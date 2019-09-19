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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:авто (3658) воздух (65) запрет (1361) КГГА (2245) транспорт (1298)

 КГГА ограничила въезд грузового транспорта в Киев

С 19 сентября устанавливается ограничение на въезд грузового транспорта в столицу со стороны Борисполя.

Данное решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы. Особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность: прежде всего речь идет о жилых массивах на Левом берегу.

Источник: https://censor.net.ua/n3149278
 
 
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Опа-ча, а мне тут недавно один зелибоб доказывал, что его корч не выбрасывает в атмосферу вредных веществ, когда мы спорили про сжигание опалого листья. А вон оно как оказывается. Я даже цифры приводил сколько его корч выбрасывает в атмосферу вредных веществ, но там клиника... КГГА ограничила въезд грузового транспорта в Киев - Цензор.НЕТ 52
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Не викидає в атмосферу нічого лише електромобіль (хоча він шкодить природі по-іншому). А фанати Зе навряд чи на електромобілях катаються (ну крім Богдана) - швидше старих БМВ і Ауді на бляхах.
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Сам ты зелебоб. Листья фильтруют воздух от выбросов многих авто. И если умник вроде тебя его сожжет, то большая часть этих веществ выделится за короткое время, что создаст очень опасную их концентрацию с подветренной стороны. Для людей с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями это очень опасно. Плюс в дыму будут частички с Полоноем-210, которого в выхлопах нет, а листьях есть.
Про то, что я там что-то писал про свой корч - Вы банально наврали.
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То был порохобот, или ты соевый под белочкой сам себе про выбросы доказывал,инфа 100% КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва - Цензор.НЕТ 7783
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По хорошому в Києві має бути визначено центральну територію, куди ВЗАГАЛІ не пускають фури. Ну ви не побачите фур в центрі Лондона чи хоча б Праги, а в центрі Києва - запросто!
В нормальних містах на окраїнах будують склади, де фури розвантажуються. А потім маленькі вантажівки і фургони типу Спрінтера вантажного чи там Івеко розвозять товар зі складів замовникам у центрі міста.
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Оно конечно, ограничивать въезд гораздо проще чем построить окружную дорогу, но и на этом спасибо.
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