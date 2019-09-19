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 Враг за сутки 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

18 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Березового - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко. ФОТО

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Николаевки из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Золотого из стрелкового оружия.

Враг за сутки 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149273
 
 
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Втрат начеб то немає, а потім з'являються "новини" - сьогодні поховали чергового бійця..
Маніпуляції з громадською думкою, щоб у маси людей виникла ілюзія зе-перемир'я та потепління стосунків з рашкою.
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