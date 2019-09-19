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 Политика Украины
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 Кандидатуры в новый состав ЦИК подали все фракции Рады, - Качура

Все парламентские фракции уже направили Президенту списки своих кандидатур в состав новой Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от Александр Качура.

"Все фракции, в том числе и наша ("Слуга народа". - Ред.), предоставили кандидатов, делегировали в Центральную избирательную комиссию, подали представление Президенту. Сейчас, по закону, это полномочия Президента. Он теперь вносит на рассмотрение в Верховную Рады такоу представление, оно включается в повестку дня безотлагательно и после этого принимается решение", - сказал Качура.

Он отметил, что в представлении Президенту были учтены все кандидаты, предложенные фракциями. Качура подтвердил, что депутатская группа "За будущее" тоже предложила кандидата в ЦИК.

Депутат также рассказал, что в списке кандидатов от фракции "Слуга народа" сначала были 35 человек. Затем количество сократилось до 20, а после этого, по словам Александра Качуры, выбрали лучших.

Депутат отметил, что сейчас обсуждается вопрос, будут ли предлагаться в ЦИК действующие народные депутаты от "Слуги народа", но добавил, что такая вероятность крайне мала.

Депутат не исключает, что решение о назначении нового состава ЦИК может рассматриваться Радой уже сегодня.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нынешняя власть несет ответственность за независимость и беспристрастность нового ЦИК, - посольство США

Источник: https://censor.net.ua/n3149315
 
 
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Как по мне в ЦИК должны быть беспартийные, аполитичные, вообще никаким боком не относящиеся к политике люди. Без мотивации...
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Кто ещё верит зелёной воровской шайке? ЦИК вся зелёная, и будет считать как папа Беня скажет.
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Вот очередной одутловато-юный під_минитср от ЗЕ. Ну где они берут тепличных менеджеришек с бабскими лицами. Может превращаюсь в брюзгу, ну вот что может наменеджерить в гос.управление, чувачок с помятым лицом мажорчика-онаниста. Что оно виде, кроме компьютерных игр и нескольких поездок в стандартные туры. НУ не верю что эти люди вообще на что-то способны тем более на реформы.
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Між іншим, в складі ЦВК зразка 2018року було до десятка активних учасників Майдану Гідності (всі інші - як мінімум, співчуваючі) і не було жодного рига, зажопа, не те що ***********.
Продовжувати? Мабуть, варто наголосити, що той склад ЦВК був проукраїнський. І з ним за вибори на окупованій території під дулами парашинської зброї ніхто не посмів би говорити.

Так от: скільки і яких ворогів України в нове ЦВК протягнуть слуги уродів?? Я вже не кажу про те, що вони залюбки проголосують за ньюківаловохендовських.
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С новым ЦИКом выборы в ОРДЛО по формуле Шмаймаура пройдут без ***** без задоринки!
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