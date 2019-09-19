EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  1806  24
Все про:США (15354) Трамп (2376) Болтон (81)

 Болтон подверг резкой критике проводимую Трампом внешнюю политику, - Politico

Уволенный президентом США Дональдом Трампом экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон жестко раскритиковал проводимую своим бывшим работодателем внешнюю политику США во время закрытой встречи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Бывший советник, как отмечают журналисты, совершенно не скрывал разногласий с президентом. Так, Болтон возмутился приглашением Трампа для лидеров афганской террористической организации "Талибан" в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде – по мнению Болтона, это проявление вопиющего неуважения к памяти жертв террористического акта 11 сентября.

Также Болтон раскритиковал позицию Трампа по отношению к России, а переговоры с КНДР и Ираном назвал заведомо провальными. Пхеньян и Тегеран, как считает экс-советник, могут вести эти переговоры единственно с целью освободиться от американских санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон меня сдерживал, - Трамп

Ранее Трамп раскритиковал деятельность Болтона на посту советника по нацбезопасности – по словам президента, Болтон чуть не втравил США в войну с рядом стран, а также виновен в венесуэльском кризисе, конфликте с Ираном и чуть было не сорвал первый саммит между США и КНДР.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона на фоне разногласий с ним по поводу того, как справляться с внешнеполитическими вызовами, такими как Северная Корея, Иран, Афганистан и Россия. На этом посту его заменил спецпредставитель США по делам заложников Роберт О'Брайен.

Источник: https://censor.net.ua/n3149282
 
   
 Топ комментарии
 
При кровавом мародесе Украина не давала о себе забыть и дралась насмерть.

А при душке ЗЕ отступает по всем фронтам.

О чем теперь говорить про Украину и зачем?
 показать весь комментарий
 
Темболее что по формуле штангенциркуля уже все порешали...
Болтон подверг резкой критике проводимую Трампом внешнюю политику, - Politico - Цензор.НЕТ 7849

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При кровавом мародесе Украина не давала о себе забыть и дралась насмерть.

А при душке ЗЕ отступает по всем фронтам.

О чем теперь говорить про Украину и зачем?
 показать весь комментарий
 
 
Темболее что по формуле штангенциркуля уже все порешали...
Болтон подверг резкой критике проводимую Трампом внешнюю политику, - Politico - Цензор.НЕТ 7849

 показать весь комментарий
 
 
Ну хоча б бойові соєво-диванні хом'ячки продовжують верещати І чим нинішня Україна відрізняється від часів будкобуда?
 показать весь комментарий
 
Вы за эскалацию по всей линии разграничения?
Украина не может на равных воевать с РФ в силу несопоставимости ресурсов. Не может силой вернуть оккупированные территории.
И уже совсем смешон ваш тезис, что Украину заряжал патриотизмом и мотивировал Порошенко. Результаты выборов разбивают вас в пух и прах.
 показать весь комментарий
 
 
Фінляндія теж не могла на рівних воювати з СРСР... вона воювала краще від червоноскотин...
 показать весь комментарий
 
 
Знайоме мурчання експердів від шапіто, зморених диванною війною. Афганістан понад 10 років воював з совком і не зважав на нестачу сил і ресупсів. Результат - совок пішов у небуття. На прапорах багатьох військових частин гасло "Воля або смерть". А ваше бла-бла не що інше, як завуальована політика мордора щодо приведення України в стойло московії.
 показать весь комментарий
 
 
А що ви очікували..
Воно, аби не воювати, свою державу фуйлу здало.
За це і нас агітує.
 показать весь комментарий
 
Так Украина не входит в список автократий и террористических организаций, о коих в статье речь.
 показать весь комментарий
 
 
Россия, с которой до недавна воевала Украина, входит в список спонсоров терроризма.
 показать весь комментарий
 
 
В Америке тоже не любят слишком умных. Время паяцев и клоунов. Но и это пройдет и придут нормальные.
 показать весь комментарий
 
 
Всі екси після звільнення стають такими балакучими, аж жуть, а до цього мовчать як риба об льод.
 показать весь комментарий
 
"Также Болтон раскритиковал позицию Трампа по отношению к России"

Це передруківка відсебятини ДТ, за посиланням, на Politico нічого такого не написано.
 показать весь комментарий
 
То такое-рабочие моменты.Нам туда свой пятак совать нечего
 показать весь комментарий
 
Вже якщо в Болтона нерви не витримали...
Певно Трамп, як і будь який пихатий самодур, забажав жити власним розумом.
Не схотів ділитись владою.
 показать весь комментарий
 
 
А ведь наш клоун реально предурковатей чем Трамп.
 показать весь комментарий
 
 
Намного. К тому же, не сам себе хозяин, а на побегушках у бандюгана Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
" Болтон чуть не втравил США в войну с рядом стран " очень может быть . только Трамп не желает понять что некоторые отмороженные государства по другому не понимают . разговаривать на равных они будут только с тем кто силен и что важнее кто готов эту силу применить
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх