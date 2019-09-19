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 Общество
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Все про:Красный Крест (258) Донбасс (19395) гуманитарная помощь (839)

 Красный крест направил для жителей ОРДЛО 150 тонн стройматериалов и кормов для животных, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста 18 сентября направил на временно оккупированную территорию Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы и корм для животных общим весом 150 тонн", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный крест направил более 2 тонн лекарств и медоборудования для жителей оккупированного Донбасса, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3149291
 
 
 Топ комментарии
 
А корм для животных!!! Это для опочленцев Лугандонии?
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Почему домбасяней называют животными это ведь не политкорректно
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При Поці возили і зараз возять,підтримують окупантів чим можуть.
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Як тобі не соромно тепер критикувати нову безгрішну владу?
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Для мене святих нема,це ви молитесь на Поцю,бо ви раби.
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Як це нема, якщо ти весь час вихваляв нову владу?
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За гарні дії,хвалю,за погані ругаю,а ви так не можете,бо раби))
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Це не так, бо ви писали багато порожніх звинувачень, бо мали мотив - аби не Пєтя.
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Так,Поця для мене головний ворог в Україні,до цього був ворогом Янук,але Поця його переплюнув.
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Саме тому ти писав про нього брехню?
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Жодної брехні,тільки мої особисті висновки.Ось ви свідки "виборівводинтур",зараз брешите на Зелю,чи даєте йому оцінку?Тільки поки окрім "зелених шмарклей" у вас майже нічого не виходе))А Поця Барига та Мародер,і це буде доведено судом.Бо крав.
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Яким судом? От коли доведете справжнім незалежним судом, то твої слова будуть фактом і правдою. Поки від тебе лише брехня.
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Повторюю,не брехня,а моя особиста оцінка.
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Так лугандонцев никто не оскорблял. ЖИВОТНАИ!!! Это как реклама сникерса с Элтоном Джоном, где одни темнокожие репчик читают
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Розкажеш це своєму другу,князю темряви.
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Що він буде говорити, якщо його нова влада здійснить погрози (які писали зеприхильники) і саме таких, як він почнуть судити?
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А корм для животных!!! Это для опочленцев Лугандонии?
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Так. А що треба було їм привезти нарізаних березових віників?
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Березові віники раніше заготовляли для лосів Червоний хрест направив для жителів ОРДЛО 150 тонн будматеріалів і кормів для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6446
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Ali Hasan веники им из Рашки возят гумноконвоями.
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Дійсно цікаво що у тих російських гумконвоях
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Всем известно что в лугандонии обитает только скот!!!
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"...Корм для тварин..." це дуже символічно. Касаби до людської їжі непривикші
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Животных там гораздо больше чем корма доставлено. Животные могут и должны потребовать больше, потрясая вязанными беретами, "авоськами" и автоматами(приправляя матами))
Побольше бы им в корм насыпать мышьячка, или чем там тараканов травят то? Червоний хрест направив для жителів ОРДЛО 150 тонн будматеріалів і кормів для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2704
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Будки для собак, собачий корм...
Не забудьте завезти им ещё ошейники и цепи!

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Почему домбасяней называют животными это ведь не политкорректно
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А шо накосить травы уже неспособны? Или у них только автоматы?
ВСЯ ЕВРОПА , блин, все лето косила и заготавливала корма А у лугандома травы нет?
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они травой жопы подтирают..а **** скрепы..
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Да трава то у них есть, только иная Червоний хрест направив для жителів ОРДЛО 150 тонн будматеріалів і кормів для тварин, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8611
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хяу им лысого , а не корма - ягеля им сушённого из кацапстана..
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И смех и грех....что им повезли? Вискас или траву для коров?
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Одне і друге. "Животние" все сожрут. А на халяву кажуть і оцет солодкий
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Маладци ! Значитть все це можно буде вже купити у понеділок на ринках Лугандона !
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Ключевая фраза - "корм для ЖИВОТНЫХ". Она говорит о всем.

А Зе им еще пенсии платить хочет. Достаточно корма!!!!
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Корм для тварин - це правильно. До нормального харчування після "каміння з неба" потрібно привчати поступово. Судячи з усього, наступного року ці поїдателі корму для тварин стануть нашими повноцінними співмешканцями у федералізованій країні і вочевидь своє нутро тваринне покажуть всім нам. А зараз поки що потішаймося , як вони набираються сили від тваринних кормів.
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как это эпично "кормов для животных". Даже не нужно каламбурить.
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Дивно складається життя. Ще якісь шість років тому ці "животние" стояли з плакатами, що не збираються годувати "нахлебников из ЕС" і закликали прийти "русский мир". А тепер ці "животние" б'ються в черзі за халявними продуктами з того ж ЄС , не забуваючи при цьому далі посилати прокльони "клятим гейропєйцам" , а за одне і "біндєровцам, нацистам і просто укропам"... І тепер все це скурвлене бидло "слуги урода" збираються повернути в Україну та і ще з наданням йому якихось привілеїв і компенсацій...

Зєбіли, ви єто "сделали"
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А при Пете не собирались их вернуть в Украину?
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Хаха, придурок, ты уже реши уже наконец нужен Украине Донбасс или нужно обнести стеной и забыть, без этих животных вернуть не получится.
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Хаха, придурок , ти вже виріши нарешті чи бажаєш жити в хліві разом з бидлом, чи як людина жити в охайному будинку. Бо як каже прислів'я - Пусти свиню в хату то вона з ногами і на стіл вилізе
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При чем здесь желания, есть реальность в которой получить эту территорию без тек кто там живет не получится.
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зеленый ще направить пенсії для животних - і буде щастя
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Вот кого нужно привлечь к Минским соглашениям: ГРИНПИС. Путин точно выведет войска! Нужно срочно подсказать зеленскому!
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Корма для животных - это понятно и нужно, но зачем былорашинским отбросам стройматериалы? Чтобы за бутылку загнали?
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Богдан в первый раз сказал правду!
Богдан о депутатах Слуги народа: Есть сумасшедшие и психически больные
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В нас в будинку оселилися переселенці з дамбасу.
Я би не сказала, що їм потрібна допомога.
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Вітаю із Святом!
Народна мудрість говорить, що Михайло украй злопам'ятний і мстивий святий. У народі цей день називали страшним святом, тому що якщо порушити традиції і проявити неповагу до Святого Михайла, то покарання наставало в той же день. Літні люди знають, що на Михайлове Чудо суворо заборонено працювати. Тих, хто не вірить в це повір'я, і йде в цей день працювати, чекають неприємні сюрпризи - ламаються інструменти, робота не йде на лад і навіть можна отримати травму
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Дякую.
Хоч хтось приємне написав. Відносно))
Бо самі божевільні пліткарі мені гидості пишуть.
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150 тонн стройматериалов...
пардон, я вот прям счас пристройку к дому мостырю, три на два метра, котельню под дровяной котел.
почти две тонны щебня, около 500 кг цемента, две тонны песка, 15-20 кг арматуры, пластификатор, вязальная проволока...
и это еще газобетон не заказывал
150 тонн хватит на штук 30 таких пристроек 3х2 метра, при условии, что одна стена уже есть (дом)
крутая помощь...
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Дай волю этим с крестиками то будут миллионами тонн пихать. Как в Сектор Газа (не тот!) например. Им то что? Это их работа.
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"гуманитарная помощь" - то лазейка для воровства (причем со всех сторон) и поощерение безделья и туниядства фактических рабов!
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"и корм для животных "

Писала уже на форуме и еще раз напишу, что обитал в Луганске гидроцефал, который сжег украинский паспорт, получил паспорт российский, но был вынужден вернуться из Ростова на свою историческую родину, потому что без прописки россиянину пенсии не платят, как оказалось. Жил он в Луганске подаяниями доброхотов, плакал горько на могилках предков, клял Царя российского, пока не "выпилили" гидроцефала вместе в его каналом на youtube.
В одном из своих опусов документальных гидроцефал поведал зрителям, что покупает он с соседями в магазине ПОДТУХШИЕ ПОТРОШКИ ДЛЯ СОБАК, и варит из них "супчик" питательный поливитаминный.
Поздравим же население ЛДНР с увеличением ассортимента мясных отделов магазинов благодаря европейской гуманитарной помощи.
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Я пам'ятаю цю історію. Здається, що це було у 2014 році?
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