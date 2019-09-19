 Трехсторонние газовые переговоры стартовали в Брюсселе

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Представительства ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

На переговорах председательствует вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович. "Перед встречей Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле сомневаются, что трехсторонние переговоры по газу 19 сентября дадут какой-то конкретный результат

Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" также присутствуют на встрече.

Шевчович ранее сказал следующее: "Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона".

Переговоры сосредоточены вокруг таких сфер: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Украинская сторона предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.