 КГГА ограничила въезд грузового транспорта в Киев

Данное решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Город для людей, а не для машин: Киевсовет обещает внедрить новую транспортную политику в течение ближайших 5 лет

Отмечается, что состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы. Особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность: прежде всего речь идет о жилых массивах на Левом берегу.