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 Политика Украины
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Все про:Ефремов (1535) суд (22552) домашний арест (50)

 Суд отменил домашний арест спонсора террористов "ЛНР" Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом рассказал адвокат Ефремова Александр Мельников.

Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.

Мельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.

По его словам, Ефремову вернут загранпаспорта, также с него снято обязательство носить электронный браслет слежения.

Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции "Партии регионов" находиться на стадии изучения материалов защиты.

Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины.

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После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады.

Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняет его в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержали в СИЗО г. Старобельска Луганской области.

22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149297
 
 
 Топ комментарии
 
Вітаю зебілів з черговою перемогою
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Молодец Зеленский. Выпустил Ефремова. А мог ведь его вместо Цемаха обменять на моряков... Теперь уважаемого человека необходимо трудоустроить, желательно по-ближе к корыту!!!
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Портнов - красава! Суд отменил домашний арест спонсора террористов "ЛНР" Ефремова - Цензор.НЕТ 157Ви зробили це разом!
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Этому хоть меру пресечения избрали. А Порошенко до сих пор ходит как ни в чем не бывало. Хотя статьи там куда тяжелее и фактаж более убедительный. Лично я Ефремова не оправдываю. Однозначно ворюга. Но НИКОГДА в Украине не было бы никаких днр/лнр, если бы Турчинов и Порошенко не начали играть в собственные игры (отсечь неугодный электорат перед выборами, а после выборов загнать в стойло). Только не так сталося як гадалося.
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Ваш главзебіл вже накерівав на 10 пожиттєвих за порушення конституції. але ж на свободі, хаває шаурму, купається в трусєлях, і ложить булаву на ваші клавіші. Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова - Цензор.НЕТ 6127
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Назови хоть одно нарушение конституции и причину почему за это не подают в суд.
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Меня все устраивает. Гривна стабильна и даже растет понемногу. Наших заложников с РФ вернули, есть предпосылки к окончанию войны. Много правильных законов вынесено на рассмотрение. Раду, состоящую наполовину из преступников, а наполовину из психбольных (со справками) разогнали.
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Єфрємов, заручник бандерівців на свободі! В офісі СН він знайде достойне місце. Що Єфремов, що Портнов, що Хорошковський, що Разумков... достойні чесні нові обличчя нової влади.
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я інколи ловлю себе на думці: це так 95-тий кв. жартує? Чи з такими зебілами поруч вже ридати можна?
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А меня иногда посещает мысль, что порохоботы (или те, кто ими кукловодит) создали себе какую-то альтернативную реальность, в которую хотели загнать всю страну. А когда народ дал им просраться на выборах, они обиделись на весь народ и очень озлобились. А всего лишь нужно было жить в реальном мире, а не в своем выдуманном агрессивном мирке.
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А вибачитись. ?? А виплатити компенсацію ?
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Это наверное еще впереди. Так всегда бывает когда те кому положено плохо делают свою работу.
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це якийсь пиз""ць! Готують всіх ло всесвітньої амністії всіх підара"ів які розколювали та продовжують гадити Україні!
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Так Ефремова виновного в убийстве десятков тысяч людей и не посадили. Зато мужику который якобы хотел мост взорвать питардой грозит до пожизненного. Вы вообще все ****лись в етой стране?
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А если грохать после суда становится нормой?
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**** явный сепаратюга и отпустили это просто п..здец какой то
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Судьи так судят,что мистер Линч стоит за дверью.Сейчас войдёт.
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Три года, охренеть можно, суды работают на износ.
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После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады.
Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3149297
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Трєпєщітє, прєслєдоватєлі!!! "Прєслєдовать" нада правільна - контрольний в тикву і нє оставлять слєдов
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кловун працює по мєтодічкам з крємля.
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Все сепары - мудаки, но, если честно, сколько можно расследовать?! Если что-то есть составляйте обвинительный акт - и в суд. К чему эта бесконечная многолетняя мастурбация?
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На Зраду Дня тянет или будете дожидаться чего то другого, порохосранчики? Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова - Цензор.НЕТ 2024
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Гей зебіли кажіть своїм жінкам, дочкам, мамам і сестрам хай підмиваються. Рускіє братья ідуть!!!
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