 Кандидатуры в новый состав ЦИК подали все фракции Рады, - Качура

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от Александр Качура.

"Все фракции, в том числе и наша ("Слуга народа". - Ред.), предоставили кандидатов, делегировали в Центральную избирательную комиссию, подали представление Президенту. Сейчас, по закону, это полномочия Президента. Он теперь вносит на рассмотрение в Верховную Рады такоу представление, оно включается в повестку дня безотлагательно и после этого принимается решение", - сказал Качура.

Он отметил, что в представлении Президенту были учтены все кандидаты, предложенные фракциями. Качура подтвердил, что депутатская группа "За будущее" тоже предложила кандидата в ЦИК.

Депутат также рассказал, что в списке кандидатов от фракции "Слуга народа" сначала были 35 человек. Затем количество сократилось до 20, а после этого, по словам Александра Качуры, выбрали лучших.

Депутат отметил, что сейчас обсуждается вопрос, будут ли предлагаться в ЦИК действующие народные депутаты от "Слуги народа", но добавил, что такая вероятность крайне мала.

Депутат не исключает, что решение о назначении нового состава ЦИК может рассматриваться Радой уже сегодня.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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