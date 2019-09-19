 Трехсторонние газовые переговоры стартовали в Брюсселе

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Представительства ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.
На переговорах председательствует вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович. "Перед встречей Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак", - говорится в сообщении.
Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" также присутствуют на встрече.
Шевчович ранее сказал следующее: "Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона".
Переговоры сосредоточены вокруг таких сфер: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.
Украинская сторона предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
Моя: контракт на год (или скоко там нада шоб закончить СП2) на условиях выгодных кремлю...
Я себе только могу представлять условия 10летнего контракта при построеном северном потоке, что бы раше было выгодно, на какие уступки пойдет команда Зе!. Юлькин контракт 10летней давности отдыхает наверно и не такой драконовский
Вот так тестируют по-настоящему:
Главное , какой будет тариф на прокачку , вот тут будет рубка с Газмясом. Имхо