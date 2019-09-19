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 Политика Украины
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Все про:визит (2308) Зеленский (2870) США (15354) Пенс (75)

 Пенс обсудил с Зеленским его визит в США и встречу с Трампом, а также поблагодарил ОП "за смелые действия в борьбе с коррупцией", - Белый дом

Вице-президент США Майк Пенс во время телефонного разговора с президентом Украины обсудили визит Владимира Зеленского в США на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В рамках телефонной беседы стороны говорили о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Вице-президент поблагодарил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий в США", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону обсудил с вице-президентом США Пенсом сотрудничество в сфере энергетики и борьбу с коррупцией

Также Пенс напомнил о продуктивной встрече с Зеленским 1 сентября в Варшаве и подтвердил неизменную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа должна состояться после Генассамблеи ООН, между 23-26 сентября. На встрече будет подниматься тема ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3149275
 
 
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"ПриватБанк" - это была "пирамида", - Гонтарева.

"Я - банкир, который работает по Базельским принципам, который для всех банков делал одинаковый стресс-тест, одинаковые критерии, всех одинаково заставлял докапитализировать их структуры. Программа рекапитализации была одинаковой для всех, подчеркиваю", - заявила Гонтарева, отвечая на вопрос, пытались ли бывшие собственники с ней договориться еще на этапе национализации Привата.

"Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он говорил, что Порошенко хотел отобрать у него "1+1"? После этого выходит Ткаченко и говорит, что канала "1+1" никогда не было в залоге "ПриватБанка". Так вот, в этом банке не то что "1+1" не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была "пирамида". А теперь в новом интервью он уже рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов", - рассказала экс-глава НБУ.
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Пока мы борьбу с коррупцией не увидели, но будем надеятся.
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може зебобікам тарифи знизили на комуналку як обіцяв ЗЕ?)
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Ты циклики за комуналку видел, там все написано.
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Нормандська змова - державна зрада!

Українська влада збирається погодитися на вимоги Росії та імплементувати Мінські угоди за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться у найближчі тижні. Нагадаємо, згідно з формулою Штайнмаєра:

1. Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2. Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3. Україна оголошує амністію всім бойовикам
4. Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5. На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не відбудеться).

Результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори пройдуть під дулами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться рештою території України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімаються санкції.

Нагадаємо, що згідно з 111 статею Кримінального кодексу України державна зрада - це діяння, діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Таким чином, імплементація формули Штайнмаєра владою є державною зрадою.

Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків. Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:

1. Повне і стале припинення бойових дій.
2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.
3. Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.
4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.

19 вересня о 19:00 приходьте на попереджувальну акцію до Офісу Президента за адресою вул. Банкова, 11. Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

УВАГА! З собою брати лише державну та національну символіку!

Подія у ФБ: https://www.facebook.com/events/497554891025069
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Пора садить -- уже осень !!! С конфискацией и надолго всех воров попередников !!! Вот тог да єто будут смелые действия !!!
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"Садить" россиянин, ты будешь по весне горох да репу, а сейчас для россиян самое время дикоросы собирать да валежник.
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Не хочу с утра обращать внимания на мудаков но с (россиянином ) ты явно не в тему Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 5117
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Спионерили деньги на новом мосту в Днепре -- за ухо и в СИЗО !!! Блин весь город мучали нихрена неделали пилили лаве твари
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Россиянин, зачем тебе мост?
Хватит с вас и автобуса советских времен, что возит якутских детей в школу в Оймяконе.
Одного я не пойму, вроде Якутия земля то богатая, алмазы там, а денег на школьный автобус современный не найдут. Парадокс.
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Надеюсь скоро наступит национальный праздник в Украине.
Пенс обсудил с Зеленским его визит в США и встречу с Трампом, а также поблагодарил ОП "за смелые действия в борьбе с коррупцией", - Белый дом - Цензор.НЕТ 3186
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Посадить Порошенка- одно из основных требований Кремля, сразу после денацификации.
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"Вєсна прідьот - садіть будєм." Ви там вже якось визначайтесь коли садіть
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Да что там обсуждать, я уже устал повторять, что встреча состоится в том случае, если наш Вентура Зеленский подкараулит Трампа возле туалета:
Пенс обсудил с Зеленским его визит в США и встречу с Трампом, а также поблагодарил ОП "за смелые действия в борьбе с коррупцией", - Белый дом - Цензор.НЕТ 9136

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Біля кабінки. А де ж фотожаби з цього приводу? Про Юльку намалювали відразу, а тут заціпило.
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таки вы Какцап Тувалетович с видом на звизду эстрады
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