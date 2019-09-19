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 В школах оккупированного Крыма родителей склоняют выбирать изучение русского языка вместо родного, - юрист Енгалутова

В школах оккупированного Крыма родителей склоняют выбирать для детей русский язык вместо родного.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявила крымский юрист и правозащитник Ленура Енгулатова.

По словам Енгулатовой, в конце 2017 года в аннексированном Крыму была принята "дорожная карта" по изучению родных языков в школах и детских садах. А администрации учебных заведений должны были информировать родителей о такой возможности.

"Мы наблюдаем на сегодняшний день, именно в конце августа - начале сентября, что родителям раздают заявления, согласно которым они указывают, под очень сильным давлением со стороны администрации, чтобы они не выбирали родной язык для обучения. Проводится масштабная информационная программа среди родителей, в ходе которой они получают неправильную информацию: что родной язык изучать - это сложно, что госэкзамены следует сдавать на русском языке и что изучение родного языка занимает один час, который будет выхватываться из расписания по русскому языку", - сказала Енгулатова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские тюремщики сократили свидание крымскотатарского политзаключенного Абдуллаева из-за отдельных слов на родном языке, - "Крымская солидарность"

Источник: https://censor.net.ua/n3149289
 
 
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Да половина кацапов и руского то не знают в принципе...
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Я традиційно їздив в Крим до 2007 року. За 40 років жодного разу не зустрічав жодної татарської повії. Цікаво, може хтось знає?, чи зявились в Кріму татарські проститутки після окупації?
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Мой бывший сокурсник работал в Крыму гинекологом (до оккупации точно, как сейчас не знаю). Как-то встретились группой, он и рассказал, что в Крыму у татарских девушек 16-20 лет девственниц процентов 90. А вот подозрительная слабость или упругость анального сфинктера у каждой третьей.
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А отвечая на ваш вопрос - татарские проститутки там появились точно. Причем и мужчины и женщины и даже старики. Все те, кто не побрезговал получить документ с рассеянским гербом
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Интересно, что наши СМИ переживают о языках в Крыму и совершенно умалчивают ситуацию, что на Чемпионате мира по боксу Рашу представляет крымчанин. Где протесты?
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