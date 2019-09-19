 Суд отменил домашний арест спонсора террористов "ЛНР" Ефремова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом рассказал адвокат Ефремова Александр Мельников.
Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.
Мельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.
"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.
По его словам, Ефремову вернут загранпаспорта, также с него снято обязательство носить электронный браслет слежения.
Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции "Партии регионов" находиться на стадии изучения материалов защиты.
Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины.
После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады.
Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.
Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняет его в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.
Ефремова содержали в СИЗО г. Старобельска Луганской области.
22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.
А где Ландик делся?
Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3149297
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