 Рада внесла в повестку дня сессии изменения в закон о столице

За данное решение поддержали 237 нардепов на заседании Верховной Рады в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Сроки внесения альтернативных законопроектов сокращены на половину.

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Напомним, группа народных депутатов от "Слуги народа" инициировала законопроект №2143 о внесении изменений в закон о столице. Зарегистрировали его 13 сентября. Документ предусматривает проведение 8 декабря местных выборов в Киеве. Этим законопроектом предлагается законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской государственной администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.