 Красный крест направил для жителей ОРДЛО 150 тонн стройматериалов и кормов для животных, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы и корм для животных общим весом 150 тонн", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный крест направил более 2 тонн лекарств и медоборудования для жителей оккупированного Донбасса, - Госпогранслужба