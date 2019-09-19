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 Политика Украины
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Все про:Конгресс США (448) США (15354) Гонтарева (788)

 Конгрессмены зовут Гонтареву в США для общения: "Мы наблюдаем за событиями очень внимательно"

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушения являются дорогой к будущему", - сказала Каптур.

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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3149286
 
 
 Топ комментарии
 
Давай Америка дави зеленую вату в Украине
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Давай Америка дави зеленую вату в Украине
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Америка буде давити шоколадну вату
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сам ты додик серишь шоколадом
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проснись придурок
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Придурок твой папа,когда поверил твоей мамке, что она в тот день не залетит
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Ща 🐕 замастурбируют на Хунтарьову...
🤣
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Лера,давай в США, там тебе создадут комфортные условия, Лазоренко вангует, да и сопротивляться бесполезно, тех кто списд.. американские деньги, найдут везде.
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А вот и очередной звоночек для слуг коломойши. гонтарева очень важный свидетель в американском суде по делу каломойского. очень скоро за беней американцы прийдут.
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Спички у нее заберите, бо шось вам подпалит
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Пусть привезут ее в ГПУ для дачи показанимй.
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Це ще впрягались в цю справу колеги покійного сенатора Маккейна...
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А зебіли навіть вникнути в інфу нездатні - хто і як та чиї афери розслідує; і яка мразота навішує фейки та липові кримсправи.
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значит, гонтаревой и ее подельнику поросенко, не отвертеться от расследования их афер
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Значит бабушке с внучиком половой орган бабушки. Зебилы вы такие тупые))
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У Пети суд позавчера кузню на Рыбальском арестовал
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А ну-ка зебобики навались - "соевая лерка обвалила гривну, сбила себя машиной и сожгла свой дом и машину невестке - и всё только для того чтобы попасть в Конгресс".
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И у неё таки это выходит. Машина которая её сбила под большим вопросом, в палате она "лежала" где было имя другой пациентки, машина детей вообще бред, дом охраняли всегда 6 охранников в тот день был только один.
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Гонтаревой надо дать статус - защита свидетеля
Поменять паспорт и имидж
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гонтарева соучастница, ей многое надо менять..
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у нее нужно отобрать украденые в Украине деньги и посадить рядрм с Лазоренко.
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хіба тільки йому? Он, подивися, як лахта свище про завод на Рибальському...
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Допросите ее там с пристрастием, много интересного узнаете
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Всё.. ***** Бене и Зеле..
правда Украине тоже
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Единственным украинским коррупционером, получившим срок в 8 лет , был лазаренко. И то в Штатпх. Вот реальная и позорная статистика. Так что гонтарева имеет все шансы удвоить результат.
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Да, она будет свидетелем обвинения, для бени в Гуантонамо уже и камеру приготовили))
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Это вряд ли. Там и не таких хитрожопых раскалывали. Вон фирташ упирается рогами - не хочет ехать в Штаты.
Над пэцей сгущаются тучи)))
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Пусть в Украине посидит

Эта мадам дважды по повесткам ГБР не явилась на допросы
Начались розыскные мероприятия, светила экстрадиция

И тут внезапно сгорел дом! В котором вдруг а тот день вместо шести охранников как обычно почему-то один был, да и по странному совпадению и сын вдруг не ночевал

Надо же как бывает
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Ох здасть Лєрка Аблігація Поцю,аж гай зашумить))
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Долборящеры, они обеспокоены нападением на нее. А реформа банковской системы и так под наблюдением штатов проводилась, если бы хотели по Пороху допросить уже бы давно сделали. 😁
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Ну нужно ж ее как- то заманить.
Обеспокоенность - лучшая приманка )
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ТП, она в Англии в Лондонской школе экономики работает, Англия их главный союзник если бы она им раньше нужна была ее бы давно выдали.
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А коломойського і зелю не кличуть.
Ото і відповідь.
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Ксения а смотрю ты крысишь администраторам. Фуууууууууу позорно порохоботам
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...у нее работа такая. Лучше стучть чем перстукиваться.
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а вы не знали? оно этим все время занимается))
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В отличие от Пети, Зеля не будет платить бабки Трампу за одно фото, едет по приглашению.
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Это те бабки которые BBC за клевету Пороху в суде проиграли, а он их на армию отдал? Пиши еще Зебильчик😁
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ВВС из уваждения к Президенту США не стала оспаривать. Вернула Пете ЧАСТЬ его бабок.
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а еще патриоткой себя считаешь. Стучишь тварь, Позорно просто
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Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями после нападений на нее.


Будут на бабло разводить , гарантирую . Типо , ты нам бабло , а мы тебе крышу .
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если в США шьют по тихому на неё дело, то там её и сцапают. Поезжай, валерчик, присоединишься к лазаренко.
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Не помню, чтобы порошенко так был озабочен, когда дети сгорели в одесском лагере, как сгоревшей избушкой гонтаревой и последствием этих двух пожаров.
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страх и криминал, убийство и разрушения Источник: https://censor.net.ua/n3149286

Так вот что происходит в Украине. Конгресмени запрошують Гонтареву в США для спілкування: "Ми спостерігаємо за подіями дуже уважно" - Цензор.НЕТ 9253
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может это США таким хитрым способом решили экстрадировать Гонтареву в Украину?
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Зелені ручкі зе-короткі ,на все що здатна зе-банда підпал ,****** зеленим лайном.
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выкуривают сатановскую из Лондона, правильно делают
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