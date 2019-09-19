 Враг за сутки 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Березового - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Николаевки из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Золотого из стрелкового оружия.
Маніпуляції з громадською думкою, щоб у маси людей виникла ілюзія зе-перемир'я та потепління стосунків з рашкою.