 Пенс обсудил с Зеленским его визит в США и встречу с Трампом, а также поблагодарил ОП "за смелые действия в борьбе с коррупцией", - Белый дом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В рамках телефонной беседы стороны говорили о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Вице-президент поблагодарил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий в США", – говорится в сообщении.
Также Пенс напомнил о продуктивной встрече с Зеленским 1 сентября в Варшаве и подтвердил неизменную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Напомним, встреча Зеленского и Трампа должна состояться после Генассамблеи ООН, между 23-26 сентября. На встрече будет подниматься тема ситуации на Донбассе.
"Я - банкир, который работает по Базельским принципам, который для всех банков делал одинаковый стресс-тест, одинаковые критерии, всех одинаково заставлял докапитализировать их структуры. Программа рекапитализации была одинаковой для всех, подчеркиваю", - заявила Гонтарева, отвечая на вопрос, пытались ли бывшие собственники с ней договориться еще на этапе национализации Привата.
"Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он говорил, что Порошенко хотел отобрать у него "1+1"? После этого выходит Ткаченко и говорит, что канала "1+1" никогда не было в залоге "ПриватБанка". Так вот, в этом банке не то что "1+1" не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была "пирамида". А теперь в новом интервью он уже рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов", - рассказала экс-глава НБУ.
Нормандська змова - державна зрада!
Українська влада збирається погодитися на вимоги Росії та імплементувати Мінські угоди за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться у найближчі тижні. Нагадаємо, згідно з формулою Штайнмаєра:
1. Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2. Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3. Україна оголошує амністію всім бойовикам
4. Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5. На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не відбудеться).
Результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори пройдуть під дулами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться рештою території України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімаються санкції.
Нагадаємо, що згідно з 111 статею Кримінального кодексу України державна зрада - це діяння, діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Таким чином, імплементація формули Штайнмаєра владою є державною зрадою.
Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків. Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:
1. Повне і стале припинення бойових дій.
2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.
3. Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.
4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.
19 вересня о 19:00 приходьте на попереджувальну акцію до Офісу Президента за адресою вул. Банкова, 11. Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
УВАГА! З собою брати лише державну та національну символіку!
Подія у ФБ: https://www.facebook.com/events/497554891025069
Хватит с вас и автобуса советских времен, что возит якутских детей в школу в Оймяконе.
Одного я не пойму, вроде Якутия земля то богатая, алмазы там, а денег на школьный автобус современный не найдут. Парадокс.