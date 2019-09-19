 "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями.
"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред".
Зеленский отметил, что земля принадлежит гражданам и у них должно появится полноценное право собственности на свою землю.
"Это право владеть, право пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе это, извините, начинается Советский Союз, начинается совок, когда наши граждане получили как бы свои квартиры, но не могли их продавать легально. Это неправильно. Что появилось в результате - незаконные серые схемы и махинации", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что за 18 лет из 7 миллионов украинцев, которые владеют землей, один миллион умерли, так и не получив от государства шанса стать хозяином своей земли.
"Напоследок, список стран, где нет рынка земли. Это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина, поздравляю", - заявил президент.
"Задача только одна - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы", - подытожил президент.
Конечно, у нас хватает простых украинцев с гражданством Израиля
Хіба важко на підставних осіб оформляти й купувати землю ?!
Або інші із панамськими паспортами???
И компании их , типа украинские , тоже знаем .
Всё , жопа Украине , окончательная .
Господь ни при чем в выборе президентов. Президентов для нас выбирают олигархи типа Коломойского.
Сначала перебороть коррупцию и олигархию, а потом рассмотрим делать ли рынок земли.
Пока беня не сядет пожизненно за то что обокрал народ более чем на 6 млрд.дол, не поверю что олигархию побороли.
Полностью подборка -- https://ibigdan.livejournal.com/24118521.html
Если украинец страстно желает избавиться от земли - он таки от неё избавится!
Я звісно не маю на увазі"волонтерів"по боротьби з корупцією і дитячими онкозахворюваннями.
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73% умственно-отсталых гоев сделали это вместе.
Самое печальное, что эти гои так до сих пор ничего и не поняли
Им ничего невозможно объяснить
Гои есть гои
То Ленин их лошил, они ему песни и пели и обожествляли, теперь у них новое еврейское божество - Зе
Он же нагло людей разводит.
Иностранцы будут регистрировать в Украине компании, и эти компании будут украинские.
Да этих схем с компаниями немерено.
Такого цинизма от власти в Украине еще не было.
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