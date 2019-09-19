 Российское телевидение реально убивает, - Сенцов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эксклюзивном интервью hromadske.

"Понятно, что люди, у которых остались в Крыму родственники, очень рискуют. Одно дело - официальные власти, которые этим заниматься не будут. Это глупо и ничего хорошего не принесет. А от какого-то отчаянного "ватника", который насмотрится телевизора и решит отомстить твоим родным, никто не застрахован. Вот это опасно. Российский телевизор реально убивает", - сказал Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я никогда не признаю Крым и Донбасс частью России. Об остальном можно говорить, - Сенцов

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 113 украинцев. Также российские власти не прекращают преследования крымских татар, на неподконтрольных территориях Донбасса удерживают еще 227 украинцев.