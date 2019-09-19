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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2870) земля (1519) рынок земли (6)

 "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против разрешения покупки земли иностранцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями.

"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред".

Зеленский отметил, что земля принадлежит гражданам и у них должно появится полноценное право собственности на свою землю.

"Это право владеть, право пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе это, извините, начинается Советский Союз, начинается совок, когда наши граждане получили как бы свои квартиры, но не могли их продавать легально. Это неправильно. Что появилось в результате - незаконные серые схемы и махинации", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что за 18 лет из 7 миллионов украинцев, которые владеют землей, один миллион умерли, так и не получив от государства шанса стать хозяином своей земли.

"Напоследок, список стран, где нет рынка земли. Это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина, поздравляю", - заявил президент.

"Задача только одна - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы", - подытожил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миллионы гектаров ежегодно продаются с помощью сотни схем, - Богдан о необходимости принятия закона о рынке земли

Источник: https://censor.net.ua/n3149305
 
 
 Топ комментарии
 
Так у многих гражан Украины по несколько паспортов, в том числе и паспорта параши. Что на это скажешь, владимир ссаныч? "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1544
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Украинские компании с учредителями из иорданской долины. Клован, кого ты пытаешься наи**ь?
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Он вам ничего не должен. Это все развод для лохов
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Так у многих гражан Украины по несколько паспортов, в том числе и паспорта параши. Что на это скажешь, владимир ссаныч? "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1544
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Он вам ничего не должен. Это все развод для лохов
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В девяностые только граждане Украины участвовали в приватизации предприятий, результат всем известен.
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С таким раскладом скажет что он тоже гражданин Украины и паспорт покажет...
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Врет как дышит! Никогда не поверю , что бы еврей зеленский запретит покупать евреям Израиля украинскою землю . с какой стати?
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конечно, 2 самых активных зрадофилов отписались первыми))
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А ты вторим ? Давай зебобик , гав , гав , гав
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в чем смысл вашей писанины, если любое, что будет сказано - будет для вас плохо? я стал посещать цензор раз в 10 реже из-за этого
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а вы как отличное подтверждение вышесказанному) что не скажи - реакция))
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Правильно делаешь. Надо тебе не в цензор сидеть, а работать . Кто должен работать , что бы платит евреям в Израиле пенсии ? Я что-ли ?
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А ты, стало быть, тут работаешь? Не пали контору, соя))
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Нет . Я с Дании. У меня зарплата 3750 евро после налога , ты думаешь мне бы такие деньги на цензор заплатили ? А здесь чисто хобби , занимаюсь моральным убийством зебилов . Ты даже не приставляешь как я их ненавижу , и какое удовольствие их морально убивать .
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Морально убивать? Да ты сам уже давно "морально мертв" и убить никого не можешь, тем более морально)) А что это за зарплата 3750? Даже для Дании это копейки, ты что, грузчиком работаешь, ой, пардон, дворником?
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Странно, что только 3750 евро... Обычно такие как ты представляются в сети владельцами заводов, газет, пароходов, и работают у них исключительно хахлы, которых вы каждый день унижаете и гнобите.
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Украинские компании с учредителями из иорданской долины. Клован, кого ты пытаешься наи**ь?
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своим высером ты только показал в очередной раз свою бездонную тупость .
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а ты своим, вероятно, безграничную мудрость "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6022
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Стасик, а украинские компании могут учреждать только граждане Украины?
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извините, а как мне, гражданину украины, получить свою землю, которую я мог бы обрабатывать, сдать в аренду или продать? потому что сейчас я таковую вижу только в собственности у бывших колхозников или их наследников.
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Рынку земли быть, давно пора выйти из этого позорного списка.
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Правда? Ось одна з країн соромницького списку. Як на мене, непогана компанія. "Українську землю зможуть купувати лише українські громадяни або українські компанії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4838 "Велика частина земель Канади - 90,3% - знаходиться у державній власності та належить до земель Британської Корони (Crown Land). У приватній власності знаходиться 9,7% усіх земель".
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но деньги этим гражданам в долг дадут иностранные банки... банкротство гражданина свинорейха....
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"Задача только одна - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы", - подытожил президент."

Конечно, у нас хватает простых украинцев с гражданством Израиля
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а потом эти "украинцы" вдруг окажутся израильтянами, как, например, кунилицкий "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6380
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Вова, ти каструля драна !
Хіба важко на підставних осіб оформляти й купувати землю ?!
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Рада отменила уголовное наказание за фиктивное предпринимательство...
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Ок, ваши предложения как сделать так чтоб через подставных украинцев нельзя было купить землю, это нереально.
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И как украинцы выиграют, если землюскупят украинские жиды?
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Гражданин гражданину рознь . Конча Заспу тоже украинцы прихватизировали . Теперь мы все за них радоваться должны ?
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Судя по тому что "Зе-*****" говорит одно, а делает другое... Скупать землю будут все, кроме украинцев)
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Это развод для лохов . Так в 90-е было в Польше , что землю могли купить только граждане Польши , но при этом покупали немцы . Все очень просто , немец платит , Поляк покупает , потом дарит немцу . Все гениально . Лохи , вас снова на и бут !
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А Беня Коломойський із ізраїльським паспортом український громадянин?????
Або інші із панамськими паспортами???
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Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане Израиля, - Зеленский
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Не слушайте его, он только по жидовски врет
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Все уже подеребанено в Украине, осталось землю ещё разворовать . А зебили что хотели , то и получили , будете батраками . Хахаха
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Вова, а гражданин Израиля Беня Коломойский в твоем понимании украинец или нет? Ну что б мы вообще понимали кто такой "украинец" в твоем понимании
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Все правильно, сначала маланцам израиля украинские пенсии, а потом и землю. Конда очередь за воздухом?
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Знаем мы этих граждан . По фамилиям .
И компании их , типа украинские , тоже знаем .
Всё , жопа Украине , окончательная .
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Компанії не повинні купувати землю,таким чином відбудеться продаж землі іноземцям
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А що даремно Беня вивів 5 млрд $ з приватбанку, а зараз зайшов 1 млрд $ і курс гривні зміцнився. Ну Беня і викупить а потім перепродасть. На то і поставили ЗЕ керувати.
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Только иностранные компании могут дать нормальную цену .Наши, с утюгом и паяльником отберут.Нема пределу алчности.Бахматюков ,Косюков Пораженок.Иностранные компании будут жить по нашим законам,а Бахматюки под себя законы писали и будут.Всё равно мелкие фермеры от Вазелина дулю с маком получат.Я Призываю землю не продавать,если не пустят иностранцев,только аренда.Права Арендодателя ничтожны,а с реестрами и рейдерами полный ажур.
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ты наверное много от этих продаж получишь?
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Вы удивитесь,но у меня 2 пая от моих родителей.Сейчас я за аренду одного пая получаю 8 тысяч.Раньше-1000-1500.Кое где аренда одного пая достигает 20000гр.Иностранцы дали бы больше.Они умеют работать на земле.А Бахматюки и Косюки вообще платят крохи. ,и забрать свой пай у них просто нереально.
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Ага, значит ты в доле. А каждый гражданин имеет право на такой "пай" по Конституции. Не знал?
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Каламойский зарегистрирует за рубежем кампанию и скупит всю землю.
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Не то, что зарегистрирует, а ещё и возьмет в долг у государства, и скупит все, что можно, за наши же деньги. Как все остальное уже скупили. И напишут законы, чтобы за эту землю ещё ми и платили. Вот так. Так что эти схемы уже сейчас преступление.
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Знову клоун ,вішає зелену лапшу.Зуб-даю,какая нафиг реформа и вообще-то я нечего не должен- зе слизькій торчок.
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В этом с Президентом не согласен. Каким образом это принесет инвестиции, если только граждане Украины? В США к примеру любой может купить землю, да и во многих странах так, поэтому туда приходят деньги. Надеюсь эту норму отменят.
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Согласен. Но спасибо и на том... Для начала. Рынок земли нужно было открывать еще 25 лет назад.
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Когда есть десять миллионов продавцов и десять потенциальных покупателей - это не рынок...Это грабеж.
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Я наверное уже экстрасенс ! Могу только сказать что будет землей после реформы о ее продаже . Землю скупят офшорные компании, за гроши типа бени , и даже налог в Украине платит не будет.
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карочє, всю землю купе українець каламойський.
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Тоже самое будет - как с Облэнерго. А потом отберут леса и водоемы, и это уже будет чужая земля, чужие леса и чужие реки.
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Водоемы(достояние народа)уже в аренде, попробуй бесплатно сунься с удочкой посидеть. По закону об аренде водоемов запрещается требовать деньги за рыбалку, а на деле совсем все иначе.
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неправда, не бреши. Есть в аренде, много - в общем достоянии.
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Не морочьте людям головы. Украинцам нужен молитвенный щит от политиков олигархов и политиков нанятых олигархами типа Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Медведчука и подобных.
Господь ни при чем в выборе президентов. Президентов для нас выбирают олигархи типа Коломойского.
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Еще добавлю, что олигарх Коломойский это сущий дьявол.
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Хватит нас дурить. В результате земля окажется в собственности "украинцев" типа Коломойского.

Сначала перебороть коррупцию и олигархию, а потом рассмотрим делать ли рынок земли.
Пока беня не сядет пожизненно за то что обокрал народ более чем на 6 млрд.дол, не поверю что олигархию побороли.
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Дети мои!
Если украинец страстно желает избавиться от земли - он таки от неё избавится!
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Браво! ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО БЫЛО СДЕЛАТЬ. И, желательно, этничные украинцы. Нужно ещё уточнить статус формирования компаний и особенно АО. Я уже вижу, как китайцы бегут на Украину и покупают землю под видом АО. Как и в большинстве стран мира, в правлении АО должно быть не меннее 50% украинцев, но лучше 60-70 для начала.
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Ага! Потешный сценарий для Квартала 95. Осталось решить, по какому признаку определять, кто "справжний этничный" украинец, а кто, скотиняка, маскируется шароварами и вышиванкой...
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Невже зелений не знає ,що в українців не має грошей на купівлю землі - після вдалих реформ проведенних агентом російських спецслужб Порошенко?
Я звісно не маю на увазі"волонтерів"по боротьби з корупцією і дитячими онкозахворюваннями.
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Головне, щоб українська земля не опинилась в лапах мордору, а саме це і намагаються зробити. Та й ціна на наші чорноземи зараз найнижча, то чому такий поспіх?

.
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Поспіх для того, щоб на хвилі впевненої перемоги на виборах, розікрасти землю.
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А украинское гражданство разве сложно получить за деньги? Он хачей сколько уже только в Киеве... Из них 80-90% это криминал. Киев скоро будет как Москвабад. Вот так и с землёй будет...
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Ну вот уже вырисовывается Хазария від Сяну до Дону, когда украинские граждане Израиля скупят всю украинскую землю и окончательно установят здесь еврейский каганат
73% умственно-отсталых гоев сделали это вместе.
Самое печальное, что эти гои так до сих пор ничего и не поняли
Им ничего невозможно объяснить
Гои есть гои
То Ленин их лошил, они ему песни и пели и обожествляли, теперь у них новое еврейское божество - Зе
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Чой та Юль Владимирна молчат в тряпочку.... Это ж ее любимый конек - бароцца против приватизации земли...
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Тоже по ней скучаю... Интересно: она теперь ходит на работу ? )))
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"Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании"

Он же нагло людей разводит.

Иностранцы будут регистрировать в Украине компании, и эти компании будут украинские.
Да этих схем с компаниями немерено.
Такого цинизма от власти в Украине еще не было.
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саме тому, клован не проти дати україньске громадянство кацапам - тоді все буде пазакону!
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Кое-кто здесь рассказывает, что президены от Бога. Конкретно Зе, то он не от Бога, а от Коломойского. А Коломойский - сущий дьявол
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