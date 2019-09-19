 Гончарук анонсировал открытие рынка земли в октябре 2020 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг.
"Нам нужно расти на 5-7% в год. Мы открываем рынок земли не сразу. Думали сделать это с 1 июля, но потом проконсультировались с фермерами и решили сделать это с 1 октября", - сказал
По словам Гончарука, приобрести землю смогут украинские граждане и компании.
"Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах", - отметил премьер.
По его словам, в настоящее время правительство работает с НБУ над механизмом удешевления кредитов.
"Украина благодаря запуску рынка земли должна расти дополнительно минимум на 2%", - указал Гончарук.
В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство намерено благодаря данному механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.
Как сообщалось, со ссылкой на замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.
Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.
з цієї зебільної отари - хоч шерсті вальок...
Вот это самое главное, все равно многовато но по сравнению с теми процентами что есть это просто супер.
Источник: https://censor.net.ua/n3149308
Вся эта сволочь, кроме прочего, ссылается на решение ЕСПЧ, который якобы в своем Решении потребовал снять мораторий.
А между тем ЕСПЧ ничего такого от Украины не требует.
Вот что рассказал на онлайн-ТВ Укрлайф Миха Чаплыга про это решение:
1. Граждане, которые подали иск в ЕСПЧ против Украины, сразу указали в иске, что они не собираются заниматься земледелием. Эдакие «защинички прав» тех граждан Украины, которые получили землю в результате распаевания земель, которыми владели колхозы.
2. Конкретно в Решении нет требования к Украине открыть полностью рынок земли.
3. Суд предписывает, что Государство Украина должно предусмотреть:
а) такую очередность покупки земли:
- фермеры, которые живут в Украине и работают на земле;
- громада, которая живет на этой земле;
- государство;
- все остальные потом.
4. В Решении прописано, что никакой речи об иностранцах и тем более иностранных юридических лицах, которые могли бы купить украинскую землю, вообще даже не может быть.
5. В Решении указано, что тот, кто хочет купить землю сельхозназначения, должен указать, что у него есть
- опыт работы;
- соответствующее образование;
- желание переехать на эту землю и жить на ней;
- при этом должен быть контроль государства, чтоб покупатель земли не купил слишком много, чтоб и другие могли на земле работать.
Без Земельного банку ринок землі????
Та сам банк треба створювати і апробувати не менше року-трьох, а ви хочете ринок в 2020 році???, то буде не ринок, то буде базар!!!
ибо эти старые схемы когда берется техника(комбайны например) в кредит, кредит не возвращается, а тупо в виде штрафов за просрочку кредита выводится за границу бабло.
украинские компании украинские рабочий украинские налоги. офшорам запрет.
Цена за гектар будет не меньше 1000 $ , а в среднем 1300 $. Вот только эти три компании должны будут отдать людям не менее 1,5 лярда баксов.