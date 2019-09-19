 Лавров и Маас обсудили перспективы выполнения Минских соглашений, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте МИД РФ.
"Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию в Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года", - сказано в сообщении.
Напомним, 18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.
В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".
1) Нужны $ 15 лярдов.
2) У Гонтарёвой сгорает дом.
3) Запад говорит Зе-владе: «хрен вам, а не бабки; у нас так с банкирами себя не ведут !»
4) Зе-влада бежит к Москве: «дэнгы давай !»
5) Москва диктует ультиматум: «капитулируйте !» (формула Штайнмаера)
6) $ 15 лярдов найдены (горит саудовский завод - цена на нефть подскочила)
6) Всё на мази, но кто-то грохнул сепара в Мариуполе. Все судейские и проч. шелупонь мессадж поняли. Арахмия кричит «караул, бабок нет !»
7) Формула Штайнмайера немедленно превращается из хорошей в вон какую токсичную.
8) Бабок по-прежнему нет, а их нужно $ 15 лярдов до конца года.
Переговоры-разговоры...