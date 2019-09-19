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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (23004) Зеленский (2870) Мельник (327) Штайнмайер (394) Донбасс (19408)

 Штайнмайер подчеркнул важность мирных инициатив Зеленского по Донбассу, - Мельник

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с послом Украины в Германии отметил важность мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"Пока все говорят о "формуле Штайнмайера", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины". - написал дипломат.

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Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Штайнмайер подчеркнул важность мирных инициатив Зеленского по Донбассу, - Мельник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149312
 
 
 Топ комментарии
 
Штангенциркуль прости госпаде. Какой-та фошизд немец будет решать как нам жить? Ау, малороссы, за что деды ваивале?
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Штангенциркуль прости госпаде. Какой-та фошизд немец будет решать как нам жить? Ау, малороссы, за что деды ваивале?
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Тарас ШЕВЧЕНКО. Розрита могила.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»
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А если не картинки постить, а головой подумать?Куда пошли те средства, которые собрали благодаря этим 1,5%?
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Гнида ************ ! Берега попутал !!! Украина на своей земле
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Цікаво що Штаймайер сказав що ініціатива була від Зеленського а Пристайко вчора підтвердив що визнав формулу Штаймайера ще 2 вересня!
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Мне это нравится: Мельник говорит, что пообщался со Штайнмаером. А о чем пообщался, рассказать не следует? Или как всегда, телок обсудили, пива выпили?
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А где-то, млять, чётко и ясно написана эта таинственная формула Макропулоса?
В ЧЁМ СЕКРЕТ вечнозелёной молодости?
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По гитлеровски похлопав володю по щеке,произнести с пафосом,,Гуут волдемар,гуут,,
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Агент Газпрома подчеркнул важность...

...
"В поствыборной Германии разразился скандал с подачи Грузии. В центре скандала - лидер потерпевших поражение социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, пока еще исполняющий обязанности главы МИД ФРГ. Недавно в грузинских СМИ появилась информация об особых связи Франк-Вальтера Штайнмайера с ... "Газпромом". Намек понятен: мол, все еще формально действующий глава МИД ФРГ и лидер СДП, как и его предшественник Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, использовали свои высокие посты в личных, корыстных целях. Шредер уже давно - после отставки - осел в "Газпроме". Мол, по этому пути предлагается пойти и Штайнмайеру после своей отставки в ближйшие дня. Кстати, сам Штайнмайер - близкий друг Шредера. Но высокие пост и зарплаты "Газпрома" следует сначала заслужить. Шредер, например, не только в свое время активно лоббировал (он делает это и сейчас), но и заключал контракты с российским газовым монополистом по реализации проекта "Северный поток". А Штайнмайеру "Газпром", утверждают СМИ Грузии", уготовил другую "высокую миссию" - обеспечить оправдание действий российских войск в Грузии в августе прошлого года. Действительно, ведь международная комиссия по расследованию причин конфликта в Грузии была созвана по инициативе министра Штайнмайера и его коллег из стран Бенилюкса."
...
http://old.memo.ru/d/21074.html
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Подтверждение того что Зелёная сопля это Зелёная сопля...
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Штайнмайер в черзі за Шрьодером, щолизнути сраку Йухлу.
Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив Зеленського щодо Донбасу, - Мельник - Цензор.НЕТ 3557
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Та в рота йому пітну ногу, тому штанмаєру. Що, ми маємо на кожний його пук реагувати?
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чувак перевзувається... Чи вже встиг?
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Каломойши стараются,из трусов выпрыгивают,сказал ж-бурят до Нового года поработать и все …
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Алексей Арестович
- Как вы, вообще, друзья?..
Я лично - в восторге.))
Ударим секретным украинским оружием по коварным планам Путина/Запада:

Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив Зеленського щодо Донбасу, - Мельник - Цензор.НЕТ 88
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