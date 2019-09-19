 Белгород-Днестровскую крепость включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО.

"В течение тысячелетий Аккерманская крепость играла значимую роль международного порта "река-море" в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и была связана с важнейшими историческими событиями Юго-Восточной Европы", - сказано в сообщении.

На официальном сайте ЮНЕСКО отмечают, что "Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость, построенная на месте древнего города Тиры и поселения раннего средневековья, является уникальным памятником средневековой оборонительной архитектуры".

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Также там указано, что крепость демонстрирует важные культурные элементы культурного региона и примеры применения разнообразных и сложных строительных технологий.

"Таким образом, это выдающийся образец укрепленного сооружения и один из самых представительных и интересных памятников военного зодчества и инженерного искусства не только на территории Украины, но и во всей Восточной Европе", - пишет представительство Украины при ЮНЕСКО.

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Аккерманская крепость - это уникальный комплекс памятников, которые соединяют остатки античного города с известным средневековым крепостным сооружением. Она была важным компонентом периферийных оборонных систем Молдавского княжества (с конца XIV в. До 1484 г.) и Османской империи (с 1484 до конца VIII века).