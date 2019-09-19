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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1640) минские соглашения (2647) нормандская четверка (672) Маас (87)

 Лавров и Маас обсудили перспективы выполнения Минских соглашений, - МИД РФ

18 сентября по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Федеральным министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте МИД РФ.

"Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию в Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хотел встретиться в нормандском формате 17 сентября, но Россия по техническим причинам отказалась, - Пристайко

Напомним, 18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".

Источник: https://censor.net.ua/n3149299
 
 
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Ну почему же? Министр Пристройко вчера сказал, что они еще 2го сентября договорились уже...
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Він казав шо і вибори в лугандоні будуть одночасно з нашими. Узеленські балаболи.
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Перспетива одна - паРаше еще долго сидеть под санкциями.
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1) Нужны $ 15 лярдов.
2) У Гонтарёвой сгорает дом.
3) Запад говорит Зе-владе: «хрен вам, а не бабки; у нас так с банкирами себя не ведут !»
4) Зе-влада бежит к Москве: «дэнгы давай !»
5) Москва диктует ультиматум: «капитулируйте !» (формула Штайнмаера)
6) $ 15 лярдов найдены (горит саудовский завод - цена на нефть подскочила)
6) Всё на мази, но кто-то грохнул сепара в Мариуполе. Все судейские и проч. шелупонь мессадж поняли. Арахмия кричит «караул, бабок нет !»
7) Формула Штайнмайера немедленно превращается из хорошей в вон какую токсичную.

8) Бабок по-прежнему нет, а их нужно $ 15 лярдов до конца года.

Переговоры-разговоры... Лавров и Маас обсудили перспективы выполнения Минских соглашений, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1538
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Не забываем шо Штайнмайер - человек Шрёдера , который всей душой в газпроме
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Они поняли, что можно договориться и без Украины, на уровне министров.
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Без Украины договориться нельзя. Просто Лавров объяснил Маасу, что почти готовой встречи "Нормандской четверки" пока не будет.
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С кем в Украине договариваться? Все знаменитости на воровских договорняках.
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