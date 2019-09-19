 Наемники РФ спешно роют траншеи и обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается в последнем отчете ОБСЕ.
"15 сентября на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения в жилом районе Петровского обнаружена новая траншея с северо-востока на юго-запад (не зафиксированная на изображениях от 2 сентября 2019 года) протяженностью около 240 м, ориентировочно в 400 м к востоку от восточного края участка разведения", - говорится в отчете.
Одновременно ориентировочно в 900 м к северо-востоку от указанной траншеи обнаружена новая 70-метровая траншея, вырытая вдоль лесополосы, а ориентировочно в 1 км дальше на восток - еще две новые траншеи (протяженностью около 200 м и 660 м).
"Примерно в 900 м к северо-западу от указанных двух траншей по данным воздушного наблюдения выявлена недавно построенная позиция из двух траншей (обе протяженностью примерно 300 м)", - сообщили в миссии.
Кроме того, 17 сентября наблюдатели ОБСЕ обнаружили "почти построенное укрытие и около 20 человек в камуфляжной одежде, а также ориентировочно 12 грузовиков, одну землеройную машину и несколько кранов, которые рыли траншеи и выполняли полускрытые земляные работы возле дороги между Петровским и н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка)".
Уточняется, что это происходило к северо-востоку от участка разведения в районе Петровского.
Мысли припизженного зедебила!
зрадомога
зрадоперемога
перемогозрада
зразу
мога
пере
зрада
зрозуміла зрада
незрозуміла перемога
зразу маємо зраду
переможно маємо перемогу
вибирай.те
підрах*й.те
ЗСУ ж відступає.
Ну да. Пусть роют. До Киева пусть роют - может сдохнут, а может и дороют - какая разница?
Мысли припизженного зедебила!
Выборы ж на носу.
17.09.2019 22:28
https://biz.censor.net.ua/news/3149136/kabmin_utverdil_plan_razdeleniya_naftogaza_obnovleno
https://censor.net.ua/news/3149189/******************************************************************************************************
https://biz.censor.net.ua/news/3149097/rada_otmenila_ugolovnoe_nakazanie_za_fiktivnoe_predprinimatelstvo_obnovleno
https://biz.censor.net.ua/news/3149152/kabmin_utverdil_glavoyi_tsentrenergo_ponyatnogo_kolomoyiskomu_menedjera
И все это только за одно утро одного дня и только на цензоре!!!
Зебобики - не много ли для одной страны Украины???