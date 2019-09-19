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 Политика Украины
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Все про:документ (302) Кабмин (11196) электронные документы (40) Дмитрий Дубилет (13)

 Электронный документооборот будет касаться госучреждений, для населения это произойдет не скоро, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассказал, что документы в государстве должны исчезнуть, но для населения это произойдет не скоро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Наши планы заключаются в том, чтобы исчезли все бумаги. Потому что это не только про экологию, хотя это тоже важно, это про эффективность. Вы просто не представляете, сколько бумаг сейчас в государственных учреждениях ходят этими кабинетами, просто кучи бумаг. Нам нужно все это перевести в электронную форму. Бумажный документооборот - это не эффективно, это десятки тысяч государственных служащих и миллионы украинцев, которые тратят свое время и таланты и это риск коррупции", - рассказал Дубилет. 

По оценкам министра, на кадровый документооборот тратится около 100 миллионов гривен на бумагу и канцелярию. "А в целом государство тратит на канцелярию и бумаги от миллиарда гривен в год. Бумага, принтеры, картриджи. В свою очередь, на диджитализацию из бюджета потратят гораздо меньше", - сообщил он.

Дубилет уточнил, что вопросы правительства и госучреждений должны решаться в электронной форме, а госслужащие должны уметь пользоваться компьютером. Кроме того, по его мнению, в течение одного, двух лет бумажный документооборот во многих учреждениях заменят на электронные. 

"Относительно административных услуг для населения, конечно, мы не можем сказать, что абсолютно все должно быть в электронной форме, потому что действительно есть много людей, которые не на ты с компьютером. Соответственно для них, должна быть альтернатива", - пояснил министр Кабмина.

На вопрос уволят ли людей, которые годами перекладывали бумаги, Дубилет ответил, что он подумает, как лучше применить их таланты. 

Напомним, ранее Дубилет заявил, что в его планах в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR госорганов.

2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документообмена.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149295
 
 
 Топ комментарии
 
Всем депутатам "Слуга народа" будут вживлять чипы с прошивкой от Каломойского
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не скоро, епт оптимист... совсем скоро всей этой Зе своры не будет у корыта, судя по темпу сдачи Украины х#йлу и фуфла впареного зебилам о "борьбе с олигархами",а по факту укрепления дерибана теми же олигофренами с Беней во главе. Електронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8642
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А помните: "У Зеленского потребовали от Петра Порошенко ликвидировать схему "Роттердам плюс"" - 03.04.2019 г.? Теперь же у Зеленского признали: Цена угля "Роттердам+" является дешевле, чем стоимость импортного угля из ЮАР, США или КолумбииЕлектронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет - Цензор.НЕТ 294
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А вопрос можно?

Куда будут вживлять людям смартфоны?
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Всем депутатам "Слуга народа" будут вживлять чипы с прошивкой от Каломойского
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не скоро, епт оптимист... совсем скоро всей этой Зе своры не будет у корыта, судя по темпу сдачи Украины х#йлу и фуфла впареного зебилам о "борьбе с олигархами",а по факту укрепления дерибана теми же олигофренами с Беней во главе.
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Після земельної реформи кожна бабуся зможе поміняти свій пай на смартфон і підписувати електронним підписом рахунки за комунальні послуги.
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Смартфони то фігня .. куди будуть карткоприймач вставляти?
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У звичайний задній слот організму - після чого буде повідомлення "Онаружено новое устройство". Електронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5116
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Конечно не скоро для населения, ведь ваша шайка-лейка долго у власти не задержится!!!
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А как скоро банда Зебилоидов начнет платить по 4000$ учителям ?
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Радикальный подход. Раньше докумннты исчезали выборочно и иногда, а теперь все сразу и навсегда, типа "По вашему запрсу ничего не найдено" - распечатай и любуйся.
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Очень удобно, кстати.
Не нравится документ - удалили из базы и нет документа.
Не нравится гражданин - удалили все данные о нем и он теперь никто.
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Мля...
О каком электронном документообороте для населения можно говорить, если ФОПы (типа не совсем селюки дремучие, а предприниматели) в отчетный период не в состоянии заполнить бумажные документы без ошибок.
Все заторы в налоговой всегда из-за идиотов, которые не могут выполнить элементарные вещи и бегают с выпученными глазами.

Нарид в основной массе непроходимые совковые идиоты родом из колхоза "светлый путь", а Дубилет им про диджитализацию...
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Обіцяв же чорт, що запровадять з першого жовтня цього року.
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А помните: "У Зеленского потребовали от Петра Порошенко ликвидировать схему "Роттердам плюс"" - 03.04.2019 г.? Теперь же у Зеленского признали: Цена угля "Роттердам+" является дешевле, чем стоимость импортного угля из ЮАР, США или КолумбииЕлектронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет - Цензор.НЕТ 294
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Господин Дубилет, вы наверное никогда не ходили по нашим учереждениям и думаете что там работают продвинутые IT-тетушки в айрподсах и покуривают вейпы ? В реальности там в основном сидят тупые курицы которые не могут даже браузер открыть. Админами там работают лузеры, ибо нормальный специалист за такую зп там даже не задержится.
Так шо вы тут втираете про электронный документооборот за пол-года. Посмотрите по истории, сколько времени США понадобилось перейти на электронное делопроизводство. Десятки лет и миллирады долларов, идейный вы наш.
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ага, чиновники будут теперь слать друг другу СМСки, или по вайберу...
судя по фоткам, Рада на него давно перешла... Електронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2417

многие структуры нужно просто разгонять, нафиг.
а тем талантам море применений... вон на стройках острый дефицит подсобников, и орудовать лопатой некому...
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Навіть складно собі уявити обсяг майбутніх афер і зловживань завдяки цій рехформі від "слуг урода". Якщо хтось з зєбілів тішить себе думкою, що все це для їх блага то нехай залишить цю ілюзію. А про решту потурбується ***** Калошмойскій - Будуть і вовки ситі, і вівці цілі 😕
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Вообще то должно быть наоборот - сначала для страны, а потом - себе. Все верх ногами, по украински.
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Знавал одного типа который обещал доллар по пять, а потом съехал на элементарное мародерство и грабеж собственного народа. Не хочется чтобы все повторялось начинаясь с пустых обещаний и последующих оправданий типа "действительно есть много людей, которые не на ты с компьютером". Причем здесь народ если при электронном обороте народ вообще должен забыть что такое справка независимо от того, есть у народа компы или их нет.
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Для населення все відбудеться не скоро
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