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 Политика Украины
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Все про:пропаганда (2309) Россия (73886) ТВ (1779) Сенцов (1045)

 Российское телевидение реально убивает, - Сенцов

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов выразил мнение, что "российское телевидение убивает".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эксклюзивном интервью hromadske.

"Понятно, что люди, у которых остались в Крыму родственники, очень рискуют. Одно дело - официальные власти, которые этим заниматься не будут. Это глупо и ничего хорошего не принесет. А от какого-то отчаянного "ватника", который насмотрится телевизора и решит отомстить твоим родным, никто не застрахован. Вот это опасно. Российский телевизор реально убивает", - сказал Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я никогда не признаю Крым и Донбасс частью России. Об остальном можно говорить, - Сенцов

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 113 украинцев. Также российские власти не прекращают преследования крымских татар, на неподконтрольных территориях Донбасса удерживают еще 227 украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3149281
 
   
 Топ комментарии
 
Как бороться? Смотреть эти передачи, чтобы видеть - какую зебилы оттуда зраду черпают.
В последнее время у них главным патриотом стал Сэм Кислин, который им очередную порцию зрады накидал, да ещё какую, и одной из них было то, что Порошенко виноват в убийстве 15 тысяч украинцев...
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Для лишенных критического мышления и воображения да.
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Соевый бот пропагандирует просмотр рашистских СМИ

В Украине раша-сми запрещены, там антиукраинская пропаганда вовсю, а соевый бот настойчиво предлагает украинцам смотреть российское ТВ

Но он - хоть и русскоязычный кацап из Беларуси - за Украину всей душой. Не был там правда почти никогда, ни копейки не пожертвовал для украинской армии, только призывает Раша-СМИ смотреть и оскорбляет украинцев.
Так вот он патриот Украины. Не то что украинцы.
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Для лишенных критического мышления и воображения да.
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Кількість людей які мають критичне мислення та можуть уявляти наслідки того що відбувається в проекції майбутнього в кожного народу не більше 2%. Різниця лише в тому що одні народи таких людей відшукують і бережуть а інші ігнорують і зневажають...
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Зависимо какого . Мой мозг уже так запрограммирован , что на все российское телевидение, мозг реагирует, что это ложь и лицемерие
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Ну а как, по-твоему, Олег бороться с малороссами, которые понаставили спутниковых тарелок и смотрят ртр и росися24, солвоьева и олечку скобееву??
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Как бороться? Смотреть эти передачи, чтобы видеть - какую зебилы оттуда зраду черпают.
В последнее время у них главным патриотом стал Сэм Кислин, который им очередную порцию зрады накидал, да ещё какую, и одной из них было то, что Порошенко виноват в убийстве 15 тысяч украинцев...
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Я по выходным смотрю пропагандистские передачи паРаши, а в понедельник "единственно истинные патриоты" - зебы (ранее - зрада) сыпят оттуда "аргументы" и они не просто так всё время кивают на Порошенко, именно на паРаша ТВ его не забывают, чтобы зелекторат оставался в уверенности, что он избавился от зла...
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да ты вырос на этом кацапском говнотв, что ты тут ещё блеешь ? как там цесарёнок коленька ваш поживает , с пестиком ходит ? вас лохов уже начал строить ?
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Говорят Коленька не собирается от повесток убегать и на рояле играть, философ ты наш, доморощенный.
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говорят что он вас будет иметь всю дорогу, как и его папа . А убегать он по логике , которая у тебя напрочь отсутствует, не будет . Он сразу генералом станет и вас холопов на "плац" жизни погонит строевой и с песней шагать .
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Как ты прав! Коленька в Верховные главнокомандующие не пойдёт, пока не уклонится от 4-х повесток.
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дурик , вашему царёнку повесток слать не будут . Вася Сталин - 2 у вас вырос.
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Соевый бот пропагандирует просмотр рашистских СМИ

В Украине раша-сми запрещены, там антиукраинская пропаганда вовсю, а соевый бот настойчиво предлагает украинцам смотреть российское ТВ

Но он - хоть и русскоязычный кацап из Беларуси - за Украину всей душой. Не был там правда почти никогда, ни копейки не пожертвовал для украинской армии, только призывает Раша-СМИ смотреть и оскорбляет украинцев.
Так вот он патриот Украины. Не то что украинцы.
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Написав чувак з німецьким ІР і чистою кацапською мовою))))
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От в Канаді і США я бачу, що діаспора - справжні українці. Знають рідну мову та історію, шанують традиції нашого народу, урочисті заходи влаштовують тощо. А в Німеччині таких одиниці!
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А в Германии я знаю минимум 6 волонтерских центров, которые с 2014 года плотно помогают армии, госпиталям, протезированию раненых хлопцев и так далее

Я была два раза на акциях в поддержку Майдана в начале 2014 и не вижу смысла ходить на такие акции ещё. Помощь нужна там, где нужна. Началась война, мы переключились на волонтерство.

Это нормально.

А теперь расскажи, чем кроме украинского флажка и Гугл-переводчика ты помог Украине
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«Правый сектор» хотел спилить в Авдеевке на крышах частных домов спутниковые тарелки, ориентированные на Московию, но «путинвведисты» начали в них стрелять и ликвидаторы слезли с крыш.
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Глупости .Вата ТВ может шандарахнуть по мозгам только идиотов ,для нормальных людей оно безопасно и кроме смеха не вызывает ничего ...
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Не скажи... Враховуючи коментарі більшості зєбілів їх таки добре шарахнуло зомбоящиком по мізках. Тут вже і грішнО сміятися над ними , а інколи і поспівчувати потрібно 😕
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"Сочувствие глупости прямой путь к идиотизму".
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За результатами опитування, проведеного Центром Разумкова, президенту Володимиру Зеленському довіряють 79% українців.

переписуйте методички,,ви зробили це разом порохобобіки
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Опрос проводил сам Разумков в кабинете у Зеленского ?
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Радую такие "розумнi", как ты. Посмотрел, кто тебе лайкает, и сразу видно ботов кацапских, ну или имбецилов. Разумков к тому Центру имеет такое же отношение, как ты к Богдану Титомиру.
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Наше теж.
Негідники роками маніпулювали людьми через ЗМІ.
Ми майже втратили державу через них.
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если у вас нет мозгов, то вы потеряете государство что с тв что без.
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Що цікаво - кожний коментатор вважає, що це його не стосується.
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Навіть "Г плюс Г" затерли. Я думаю ЦН викупив Барига.
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а я думаю просто на службе сватофил сегодня, нада ретироватся отседова до послеобеда!!! Російське телебачення реально вбиває, - Сенцов - Цензор.НЕТ 375
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Пізно, залишайтесь на місці - до Вас виїхали. Російське телебачення реально вбиває, - Сенцов - Цензор.НЕТ 5807
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100 % согласен . Если человек нормальный , и смотрит российское телевидение, он реально может головой поехать . Я давно уже говорю, что калечит психику человека!
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Для того, чтобы нормально смотреть паРаша ТВ, необходимо много знать, чтобы узнавать - как они всё перекручивают...
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Несколько лет беспрерывного зомбоящика, даже из самого умного сделают свихнувшегося ватника.
Это хорошо видно по кацапской оппозиции.
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Это не правда . Я до 2014 смотрел российское телевидение и я бы сказал очень часто , после 2014 все что показывают , мой мозг это принимает как ложь и лицемерие.
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Не сделают, для этого нужно быть готовым и уметь различать - на какой лжи они всё обосновывают, выдавая это "обоснование", как само собой разумеющееся - "все это знают"...
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Согласен . Они так все врут , что только дурак это не видеть
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Людей отучают думать, они, например, лишь пробегают глазами статью, а не вдумчиво читают, и ждут комментария - а как это понимать, вместо того, чтобы осмыслить информацию, прежде, чем появится на форуме...
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Его таскали по тюрьмам на расии, а его родные спойно жили на крысме. Странно это.
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я знову ж, в 2994-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти putin-TV!
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Смотрела ролики на ютьюбе в поддержку Павла Устинова, которые снимали российские молодые в основном актеры

Так сами они говорят что Раша-СМИ нельзя смотреть, сами россияне
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А фильмы их можно?пропагандятина чистейшей воды, или наоборот, исключительный бред.
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Ну смотря какие
Те что например Каартет Ы снимает смешные и не пропагандистские
Звягинцев тоже

А так я российское кино всерьёз не воспринимаю ну как вид искусства, поэтому почти никогда не смотрю
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Підлога Маккартні
Ну а как, по-твоему, Олег бороться с малороссами, которые понаставили спутниковых тарелок и смотрят ртр и росися24, солвоьева и олечку скобееву?? -- проблема в деградации народа в Украине. Когда я жил в Украине, то этого не замечал, а когда переехал в Данию , посмотрел на других людей , и после этого приехал в Украину , очень большая разница , и деградация видно не воружоным глазом . Что надо делать ? Надо ставить на изучения как минимум английского языка, и новости подавать с Европе и мира . Как говорят русские , другая точка мнений , вот и надо это людям в Украине подавать
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В Украине журнашлюхи воспитали одну точку зрения - зрада, которая отключила мозги и включила собачий инстинкт на вынюхивание зрады и её восторженное восприятие, не видя настоящего предательства, а только то, что эти журнашлюхи преподнесут...
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«Правый сектор» хотел спилить в Авдеевке на крышах частных домов спутниковые тарелки, ориентированные на Московию, но «путинвведисты» начали в них стрелять и ликвидаторы слезли с крыш.
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Березовский как-то сказал: "Дайте мне хотя бы один канал центрального телевидения, и я сделаю президентом даже табуретку". Похоже, была найдена универсальная формула выборов президента. Здесь это тоже сработало.
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Люди не смотрите раша-сми
Вообще поменьше ТВ смотрите

И всегда помните что каждый даже лично ты может оказаться жертвой пропаганды
Вот это нужно держать в уме и понимать что ты такой же как и другие, на тебя так же воздействует

И тогда ничего не случится ✌🏻
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Вже років 5-6 я і моя сім"я телевізор не дивимся. Він є, у двох кімнатах, але більше для "мебели" . Мож тому ми вбереглися від голобородько, сватов, 95го, того бруду , що ллється у нашу свідомість з екрану.І зберегли здатність реально оцінювати те, що відбувається у країні.Ми навчилися самостійно , критично сприймати події,владу, дійсність.Мені жаль тих людей , які дихають телевізором.
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російське телебачення померло ще у 2014 коли показало сюжет про розіп'ятого хлопчика укрокарателями. Померло але не для всіх тим часом Зеленський в 2014 в російський кінокомедії знімався "8 новьіх свиданий", рік виробництва 2015.
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Российское телевидение реально убивает, - Сенцов

Для этого в россии оно и создавалось.
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А проблема даже не в пропаганде, а тупости и глупости тех на кого она рассчитана! Каждый сам несет ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответвеность и вину за то, что позволяет себя обманывать и верит (а не знает). Отсуствие критического мышления и способности анализировать, подвергать ИНФОРМАЦИЮ здравому сомнению, к сожалению, это проблема АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА людей, но жалеть за убогость или инвалидность интеллекта их никак нельзя, пусть каждый получит в итоге то, что заслуживает (в этом мать-природа абсолютно справедлива и очень безжалостна, ее законы отбора и селекции отменить никто не сможет)!
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