 Электронный документооборот будет касаться госучреждений, для населения это произойдет не скоро, - Дубилет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"Наши планы заключаются в том, чтобы исчезли все бумаги. Потому что это не только про экологию, хотя это тоже важно, это про эффективность. Вы просто не представляете, сколько бумаг сейчас в государственных учреждениях ходят этими кабинетами, просто кучи бумаг. Нам нужно все это перевести в электронную форму. Бумажный документооборот - это не эффективно, это десятки тысяч государственных служащих и миллионы украинцев, которые тратят свое время и таланты и это риск коррупции", - рассказал Дубилет.
По оценкам министра, на кадровый документооборот тратится около 100 миллионов гривен на бумагу и канцелярию. "А в целом государство тратит на канцелярию и бумаги от миллиарда гривен в год. Бумага, принтеры, картриджи. В свою очередь, на диджитализацию из бюджета потратят гораздо меньше", - сообщил он.
Дубилет уточнил, что вопросы правительства и госучреждений должны решаться в электронной форме, а госслужащие должны уметь пользоваться компьютером. Кроме того, по его мнению, в течение одного, двух лет бумажный документооборот во многих учреждениях заменят на электронные.
"Относительно административных услуг для населения, конечно, мы не можем сказать, что абсолютно все должно быть в электронной форме, потому что действительно есть много людей, которые не на ты с компьютером. Соответственно для них, должна быть альтернатива", - пояснил министр Кабмина.
На вопрос уволят ли людей, которые годами перекладывали бумаги, Дубилет ответил, что он подумает, как лучше применить их таланты.
Напомним, ранее Дубилет заявил, что в его планах в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR госорганов.
2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документообмена.
Куда будут вживлять людям смартфоны?
Не нравится документ - удалили из базы и нет документа.
Не нравится гражданин - удалили все данные о нем и он теперь никто.
О каком электронном документообороте для населения можно говорить, если ФОПы (типа не совсем селюки дремучие, а предприниматели) в отчетный период не в состоянии заполнить бумажные документы без ошибок.
Все заторы в налоговой всегда из-за идиотов, которые не могут выполнить элементарные вещи и бегают с выпученными глазами.
Нарид в основной массе непроходимые совковые идиоты родом из колхоза "светлый путь", а Дубилет им про диджитализацию...
Так шо вы тут втираете про электронный документооборот за пол-года. Посмотрите по истории, сколько времени США понадобилось перейти на электронное делопроизводство. Десятки лет и миллирады долларов, идейный вы наш.
судя по фоткам, Рада на него давно перешла...
многие структуры нужно просто разгонять, нафиг.
а тем талантам море применений... вон на стройках острый дефицит подсобников, и орудовать лопатой некому...