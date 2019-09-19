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 Наемники РФ спешно роют траншеи и обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского, - ОБСЕ

Наемники РФ активно роют траншеи и обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается в последнем отчете ОБСЕ.

"15 сентября на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения в жилом районе Петровского обнаружена новая траншея с северо-востока на юго-запад (не зафиксированная на изображениях от 2 сентября 2019 года) протяженностью около 240 м, ориентировочно в 400 м к востоку от восточного края участка разведения", - говорится в отчете.

Одновременно ориентировочно в 900 м к северо-востоку от указанной траншеи обнаружена новая 70-метровая траншея, вырытая вдоль лесополосы, а ориентировочно в 1 км дальше на восток - еще две новые траншеи (протяженностью около 200 м и 660 м).

"Примерно в 900 м к северо-западу от указанных двух траншей по данным воздушного наблюдения выявлена недавно построенная позиция из двух траншей (обе протяженностью примерно 300 м)", - сообщили в миссии.

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Кроме того, 17 сентября наблюдатели ОБСЕ обнаружили "почти построенное укрытие и около 20 человек в камуфляжной одежде, а также ориентировочно 12 грузовиков, одну землеройную машину и несколько кранов, которые рыли траншеи и выполняли полускрытые земляные работы возле дороги между Петровским и н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка)".

Уточняется, что это происходило к северо-востоку от участка разведения в районе Петровского.

Источник: https://censor.net.ua/n3149274
 
 
 Топ комментарии
 
Без паники... Это обустраиваются избирательные участки...
Выборы ж на носу.
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Готують плацдарм для захоплення нових територій.
ЗСУ ж відступає.
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Тільки зелебні не зрозуміло те, що робить це шапіто, яке вони обрали, це здача України мордору.
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Ну да. Пусть роют. До Киева пусть роют - может сдохнут, а может и дороют - какая разница?
Мысли припизженного зедебила!
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перезрада
зрадомога
зрадоперемога
перемогозрада
зразу
мога
пере
зрада
зрозуміла зрада
незрозуміла перемога
зразу маємо зраду
переможно маємо перемогу

вибирай.те
підрах*й.те

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Готують плацдарм для захоплення нових територій.
ЗСУ ж відступає.
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Пусть роют, им делать-то больше *****! Да и бабки, что рашка заряжает, нужно отрабатывать с показухой!
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Повторно:
Ну да. Пусть роют. До Киева пусть роют - может сдохнут, а может и дороют - какая разница?
Мысли припизженного зедебила!
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А в это время Зе хочет договориться с )(уйлом о выборах по плану Штайнмайера.
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Тільки зелебні не зрозуміло те, що робить це шапіто, яке вони обрали, це здача України мордору.
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пора зеленскому пятую повестку вручить...главком хренов...
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Без паники... Это обустраиваются избирательные участки...
Выборы ж на носу.
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Интересно, какое звание имеет Владимир Александрович в ГРУ РФ?
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Если ефрейтора получил то понятно - А.Г. = В.А.
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«Неможливо повернути Крим. Неможливо повернути Донбас, після того, як там убили людей. Це потрібно новій українській владі визнати й рухатися далі. Крим пора їм забути. Донбас ‒ це вже особлива територія, яку теж їм пора забути. Тому їм варто провести референдум і узаконити нинішні реальні кордони України», ‒ сказав Володимир Константинов російським журналістам.
17.09.2019 22:28
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Ну і нахріна ти цитуєш колаборантів?) Процитуй ще захера "вазьмьом бірлін".
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Вчора Жириновський у телеграм каналі запропонував приєднати Україну до союзу рф та Беларусі у "єдину державу". Лука та путлер тим часом домовились про щось таке утворення. Жирік зондую підгрунтя та суспільну думку перед агресією? Але зебобіки і спроттву не викажуть братам по розуму з єдиної расеї.
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Готуються до відходу? А наш ************ вже відходить.
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Він відходити не буде - нема куди - бо його ж там також нема. Він при случаї має куди.
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Що ж тут незрозумілого... Орки та сєпари активно готуються до "розведення". А що з цього приводу заявить тепер Великий Кон Чен Ий та його холоп Дристайко ?
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Пора бачу галичанам вже рити окопи по Збручу ...
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