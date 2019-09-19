 Российское телевидение реально убивает, - Сенцов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эксклюзивном интервью hromadske.
"Понятно, что люди, у которых остались в Крыму родственники, очень рискуют. Одно дело - официальные власти, которые этим заниматься не будут. Это глупо и ничего хорошего не принесет. А от какого-то отчаянного "ватника", который насмотрится телевизора и решит отомстить твоим родным, никто не застрахован. Вот это опасно. Российский телевизор реально убивает", - сказал Сенцов.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 113 украинцев. Также российские власти не прекращают преследования крымских татар, на неподконтрольных территориях Донбасса удерживают еще 227 украинцев.
В последнее время у них главным патриотом стал Сэм Кислин, который им очередную порцию зрады накидал, да ещё какую, и одной из них было то, что Порошенко виноват в убийстве 15 тысяч украинцев...
В Украине раша-сми запрещены, там антиукраинская пропаганда вовсю, а соевый бот настойчиво предлагает украинцам смотреть российское ТВ
Но он - хоть и русскоязычный кацап из Беларуси - за Украину всей душой. Не был там правда почти никогда, ни копейки не пожертвовал для украинской армии, только призывает Раша-СМИ смотреть и оскорбляет украинцев.
Так вот он патриот Украины. Не то что украинцы.
Я была два раза на акциях в поддержку Майдана в начале 2014 и не вижу смысла ходить на такие акции ещё. Помощь нужна там, где нужна. Началась война, мы переключились на волонтерство.
Это нормально.
А теперь расскажи, чем кроме украинского флажка и Гугл-переводчика ты помог Украине
переписуйте методички,,ви зробили це разом порохобобіки
Негідники роками маніпулювали людьми через ЗМІ.
Ми майже втратили державу через них.
Это хорошо видно по кацапской оппозиции.
Так сами они говорят что Раша-СМИ нельзя смотреть, сами россияне
Те что например Каартет Ы снимает смешные и не пропагандистские
Звягинцев тоже
А так я российское кино всерьёз не воспринимаю ну как вид искусства, поэтому почти никогда не смотрю
Ну а как, по-твоему, Олег бороться с малороссами, которые понаставили спутниковых тарелок и смотрят ртр и росися24, солвоьева и олечку скобееву?? -- проблема в деградации народа в Украине. Когда я жил в Украине, то этого не замечал, а когда переехал в Данию , посмотрел на других людей , и после этого приехал в Украину , очень большая разница , и деградация видно не воружоным глазом . Что надо делать ? Надо ставить на изучения как минимум английского языка, и новости подавать с Европе и мира . Как говорят русские , другая точка мнений , вот и надо это людям в Украине подавать
Вообще поменьше ТВ смотрите
И всегда помните что каждый даже лично ты может оказаться жертвой пропаганды
Вот это нужно держать в уме и понимать что ты такой же как и другие, на тебя так же воздействует
И тогда ничего не случится ✌🏻
Для этого в россии оно и создавалось.