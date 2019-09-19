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 Общество
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Все про:ЮНЕСКО (130) Белгород-Днестровский (14)

 Белгород-Днестровскую крепость включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО официально подтвердил включение объекта "Тира - Белгород (Аккерман) - на пути от Черного до Балтийского морей" в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО.

"В течение тысячелетий Аккерманская крепость играла значимую роль международного порта "река-море" в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и была связана с важнейшими историческими событиями Юго-Восточной Европы", - сказано в сообщении.

На официальном сайте ЮНЕСКО отмечают, что "Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость, построенная на месте древнего города Тиры и поселения раннего средневековья, является уникальным памятником средневековой оборонительной архитектуры".

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Также там указано, что крепость демонстрирует важные культурные элементы культурного региона и примеры применения разнообразных и сложных строительных технологий.

"Таким образом, это выдающийся образец укрепленного сооружения и один из самых представительных и интересных памятников военного зодчества и инженерного искусства не только на территории Украины, но и во всей Восточной Европе", - пишет представительство Украины при ЮНЕСКО.

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Аккерманская крепость - это уникальный комплекс памятников, которые соединяют остатки античного города с известным средневековым крепостным сооружением. Она была важным компонентом периферийных оборонных систем Молдавского княжества (с конца XIV в. До 1484 г.) и Османской империи (с 1484 до конца VIII века).

Источник: https://censor.net.ua/n3149272
 
 
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бывал там давненько, ничего так, не все конечно сохранилось.
экскурсовод рассказывала, что часть сооружений местные жители разобрали на свои нужды разобрали.
вообще удивлен, что не полностью...
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мы же не измаильчане, которые разобрали крепость полностью.
А вообще крепость разбирали после войны для восстановления города, а потом поцы для утверждения своего эго!
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фортифікаційні споруди це спадщина не тільки архітектурна а і створена для захисту національної спадщини та культури людей які проживали понад тисячу років на даній землі. Подібні обєкти можна зустріти по всій Європі до якої відносится Україна. Нажаль мало хто з тих хто хатит гаваритць па рузге - не сприймають цього адже їхні "фортеці" - це максимум избушка на куриних ножках..... і про лелігію - тепер на рос. мові (языке) те кто ходят в российскую церковь не знают даже имени бога (иегова) - по Библии - где идёт речь о царстве Бога - который должен царствовать как на Небе так и на Земле - тоесть Единый Царь - Правитель - они ходят в церковь -маскальского патриархата который наводит обстрелы на наших воинов - и там в церкви вопреки канонам библии где Главный правитель Иегова - они всёравно ходят на выборы и голосуют как не люди от Бога а простые бомжи за того за кого им промыли мозги .... а именно за жопоблок или пох за кого лиш бы не за Украину.
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Твой ник это венгерский писатель? Ну,я имею ввиду Кальман Миксат? И просто не знаю его имя в транскрипции. Доводилось читать. Понравилось
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Ка́льман Мі́ксат - один з найвідоміших угорських письменників XIX-XX століть, прозаїк, автор романів, а також безлічі оповідань і есе. Вікіпедія
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Дело в том,что он хоть и венгерский писатель,но сам словак и транскрипция написания его имени у всех по разному.
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