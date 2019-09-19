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 Политика Украины
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Все про:газовые переговоры (961) газопровод (697) Еврокомиссия (845) Шефчович Марош (82) Алексей Оржель (8)

 Трехсторонние газовые переговоры стартовали в Брюсселе

19 сентября во Брюсселе проходит третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Представительства ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

На переговорах председательствует вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович. "Перед встречей Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле сомневаются, что трехсторонние переговоры по газу 19 сентября дадут какой-то конкретный результат

Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" также присутствуют на встрече.

Шевчович ранее сказал следующее: "Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона".

Переговоры сосредоточены вокруг таких сфер: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Украинская сторона предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3149303
 
   
 Топ комментарии
 
Делаем ставки.
Моя: контракт на год (или скоко там нада шоб закончить СП2) на условиях выгодных кремлю...
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Аквариум , Крьімский мост к єтому времени уже завалится ?
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Извини, школота. Но ты хоть в рамках школьных учебников почитай чего нибудь для общего развития. Поможет!
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Делаем ставки.
Моя: контракт на год (или скоко там нада шоб закончить СП2) на условиях выгодных кремлю...
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надеюсь, что тамошние переговорщики все же думают про Украину...
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Я тоже надеюсь что они проконсультированы Игорем Валерьичем.
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Условий Кремля не будет , ставка принята , "Підлога".
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Вчера новость же была-10летний контракт наши хотят.
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Кому интересны наши хотелки? Зачем кремлю гемор с нашей трубой на 10 лет, если у них скоро северный поток будет готов?
Я себе только могу представлять условия 10летнего контракта при построеном северном потоке, что бы раше было выгодно, на какие уступки пойдет команда Зе!. Юлькин контракт 10летней давности отдыхает наверно и не такой драконовский Тристоронні газові переговори стартували в Брюсселі - Цензор.НЕТ 1704
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А чужие хотелки вообще никому и никогда не были интересны. Я вот хотел бы, чтобы кто-нибудь с переговорной команды в свободное время поехал и дал бы пинка ныкающемуся в Брюсселе Вовку, но то таке.
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хотеть чего-то и получить желаемое - это две большие разницы.
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A через несколько лет американцы начнут возить с Луны гелий-3. И все "энергетические сверхдержавы" постепенно уйдут в небытие, с их газом и проч.
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Аквариум , Крьімский мост к єтому времени уже завалится ?
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А чо так топил и обсасьівал тему рухнувшего моста?
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Чисто инженерный интерес: почему вы боитесь его испытать как положено: несколькими колоннами полностью гружёных самосвалов.
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Инженер , предложи им вариант , посчитать кол-во грузовиков в тьісячах сможешь ?
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Есть советские СНиПы и другие стандарты. На них и ориентируйтесь
Вот так тестируют по-настоящему:

Тристоронні газові переговори стартували в Брюсселі - Цензор.НЕТ 4422
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Аквариум , тьі к кому обращаешься ? Пиши сразу Ротенбергу...
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Та не , Аквариум , єто тьі влез с Гелием-3 , но увести от темьі не получится.
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И что с этим третьим гелием делать? Шарики надувать?
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Реакторы делать. Любые разработки начинаются с чертежей. Транзистор изобрели 70 лет назад, а сегодня ты их носишь в своём кармане, в количестве нескольких миллиардов.
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Как этот изотоп гелия поможет построить термоядерный реактор? Напоминаю для неучей, что с этими реакторами носятся уже как 60 лет без видимого практического результата.
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Да тебе-то что ? Продолжай качать газ и выкручивать датчанам руки.
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Датчане - трудолюбивые и хорошие люди. Вот у меня морозилка датская работает как часы атомные. А газовая плита румынской сборки просится в утиль. Не буду я датчанам зла желать. А ты просто глуп как дубина стоероссовая.
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Кремлетролли все похожи один на другого: хамы от рождения.
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Извини, школота. Но ты хоть в рамках школьных учебников почитай чего нибудь для общего развития. Поможет!
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Дирижабели. И через них транслировать 5G интернет в КНДР, всьо продумано))
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Ага расскажи о планах добывать тоннами редкие металлы на астероидах.))
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Зачем столько редких металлов ? Разве их не хватает для промышленности ?
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Можно поспорить что не договорятся, слишком разные хотелки, Украина хочет на 10 лет и 60 млрд в год но в ЕС просто нет покупателей на такие обьемы, вернее есть но тогда СП-2 и Турецкий останутся пустыми трубами.
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Та не , хочет 60 млрд.куб. на 10 лет єнергетический департамент ЕС. Украина согласна и на 120 млрд. куб.
Главное , какой будет тариф на прокачку , вот тут будет рубка с Газмясом. Имхо
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когда уже ваш свинарник слезет с шеи рф?
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надо как у саудитов сделать! выдать сепарам крылатые ракеты, что бы они ими жахнули по станциям перекачки газа...
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Вже давали,вони Боїнг збили,а ракетами можуть по твому Воронєжу влупити.
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Та да , по Донецку еще никто не стрелял вьісокоточньіми ракетами , а там много целей.
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Все гораздо проще. 100 процентов прокачки газа, все эти миллиарды кубов, идут через горлышко 40 на 40 км. Малейшая диверсия приведет к уничтожению 50процентов мощностей добычи и разговор пойдет по другому.
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Чому Європа не купує газ на Україно кацапському кордоні?
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Какая то у них обеих позиция раковая. Явно нужно обслуживать третьей стороне.
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никакого контракта путин подписывать не будет максимум на год пока достроят сп два и в болгарию в обход украины.
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ЕС считает иначе , а Украина на стороне ЕС . И , наоборот ...
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