 Гончарук анонсировал открытие рынка земли в октябре 2020 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг.

"Нам нужно расти на 5-7% в год. Мы открываем рынок земли не сразу. Думали сделать это с 1 июля, но потом проконсультировались с фермерами и решили сделать это с 1 октября", - сказал

По словам Гончарука, приобрести землю смогут украинские граждане и компании.

"Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский

По его словам, в настоящее время правительство работает с НБУ над механизмом удешевления кредитов.

"Украина благодаря запуску рынка земли должна расти дополнительно минимум на 2%", - указал Гончарук.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство намерено благодаря данному механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.

Как сообщалось, со ссылкой на замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.

Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.