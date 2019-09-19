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Все про:Луганщина (4179) ОБСЕ (3757) обстрел (8235) Донецкая область (4351)

 ОБСЕ за сутки зафиксировала 55 взрывов на Донетчине и ни одного на Луганщине, - отчет

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во вторник, 17 сентября, зафиксировала 55 взрывов в Донецкой области и ни одного на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном в среду.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав  меньше взрывов (примерно 55), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ориентировочно 80 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, были зафиксированы в
районах к востоку и югу от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км северо-восток от Донецка), а также к востоку от н. п. Майорское (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка)", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, в Луганской области в течение отчетного периода СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3149276
 
 
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На луганді вже мона проводити вибори. Членомкомандуючому повідомили що там вже мир-дружба-жвачка?
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Главное что бы каждая новость каждого утра так начиналась. Это значит, что еще не перестали стрелять, хотя бы одна из сторон. А это значит, что пока что Украину не слили окончательно. Печально будет когда перестанут стрелять взаимообоюдно!!!
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ЛохНР більш мирна республіка ніж ДурНР))
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І чого б то було звертати увагу на ці невинні рашистські пустощі. Вбитих і поранених серед наших немає? - Немає. Отже "слугам урода" спокійно можна готуватися до проведення виборів з виїздом на місця та проведенням халявних концертів для вдячних їм "избирателей"
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