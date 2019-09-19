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 Общество
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Все про:Гаага (179) пытки (452) Россия (73886) ФСБ (1381) политзаключенные (1327) Сенцов (1045) пленные (605)

 Сенцов дал Гаагскому трибуналу показания о пытках в России: "Зло должно быть наказуемо"

Бывший узник Кремля Олег Сенцов рассказал, как давал показания для Гаагского трибунала о пытках, которые по отношению к нему применяли в России. По словам Сенцова, политзаключенные в РФ до сих пор испытывают страшные страдания.

Об этом Сенцов рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

Среди прочего украинец рассказал о пытках со стороны ФСБ – он передал объяснение своему адвокату, как только прибыл в "Лефортово", а также заявлял об этом в российском суде. "Зло должно быть наказуемо", - подчеркнул Сенцов.

Он отметил, что среди садистов были не только ФСБшники, но и несколько бывших сотрудников СБУ, которые переметнулись к оккупантам.

Также на Цензор.НЕТ: Я никогда не признаю Крым и Донбасс частью России. Об остальном можно говорить, - Сенцов

"Есть люди, которые пережили гораздо большее унижение – моральное и физическое – это Карпюк, Клых и те, кто до сих пор сидят в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит – страшные вещи. Поэтому то, что происходило со мной - это небольшой эпизод, который не стоит упоминать", - подчеркнул Сенцов.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 113 украинцев. Также российские власти не прекращают преследования крымских татар, на неподконтрольных территориях Донбасса удерживают еще 227 украинцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Всех на всех" менять невозможно - в список включают криминальных авторитетов, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3149271
 
 
 Топ комментарии
 
У тебя зеленуха головного мозга.Попей зелёнки,мош попустит.
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Дуже добре, що Сенцов свідчить про нелюдську суть росіян. Було би добре, якщо Олег не почне співати дифірамби новій зеленій владі🐸
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Ну это очевидно достаточно на цензоре почитать комментарии , сплошной срач от пороховаты
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Дуже добре, що Сенцов свідчить про нелюдську суть росіян. Було би добре, якщо Олег не почне співати дифірамби новій зеленій владі🐸
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У тебя зеленуха головного мозга.Попей зелёнки,мош попустит.
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А можна я тебе у спам, бо у тебе зелений пронос в голові?
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Если легче станет,то можно
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Blya...я то думаю, чего они целыми днями активно спамят на Цензоре, а это спамотерапия! Снятие приступов неконтролируемой агрессии анонимно онлайн. Сенцов дал Гаагскому трибуналу показания о пытках в России - Цензор.НЕТ 5246 Ну и правильно, на улице ведь и на членовредительство нарваться можно...
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Цілими днями? Можете підтвердити чи просто так це написали?
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Ну это очевидно достаточно на цензоре почитать комментарии , сплошной срач от пороховаты
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Не уверен что это пороховата-у них нет ресурса.Это организованная фсбшная атака на Зе.Он эту банду явно разочаровал и они из своих обоссаных штанов выпрыгивают что б внести разлад в украинское общество,пытаются стравить нас хоть на чем.В этом вся гнилая суть кремлевской конторы
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Не россиян , а ФСБшников и бьівших СБУшников. Не переводи стрелки на народ , Хасан.
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А где там украинские корабли которые Гаагский трибунал обязал Рашку выдать Украине? Вы все еще верите в етот трибунал и справедливость? Мир уже изменился. Только после третьей мировой войны и десятков миллионов жертв возможен пересмотр человечеством правил поведения и мирового порядка.
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Не ссы! Она уже не за горами! Посмотрим на это феерическое зрелище
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Да согласен будет ********* искрить небосвод!
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Ага, одна печалька: далеко не все это успеют увидеть.
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откуда такая уверенность что сможешь "посмотреть"?
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Третья мировая война с сотнями миллионов жертв..., после мир изменится кардинально, а до тех пор всякие там трибуналы по...уй
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Не буде сотень мільйонів жертв. Загинуть всі. Згорять міста і ліси, чад закриє сонце на півстоліття. Температура за пару років впаде і влітку навіть на екваторі сягатиме -30 морозу, взимку понад -80. І так буде протягом десятиліть. Загинуть всі.
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И слава Богу. Смерть она не для того,что б хорошие люди умирали,а для того,что б сидоры не жили вечно
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Ну почему же. Четвертая тоже будет. Только вот она уже будет вестись камнями и палками.
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Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение отправить на Донбасс кадровых военнослужащих элитных подразделений спецназа и назначить на офицерские должности выпускников военных ВУЗов России.
Об этом стало известно на сайте Министерства обороны РФ.
По данным ГУР Минобороны, командование вооруженных сил РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских ВУЗов», - сообщили в ведомстве.
Известно, что переброс военныx элитных подразделений спецназа осуществляется для повышения уровня подготовки вражеских диверсионно-разведывательных групп и снайперов на Донбассе. Это происxодит на участках границы, которые не контролируются Украиной.
Новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к так называемым «новым гражданам России», работающим в системе тылового обеспечения противника», - говорят в Минобороны.
Также известно, что в ходе подобных конфликтов увеличилось количество фактов применения оружия. Так, 15 сентября во время инцидента с представителями «местных правоохранительных органов», был тяжело ранен кадровый военный РФ.
Подразделения Объединенных сил готовы к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск», - резюмировали в ведомстве.
Напомним, ранее войска Путина внезапно активизировались в Черном море.https://hvylya.net/news/exclusive/putin-otpravil-v-ldnr-moshhnye-okkupacionnye-vojska.html
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- Изя, ты слышал, в Киеве террорист захватил мост и требует сумку денег?
- Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Представитель РФ Борис Грызлов на переговорах в Минске, а также делегат от самопровозглашенной, так называемой "ЛНР" Владислав Дейнего выразили огорчение тем, что представители Украины не поставили свои подписи под документом, известным как "формула Штайнмайера". Их заявления по результата переговоров в Минске опубликовало информационное агентство "РБК".
"Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса", - заявил Грызлов.
Представитель боевиков Дейнего выразил негодование по поводу того, что представители Украины не поставили свою подпись под документом.
"Сегодня мы можем констатировать, что Украина сорвала саммит "нормандской четверки", - сказал боевик.
По его словам, текст "формулы Штайнмайера" уже был согласован, но Украина отказалась его подписать. Также боевик заявил, что трехсторонней группе не удалось договориться о графике разведения сил.
Вместе с тем, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма надчеркнул, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений против т.н. формулы Штайнмайера относительно местных выборов.
Но реализация этого плана возможна лишь при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательствами и минскими соглашениями.
План Штайнмайера - формула, согласно которой оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус во время выборов на этих территориях, которые будут проводиться в соответствии с минскими соглашениями по украинскому законодательству.
После доклада ОБСЕ, если выборы признают демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепит особый статус на постоянной основе. Также этот план предусматривает постепенное снятие санкций с России в случае прогресса в исполнении минских соглашений.
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Как бы там ни было, но все же приятно, когда кацапобандиты выражают огорчение и разочарование.
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Необходимо организовать в Киеве международный фестиваль и показ фильмов великого украинского режиссера Сенцова. Чтобы путлер на говно изошел ! )
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говно не может изойти на что либо другое кроме говна
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"Сейчас идет серьезная дискуссия по поводу того, какая финансовая ответственность ждет Россию за события, которые произошли в Крыму. Российская Федерация с применением оружия, совершила вооруженное ограбление Украины и в том числе национализировала десятки объектов государственной собственности Украины. Речь идет не о миллиардах, а о сотнях миллиардов долларов. В международных судах Россия в кратчайшие сроки получит соответствующие иски от украинского государства. За ограбление надо будет платить", - говорится на странице Арсений Яценюка в Facebook., 21 марта 2014
"Мы осознаем, что Россия фактически объявила борьбу с украинской независимостью. И мы принимаем этот вызов. Мы как Украинские Граждане и мы как украинское государство, которое сделала первый чрезвычайно серьезный шаг к обретению полноправного членства Украины в ЕС"
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Я уверен, что "там" на Западе про пытки все знают, но ничего сделать не могут... именно не могут!
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почему не могут? а отключить засрашку от свифт? бабло важнее.
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Там уже давно своя платежная система есть, да и очень не выгодно западу это
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Пані та панове, є пропозиція: ПРИПИНІТЬ, С*КА, ІСТЕРИКУ. І навчіться думати тверезо, коли мова йде про дуже серйозні речі.
Перед тим як писати, що всьо пропало, ви хоч почитайте, що таке формула Штайнмаєра. Її ж не існує в усталеному вигляді. Кожна зацікавлена сторона нею наразі грає як хоче. Судячи з усього, у Зеленського вирішили кавалерійським наскоком використати позицію РФ проти самої РФ. Тобто, всім пообіцяли, що на все готові заради миру. Підняли ставки через інформшум. Змусили всі сторони втягнутися й наробити купу обнадійливих заяв. А тепер намагаються змусити Путіна, який вже пообіцяв зустріч у нормандському форматі, погодитися-таки на "формулу Штайнмаєра". Не підписуючи її й, за великим рахунком, на тих само умовах, що й при Порошенку. Правда, тепер ще на рашку тисне та ж таки Франція, адже Макрон дуже хоче отримати лаври "умиротворювача Донбасу" і багато поставив на майбутню зустріч у нормандському форматі, на тлі неуспіхів вдома. Плюс позиція США.
Якщо я правильно розумію, мета в тому, що або рашка піде на поступки, або всі побачать, що Путін не хоче ніяких компромісів. Що Путіну дуже не треба, враховуючи транзит влади в Кремлі, який невдовзі почнеться. Абсолютно всі найбільш проблемні для нас позиції допускаються лише після того, як рашка виконає безпекові умови й передасть кордон. А, і ще забезпечить проведення виборів за стандартами ОБСЄ.Пруф: "Українська делегація під час зустрічі контактної групи в Мінську відмовилася закріплювати на папері й підписувати "формулу Штайнмайєра", мотивуючи це тим, що цей документ не передбачено мінським комплексом заходів", - поінформувало джерело "Інтерфакс". - Київ наполягає на першорядному переданні йому під контроль ділянки кордону з Росією на Донбасі, а також роззброєнні формувань "ДНР/ЛНР". Лише після цього Київ пропонує провести вибори", - заявило джерело.

Богдан Буткевич
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Плюсую. Нам пять лет прививали мысль что переговоры с врагом это однозначная капитуляция. Хотя сам Порошенко в этом вопросе вел двуликую линию - на международных встречах (минских, норманских и проч.) по сути шел на уступки и вёлся на всякие палиативные решения, а внутри Украины становился воинствующим ястребом (отлично зная плачевное состояние наших силовых возможностей). А ведь придется искать компромисс, каждый день хоронить наших ребят (причем самых лучших) слишком дорогая цена для нас. Ясно что военным путем мы задачу не решим (пусть за это ответят те, кто 28 лет разворовывал наши вооруженные силы). Остается дипломатический, а он без компромиссов не бывает (как сказал Пристайко и я с ним согласен). Не вижу ничего плохого в варианте как с Приднестровьем - заморозить горячую фазу, развести солдат, желательно между нимит ввести миротворцев, прекратить все связи с ОРДЛО, пусть там сами ковыряются в своих проблемах. А нам прекратить разворовывать остатки экономики и пытаться встать на ноги.
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особый статус не нужен никому кроме РФ !
так зачем чьито подписи ?
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с таким же успехом можно давать показания ишаку хаджи Насреддина.. эффект будет тот же..
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Мацковія застряла у середньовічі - це суть фіно угрів, ментально вони недорозвинені і компенсують це насиллям
Сенцов дал Гаагскому трибуналу показания о пытках в России - Цензор.НЕТ 9483
Сенцов дал Гаагскому трибуналу показания о пытках в России - Цензор.НЕТ 2142
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