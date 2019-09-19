 Болтон подверг резкой критике проводимую Трампом внешнюю политику, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Бывший советник, как отмечают журналисты, совершенно не скрывал разногласий с президентом. Так, Болтон возмутился приглашением Трампа для лидеров афганской террористической организации "Талибан" в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде – по мнению Болтона, это проявление вопиющего неуважения к памяти жертв террористического акта 11 сентября.

Также Болтон раскритиковал позицию Трампа по отношению к России, а переговоры с КНДР и Ираном назвал заведомо провальными. Пхеньян и Тегеран, как считает экс-советник, могут вести эти переговоры единственно с целью освободиться от американских санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон меня сдерживал, - Трамп

Ранее Трамп раскритиковал деятельность Болтона на посту советника по нацбезопасности – по словам президента, Болтон чуть не втравил США в войну с рядом стран, а также виновен в венесуэльском кризисе, конфликте с Ираном и чуть было не сорвал первый саммит между США и КНДР.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона на фоне разногласий с ним по поводу того, как справляться с внешнеполитическими вызовами, такими как Северная Корея, Иран, Афганистан и Россия. На этом посту его заменил спецпредставитель США по делам заложников Роберт О'Брайен.