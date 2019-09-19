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 Политика Украины
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 Рада сегодня рассмотрит реформу прокуратуры, создание Бюро финрасследований, законопроект о статусе Киева и вопрос увольнения членов Нацсовета по ТРВ

Верховная Рада планирует 19 сентября принять во втором чтении законопроект о реформе прокуратуры.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президентский законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" предусматривает ликвидацию Главной военной прокуратуры, Генпрокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а все прокуроры должны будут пройти переаттестацию. При этом их количество должно уменьшиться с 15 до 10 тысяч. Также планируется поднять заработную плату прокурорам. Рассмотрение этого законопроекта запланировано восьмым вопросом.

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Начать же свою работу в четверг депутаты собираются с включения в повестку дня сессии законопроекта №2143 "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве "". Среди прочего, им предлагается 8 декабря 2019 г. провести внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

После этого первое чтение в парламенте должны пройти законопроекты №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием" и №2036 "О внесении изменений в Закон Украины" О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания "по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", а также проект закона №1208 "О Бюро финансовых расследований ".

Далее ВР планирует рассмотреть во втором чтении блок экономических законопроектив, законопроекту о перезагрузка власти (№1066), авторы которого предлагают упростить порядок принятия на госслужбу и освобождения от нее и ввести возможность контрактной госслужбы.

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Также второе чтение должны пройти президентские законопроекты: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№1009), которым отменяются так называемые "поправки Лозового" и предоставляется право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушивание народных депутатов, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" (№1029), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов "(№1031).

Источник: https://censor.net.ua/n3149284
 
 
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Бюро финрасследований это шо за фигня? А налоговая не может расследовать? А НАБУ зачем?
Или это вместо?
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Как я понимаю, налоговая только собирает данные и ведет контроль, но расследовать нарушения они не могут. Это делали или налоговая полиция или управление "К" СБУ.
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вова ************ до сих пор не может успокоится, что это именно этот нацсовет запретил "сваты" и сотню другого кацапского дерьма, которое должно было вбивать в голову малоросам, что они рабы и ничтожества, а рашисты - братский народ
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Настала ера охвісів квартальних з підвищенням зряплати.
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Вот и проведите фин. расследование гражданина Розенберга .

Экс-министр Украины, у которого при обыске нашли
40 кг золота, переоформил элитный дом в Киеве на кипрские оффшоры !

https://censor.net.ua/news/3094604/poddelal_evreyiskie_korni_stavitskiyi_poluchil_grajdanstvo_izrailya_putem_obmana_gpu
Рада сегодня рассмотрит реформу прокуратуры, создание Бюро финрасследований, законопроект о статусе Киева и вопрос увольнения членов Нацсовета по ТРВ - Цензор.НЕТ 5828

У Ставицкого из Украины у него провели обыск и
изъяли коллекцию сверхдорогих часов, бриллианты, слитки золота и 5 млн долларов наличности. Ставицкий был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Источник: https://censor.net.ua/p319666
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Нужно убирать не членов, а саму комиссию по ТРВ, как пережиток пятилетки порошенко.
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