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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:ВР (23683) Киев (17924)

 Рада внесла в повестку дня сессии изменения в закон о столице

Народные депутаты поддержали включение в повестку дня сессии законопроекта (№2143) о внесении изменений в закон Украины "О столице - городе-герое Киев".

За данное решение поддержали 237 нардепов на заседании Верховной Рады в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Сроки внесения альтернативных законопроектов сокращены на половину.

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Напомним, группа народных депутатов от "Слуги народа" инициировала законопроект №2143 о внесении изменений в закон о столице. Зарегистрировали его 13 сентября. Документ предусматривает проведение 8 декабря местных выборов в Киеве. Этим законопроектом предлагается законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской государственной администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3149306
 
 
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Давно пора, Киев ничем нео тличатся от других городов.
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Отличается. Видишь, кусок дерьма родился в Киргизии, а поперся на столичный трон. Если бы столицей был Харьков, допустим - оно б туда мэром поперлось. Все первоклассная нечисть всегда в столицу перлась. Делайте столицей Винницу, а нам верните каштаны на Крещатик!
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теперь не город-герой, так все национальные герои воевали на стороне проигравшей - фашистов
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Ти убогий про РОА Власова пишеш,Так він за расєюшку з кацапами воював і переміг,триколор тобі у сраку.
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Ваша мечта жить в городе-герое в стране-ГУЛАГе?
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Підалік злізай з бочки,тебе низложено))
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Ногу отрезать будут?или скинемся ему на попугая?
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Это просто отлично. Боксер в голову проигрывает автоматически при любых вводных.
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Зебилы не нажрутся!!! Ох нарветесь на майдан, ох нарветесь!
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