 После переговоров ТКГ представитель РФ Грызлов заявил об угрозе срыва "нормандской встречи"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".
Данный итог встречи он назвал отказом от согласования порядка правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.
Грызлов также добавил, что теперь сорвано и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны были решаться синхронно с политическими — в ходе одного заседания.
"Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям", - сказал он.
18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
а настоящую зраду украинцы в своих кошельках и холодильниках почувствуют. сейчас у Зеленского тарифы подправят в нужную сторону и ты первый закричишь про ж#дов во власти и как ты был против.
А за каждым погибшим стоят их матери и дети. Это целый мир, который падает вместе с потерей любимого и лучшего на земле.
Оторванность от реальности сделала порохоботов бесчувственными роботами, лишила их мозга.
Истерики порошенковских =медведчуковских ботов и есть показатель правильности действий зеленского.
Цирковое училище, где порошенко разговаривал исключительно гаслами, а по факту торговал с оккупированными территориями- прекратилось. А к честному разговору, без подковерных нишей порохоботы не готовы. Им нужна лапша. Теперь их питает зрада.
Скоро скоро всех крем@лядей , вкл ТОВАРИЩА НКВДИСТА , будут судить в Гааге.
И на елку !
А потом поставят елку и всех туда. 😁😁😁
Накрываем столы, приносим рояль, приглашаем ЗЕ на корпоратив - пусть играет марш
Вони проголосували проти включення до порядку денного 74-ї сесії Генасамблеї ООН пункту стосовно тимчасово окупованих Криму та Донбасу, який запропонувала українська делегація.
Це не вперше, коли згадані три країни пострадянського простору голосують у Генасамблеї ООН синхронно з РФ.
ЗЄля може....