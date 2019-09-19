 Сенцов дал Гаагскому трибуналу показания о пытках в России: "Зло должно быть наказуемо"

Об этом Сенцов рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
Среди прочего украинец рассказал о пытках со стороны ФСБ – он передал объяснение своему адвокату, как только прибыл в "Лефортово", а также заявлял об этом в российском суде. "Зло должно быть наказуемо", - подчеркнул Сенцов.
Он отметил, что среди садистов были не только ФСБшники, но и несколько бывших сотрудников СБУ, которые переметнулись к оккупантам.
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"Есть люди, которые пережили гораздо большее унижение – моральное и физическое – это Карпюк, Клых и те, кто до сих пор сидят в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит – страшные вещи. Поэтому то, что происходило со мной - это небольшой эпизод, который не стоит упоминать", - подчеркнул Сенцов.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 113 украинцев. Также российские власти не прекращают преследования крымских татар, на неподконтрольных территориях Донбасса удерживают еще 227 украинцев.
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Об этом стало известно на сайте Министерства обороны РФ.
По данным ГУР Минобороны, командование вооруженных сил РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских ВУЗов», - сообщили в ведомстве.
Известно, что переброс военныx элитных подразделений спецназа осуществляется для повышения уровня подготовки вражеских диверсионно-разведывательных групп и снайперов на Донбассе. Это происxодит на участках границы, которые не контролируются Украиной.
Новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к так называемым «новым гражданам России», работающим в системе тылового обеспечения противника», - говорят в Минобороны.
Также известно, что в ходе подобных конфликтов увеличилось количество фактов применения оружия. Так, 15 сентября во время инцидента с представителями «местных правоохранительных органов», был тяжело ранен кадровый военный РФ.
Подразделения Объединенных сил готовы к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск», - резюмировали в ведомстве.
Напомним, ранее войска Путина внезапно активизировались в Черном море.https://hvylya.net/news/exclusive/putin-otpravil-v-ldnr-moshhnye-okkupacionnye-vojska.html
- Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк.
(C)
@Anakoyher
🤔
"Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса", - заявил Грызлов.
Представитель боевиков Дейнего выразил негодование по поводу того, что представители Украины не поставили свою подпись под документом.
"Сегодня мы можем констатировать, что Украина сорвала саммит "нормандской четверки", - сказал боевик.
По его словам, текст "формулы Штайнмайера" уже был согласован, но Украина отказалась его подписать. Также боевик заявил, что трехсторонней группе не удалось договориться о графике разведения сил.
Вместе с тем, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма надчеркнул, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений против т.н. формулы Штайнмайера относительно местных выборов.
Но реализация этого плана возможна лишь при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательствами и минскими соглашениями.
План Штайнмайера - формула, согласно которой оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус во время выборов на этих территориях, которые будут проводиться в соответствии с минскими соглашениями по украинскому законодательству.
После доклада ОБСЕ, если выборы признают демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепит особый статус на постоянной основе. Также этот план предусматривает постепенное снятие санкций с России в случае прогресса в исполнении минских соглашений.
"Мы осознаем, что Россия фактически объявила борьбу с украинской независимостью. И мы принимаем этот вызов. Мы как Украинские Граждане и мы как украинское государство, которое сделала первый чрезвычайно серьезный шаг к обретению полноправного членства Украины в ЕС"
Перед тим як писати, що всьо пропало, ви хоч почитайте, що таке формула Штайнмаєра. Її ж не існує в усталеному вигляді. Кожна зацікавлена сторона нею наразі грає як хоче. Судячи з усього, у Зеленського вирішили кавалерійським наскоком використати позицію РФ проти самої РФ. Тобто, всім пообіцяли, що на все готові заради миру. Підняли ставки через інформшум. Змусили всі сторони втягнутися й наробити купу обнадійливих заяв. А тепер намагаються змусити Путіна, який вже пообіцяв зустріч у нормандському форматі, погодитися-таки на "формулу Штайнмаєра". Не підписуючи її й, за великим рахунком, на тих само умовах, що й при Порошенку. Правда, тепер ще на рашку тисне та ж таки Франція, адже Макрон дуже хоче отримати лаври "умиротворювача Донбасу" і багато поставив на майбутню зустріч у нормандському форматі, на тлі неуспіхів вдома. Плюс позиція США.
Якщо я правильно розумію, мета в тому, що або рашка піде на поступки, або всі побачать, що Путін не хоче ніяких компромісів. Що Путіну дуже не треба, враховуючи транзит влади в Кремлі, який невдовзі почнеться. Абсолютно всі найбільш проблемні для нас позиції допускаються лише після того, як рашка виконає безпекові умови й передасть кордон. А, і ще забезпечить проведення виборів за стандартами ОБСЄ.Пруф: "Українська делегація під час зустрічі контактної групи в Мінську відмовилася закріплювати на папері й підписувати "формулу Штайнмайєра", мотивуючи це тим, що цей документ не передбачено мінським комплексом заходів", - поінформувало джерело "Інтерфакс". - Київ наполягає на першорядному переданні йому під контроль ділянки кордону з Росією на Донбасі, а також роззброєнні формувань "ДНР/ЛНР". Лише після цього Київ пропонує провести вибори", - заявило джерело.
Богдан Буткевич
так зачем чьито подписи ?