарем до
бандеры.

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 2501
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судя по тому, скока знатной рыбы пымали доблестные ВСУ с 2014 года. там уже рыбы не осталось Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 7155
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он -твое божество Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 8371
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недалеко от Калуша прикопали высирана АТЫ Антоху Филевича, 1996 года высера. Мародерил в составе 80 фаш.бригады.

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 8310
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Молодцы ребята! Отрежьте ему яйца!
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Коля Обуховский. Дата аборта 10 октября 1986 года. 1 отдельный батальон
морского фарша. 11 Сентября получил привет от снайпера Новороссии и
отправился к Бандере.

P.S. По предположению редакции он родом из Одессы.

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 4080
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Юра Бурдейный. Вылуплен 29 мая, 1998 года аборта. Чернобай, Черкасская
область. 10 Сентября 2019 года был уничтожен ответным огнем под
Авдеевкой.

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 3918
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Александр Личневский. Дата аборта 16 апреля 1998 года. Родом из Матусов,
Черкасская область. 1 отдельный батальон морского фарша.
11 сентября под Волновахой получил привет от снайпера Новороссии и отправился к Бандере.

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 5713
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Мочите, а то отправят домой, еще и такси за ваш счет закажут.
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Находится в куеве в ликарне высиран АТЫ, недобиток Женька Кобзар.
Ахтывыст УНЫ-УНСЫ идейный понадусэр и русофоб лечится от тромба в сонной
артерии перекрывающий более 50%. Ждём хороших новостей.

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 2085
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Ткачишин Михаил. Вылуплен 20 сентября, 1988 года инкубации. Херсон.
Укрокаратель,военный преступник. Карал в составе 53 омбр, гранатометчик,
в чине сержанта. Уничтожен снайпером Новороссии под Горловкой, 5
сентября....

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 11
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Завтра щанпанЗЄ його відпустить в паРашку, інакше кацапи не захочуть проводити переговори по капітуляці, немає чому радіти.
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Вот зачем растрындел? Зеля теперь в течении месяца вернёт с извинениями.
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Эдуард Шахов "шах"". 26 лет. Родом с Херсонской области, но всю
сознательную жизнь прожил в Донецке. Укрокаратель из "навоза",
доброволец, военный преступник. Марадерил с 2015 года, в должности
"замОк". Был остановлен снайпером Новороссии 4 сентября...

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін - Цензор.НЕТ 1834
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Той абхаз що тут постить мертвих українців зразок кому платити пенсію в лугандон "там наші люди", кого повертати там?
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