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 Политика Украины, Экономика
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Все про:земля (1519) Кабмин (11196) Гончарук_Алексей (98) рынок земли (6)

 Гончарук анонсировал открытие рынка земли в октябре 2020 года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине в октябре 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг.

"Нам нужно расти на 5-7% в год. Мы открываем рынок земли не сразу. Думали сделать это с 1 июля, но потом проконсультировались с фермерами и решили сделать это с 1 октября", - сказал 

По словам Гончарука, приобрести землю смогут украинские граждане и компании.

"Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский

По его словам, в настоящее время правительство работает с НБУ над механизмом удешевления кредитов.

"Украина благодаря запуску рынка земли должна расти дополнительно минимум на 2%", - указал Гончарук.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство намерено благодаря данному механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.

Как сообщалось, со ссылкой на замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.

Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3149308
 
 
 Топ комментарии
 
Считаю, что нужно продать всьо что можна, а потом будем думать, что делать дальше? (с) гончарног
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Швидко робиться, та сліпе родиться!
Без Земельного банку ринок землі????
Та сам банк треба створювати і апробувати не менше року-трьох, а ви хочете ринок в 2020 році???, то буде не ринок, то буде базар!!!
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Надо успеть все продать и украсть до зимы... Очень надо!!!
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Развиваемся, сегодня рынок откроют, а через год супермаркет земли появится
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І де воно таке мудре на нашу голову знайшлося? Нібито й не дебіл,однак таку хверню несе.
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Вы успели поучаствовать в приватизации предприятий в 90-е годы?
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если бы не великий майдан, не видать такого процветания!
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продать замлю штатам ,только это остановит **** от продолжения войны, потому что штаты будут зачищать то что им принадлежит, другого выхода нет.
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Пока не определился по этому вопросу, почитаю умные комменты, педроботов прошу не беспокоить.
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Правильное решение! Осталось только создать законодательную базу и правила игры для этого.
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А ты, придурок, еще не понял, что ЗЕкагал желает устроить не рынок земли, а базар спекулянтов?
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Молчу уже про мир народам, тарифы и зарплаты в 4000$. Но кто то говорил про рост экономики на 7% в год, а в бюджете заложены 3%. Вам ребята желаю дожить до октября 2020го., уверен все будет хорошо.
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Поднятие ВВП будет осуществляться не за счёт роста экономики, а за счёт продажи земли. И ещё - где-то нужно взять 15 млрд до Нового года - иначе дефолт, как завещал великий Беня, а торговля землёй во время дефолта - это кландайк... но не для вас, дорогие собственники паёв.
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Теперь я спокоен. Еще пара заяв Бени про дефолт, и Гончарука про возврат ПриватБанка, и инвестиции попрут.
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ну, хоч так...
з цієї зебільної отари - хоч шерсті вальок...
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та з іншого боку: вони всього стільки наобіцяли... а скільки зробили? Виходить, що чи не все, що обіцяли - набрехали.... Не бачу причин щоб не збрехали і з запуском ринку землі...
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Считаю, что нужно продать всьо что можна, а потом будем думать, что делать дальше? (с) гончарног
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Там план из двух ходов, все продать, и убежать. Не думаю, что он реален.
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Надо успеть все продать и украсть до зимы... Очень надо!!!
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В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство намерено благодаря данному механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.
Вот это самое главное, все равно многовато но по сравнению с теми процентами что есть это просто супер.
Источник: https://censor.net.ua/n3149308
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Переживаю за Бабу Йулю... она там еще живая?
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Бабушка здорова и кушает компот, про землю не вспоминает.
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"возможеость покупки нерезедентами" - они хоть бы врать дружно научились, бо главзебил утверждает, что землю купить смогут только украинцы
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Ну наконец догадались сделать адекватные кредиты для фермеров под покупку земли а иначе смысла в открытии рынка просто ноль.
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Вот эт этого Говнюка как раз этого можно и ожидать.
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Зебилы и прочая компания кагальных либерастов алчно потирают руки. Международный кагал на низком старте.

Вся эта сволочь, кроме прочего, ссылается на решение ЕСПЧ, который якобы в своем Решении потребовал снять мораторий.
А между тем ЕСПЧ ничего такого от Украины не требует.

Вот что рассказал на онлайн-ТВ Укрлайф Миха Чаплыга про это решение:

1. Граждане, которые подали иск в ЕСПЧ против Украины, сразу указали в иске, что они не собираются заниматься земледелием. Эдакие «защинички прав» тех граждан Украины, которые получили землю в результате распаевания земель, которыми владели колхозы.
2. Конкретно в Решении нет требования к Украине открыть полностью рынок земли.
3. Суд предписывает, что Государство Украина должно предусмотреть:
а) такую очередность покупки земли:
- фермеры, которые живут в Украине и работают на земле;
- громада, которая живет на этой земле;
- государство;
- все остальные потом.
4. В Решении прописано, что никакой речи об иностранцах и тем более иностранных юридических лицах, которые могли бы купить украинскую землю, вообще даже не может быть.
5. В Решении указано, что тот, кто хочет купить землю сельхозназначения, должен указать, что у него есть
- опыт работы;
- соответствующее образование;
- желание переехать на эту землю и жить на ней;
- при этом должен быть контроль государства, чтоб покупатель земли не купил слишком много, чтоб и другие могли на земле работать.
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Швидко робиться, та сліпе родиться!
Без Земельного банку ринок землі????
Та сам банк треба створювати і апробувати не менше року-трьох, а ви хочете ринок в 2020 році???, то буде не ринок, то буде базар!!!
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Подивіться на ці морди. Хіба може двійник Коляна Лєвченкова щось корисне для України?
Гончарук анонсував відкриття ринку землі в жовтні 2020 року - Цензор.НЕТ 9238
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а вы не в курсе что уже давно всё продаётся и покупается в области земель сельхозназначения ?
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и запретить инвестиции иностарнные в украинские компании владеющие землей ?
ибо эти старые схемы когда берется техника(комбайны например) в кредит, кредит не возвращается, а тупо в виде штрафов за просрочку кредита выводится за границу бабло.

украинские компании украинские рабочий украинские налоги. офшорам запрет.
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UkrLandFarming (570 тыс. га), «Кернел» (560 тыс. га) и «Мироновский хлебопродукт» (370 тыс. га).

Цена за гектар будет не меньше 1000 $ , а в среднем 1300 $. Вот только эти три компании должны будут отдать людям не менее 1,5 лярда баксов.
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Ага , щас. Там будут массовые захоронения бывших владельцев...
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Создать рынок земли временно без права продажи земли.
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