 ОБСЕ за сутки зафиксировала 55 взрывов на Донетчине и ни одного на Луганщине, - отчет

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном в среду.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (примерно 55), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ориентировочно 80 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, были зафиксированы в

районах к востоку и югу от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км северо-восток от Донецка), а также к востоку от н. п. Майорское (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка)", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, в Луганской области в течение отчетного периода СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.