 Болтон подверг резкой критике проводимую Трампом внешнюю политику, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Бывший советник, как отмечают журналисты, совершенно не скрывал разногласий с президентом. Так, Болтон возмутился приглашением Трампа для лидеров афганской террористической организации "Талибан" в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде – по мнению Болтона, это проявление вопиющего неуважения к памяти жертв террористического акта 11 сентября.
Также Болтон раскритиковал позицию Трампа по отношению к России, а переговоры с КНДР и Ираном назвал заведомо провальными. Пхеньян и Тегеран, как считает экс-советник, могут вести эти переговоры единственно с целью освободиться от американских санкций.
Ранее Трамп раскритиковал деятельность Болтона на посту советника по нацбезопасности – по словам президента, Болтон чуть не втравил США в войну с рядом стран, а также виновен в венесуэльском кризисе, конфликте с Ираном и чуть было не сорвал первый саммит между США и КНДР.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона на фоне разногласий с ним по поводу того, как справляться с внешнеполитическими вызовами, такими как Северная Корея, Иран, Афганистан и Россия. На этом посту его заменил спецпредставитель США по делам заложников Роберт О'Брайен.
А при душке ЗЕ отступает по всем фронтам.
О чем теперь говорить про Украину и зачем?
Украина не может на равных воевать с РФ в силу несопоставимости ресурсов. Не может силой вернуть оккупированные территории.
И уже совсем смешон ваш тезис, что Украину заряжал патриотизмом и мотивировал Порошенко. Результаты выборов разбивают вас в пух и прах.
Воно, аби не воювати, свою державу фуйлу здало.
За це і нас агітує.
Це передруківка відсебятини ДТ, за посиланням, на Politico нічого такого не написано.
Певно Трамп, як і будь який пихатий самодур, забажав жити власним розумом.
Не схотів ділитись владою.