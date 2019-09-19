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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грызлов (110) Кучма (1805) нормандская четверка (672) Трехсторонняя контактная группа (141)

 После переговоров ТКГ представитель РФ Грызлов заявил об угрозе срыва "нормандской встречи"

Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

Данный итог встречи он назвал отказом от согласования порядка правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.

Грызлов также добавил, что теперь сорвано и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны были решаться синхронно с политическими — в ходе одного заседания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формулу Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах в Минске, - Сайдик

"Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям", - сказал он.

18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

Источник: https://censor.net.ua/n3149279
 
 
 Топ комментарии
 
Краще ціла Україна без бамбасу , ніж малоросія з бамбасом ! Потрібно референдум , нехай народ вирішить , чи потрібно нам особливостатусні злочинці і бандюки ?!!! Я за Україну !!! После переговоров ТКГ представитель РФ Грызлов заявил об угрозе срыва "нормандской встречи" - Цензор.НЕТ 8155
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Пристройку своего спроси, обосравшегося.
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Он все верно сказал, не виноват что у порохоботов как ты нет мозгов.
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Сказал, что ещё 2го. Сентября дал добро на формулу штангенциркуля. Идиоты, лечить вас надо.
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ты баран так и не поянл, что нет никакой формулы, каждый понимает по свосему.
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Дятел, я как раз все давно понял , что капитулянты хотят предать, да не знают как, вот и путаются в показаниях. А когда ваЗЕлин что то скажет, ждёт сценарий?
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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все правильно. если вам, узеленским, по рукам не давать вовремя, то вы все просрете. напомнить как вы собирались чиновников работавших при Порошенко люстрировать? напомнить какая была реакция Запада на эту вУмную идею? где люстрация (так и хочется поставить здесь запятую и обидное прозвище влепить)?

а настоящую зраду украинцы в своих кошельках и холодильниках почувствуют. сейчас у Зеленского тарифы подправят в нужную сторону и ты первый закричишь про ж#дов во власти и как ты был против.
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Цікавишся холодильником на українській кухні-скажи шмеркелисі,що газ сруцький має транспортуватися через Україну.А дати ти можеш тілки гулькіну попу,аби тобі пенделя по ній смачного ввалили,кацапський pig-dog.
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Да, вот она, зелупень -"Украина готовится к отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе " Проснись, ты обгадился.
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Пітер-расові можуть військам допомогти-замість них на фронті стати,а не мости захоплювати.Чи кричати Капітуляція -краще ніж Кастрація?Щож,трохи зачекайте-каструвати будуть вас вже десь після Нового Року.
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Вчера такое развели, начали уже 'окопы рыть вдоль Днепра'. Плакали за порошенко, отведение войск называли сдачей территорий и тд. Хотя отведение не означает то, что эти территории займёт враг, просто на большем расстояние от снайперов- минимизируются наши потери. А это главное. Ну им же по фигу погибшие . Они выставят картинку со свечой - и строчат дальше.
А за каждым погибшим стоят их матери и дети. Это целый мир, который падает вместе с потерей любимого и лучшего на земле.
Оторванность от реальности сделала порохоботов бесчувственными роботами, лишила их мозга.
Истерики порошенковских =медведчуковских ботов и есть показатель правильности действий зеленского.
Цирковое училище, где порошенко разговаривал исключительно гаслами, а по факту торговал с оккупированными территориями- прекратилось. А к честному разговору, без подковерных нишей порохоботы не готовы. Им нужна лапша. Теперь их питает зрада.
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На следующих выборах голосуй за Бойко - Бойко точно сделает правильный выбор, Дима.
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Ясно, Димочка, признаешь свою ошибку только на подвале.
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Заерзали кремляди , впервьіе переговорьі идут не под их диктовку. Потеря инициативьі противником - то , что нужно !
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Точно, Кучма, не захотевший фразу "предатель Украины" в некрологе, был частью многоходовочки Зе!
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А если хотите узнать Ваш гороскоп- нажмите решетку.
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Кремль танцует,а зачем Киеву подтанцовывать под кремлёвскую балалайку, Украина независима и в московское стойло не собираемся возвращаться
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Ну і нехай йдуть на Ху"ла.Лугандон Україні зараз непотрібен,зовсім.Він як каменюка на шиї потягне Україну на дно.
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Краще ціла Україна без бамбасу , ніж малоросія з бамбасом ! Потрібно референдум , нехай народ вирішить , чи потрібно нам особливостатусні злочинці і бандюки ?!!! Я за Україну !!!
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Нет. И в Мелитополе или Житомире тоже. Но это не значит, что их надо отдать. А на месте Юзовки можно посадить лес и выкопать озеро, чтобы эндемичные животные могли спокойно там жить
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зелененькие такие??? Не, без обид...я имел в виду лягушат в озере... а вы шо подумали?
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А хто копати буде?Ти?Там на розмінування треба 20 років.
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Він у нього на окулярах намальований, він його постійно бачить
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Тут главное кто первый откажется от переговоров . На того и собак вешать .
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Сенцов дал показания в Гааге.
Скоро скоро всех крем@лядей , вкл ТОВАРИЩА НКВДИСТА , будут судить в Гааге.
И на елку !
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Один вопрос. А доставят их туда как? Поездом или на танке сами приедут?
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Заочно, трудно будет к внукам ездить в Сен Тропе.
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Может быть. Просто трудно не злиться на идиотов горлопанящих "Гаага!путин!Гаага!суд!" Какой суд? Судят проигравших и взятых в плен. ***** не в этом списке...
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Да тут поболе других, которые все Пороха сажают.
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Устно осудят
А потом поставят елку и всех туда. 😁😁😁
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Вера в сказки- дело хорошее. Особенно для детей...
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Заява грізлова лише для окозамилювання. "Слуги урода" давно вже в Мінську все підписали під диктовку Кремля. Залишилися технічні питання лише за гарантіями особистої безпеки ***** Калашмойського і переведенням тридцяти срібняків на особисті рахунки ******** блазєнів. Так що, зєбіли, ви єто "сделали"
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Ну вот, зе-билы возбудились, кричат Победа!
Накрываем столы, приносим рояль, приглашаем ЗЕ на корпоратив - пусть играет марш
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Ну, вчера же пебилы вовсю орали про зраду. Маятник, зрада-перемога, чего непонятного
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Згода!Тільки кастрація Порошенка за "Капітуляцію" поверне мир та спокій на українську землю!
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4 роки мізки лугандонців промивало рашателебачення та новоросТБ, там замість гривні рублі ходять і харчі російські, абхази бойовики і що буде зараз інтегрувати це утворення в Україну яка 4 роки живе в іншому інформаційному просторі? Крім того там залишилися Леніни, культ сталіна, вулиці як при януку бамбас.
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з 1941 до 1944 десь 3 роки влада в Україні змінювалася на радянсько німецьку, але совок видихав не один десяток років наслідки війни а тут вже п'ятий рік там де-факто окупаційна адміністрація, яку вони сами і покликали в лугандон бо хотіли як в Криму щоб було.
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"Братні" Білорусь, Казахстан та Вірменія проголосували в ООН проти України.

Вони проголосували проти включення до порядку денного 74-ї сесії Генасамблеї ООН пункту стосовно тимчасово окупованих Криму та Донбасу, який запропонувала українська делегація.

Це не вперше, коли згадані три країни пострадянського простору голосують у Генасамблеї ООН синхронно з РФ.
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я знову ж, в 2993-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Как то неудобно за порохоботов, все козыри у них выбили. Ждут новые методички про зраду.
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Хорошие новости,с утра.Никаких отводов войск.Мужики за каждый метр нашей земли жизнями платили,а эти юристы-уклонисты собираются километрами отдавать.Борьба продолжается.
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Если бы не давление Патриотов Зе давно Украину сдал -потому пока дали заднюю но не надолго-у Зе только одно Мир любой ценой
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нужно было давить на своего Петю, когда он сдалвал страну в Минске.
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Ігор Д, ти часом не збираєшся втирати тут що Порох напав на Донбас і Крим, бо він зрадник і агент кремля, а ЗЄля йде на поступки Х....лу, бо він вмілий перемовник і це не приведе до повної окупації України?
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А тепер Дристайко з ВАЗіком мають на колінах перед кацапами випрошувати провести переговори?
ЗЄля може....
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Т.е., и тут украли зраду у порохоскота? Забавно, черт его подери!
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