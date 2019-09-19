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Все про:Гаага (178) пытки (451) Россия (73886) ФСБ (1381) политзаключенные (1327) Сенцов (1043) пленные (605)

 Сенцов дал Гаагскому трибуналу показания о пытках в России

Бывший узник Кремля Олег Сенцов рассказал, как давал показания для Гаагского трибунала о пытках, которые по отношению к нему применяли в России. По словам Сенцова, политзаключенные в РФ до сих пор испытывают страшные страдания.

Об этом Сенцов рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

Среди прочего украинец рассказал о пытках со стороны ФСБ – он передал объяснение своему адвокату, как только прибыл в "Лефортово", а также заявлял об этом в российском суде. "Зло должно быть наказуемо", - подчеркнул Сенцов.

Он отметил, что среди садистов были не только ФСБшники, но и несколько бывших сотрудников СБУ, которые переметнулись к оккупантам.

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"Есть люди, которые пережили гораздо большее унижение – моральное и физическое – это Карпюк, Клых и те, кто до сих пор сидят в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит – страшные вещи. Поэтому то, что происходило со мной - это небольшой эпизод, который не стоит упоминать", - подчеркнул Сенцов.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 113 украинцев. Также российские власти не прекращают преследования крымских татар, на неподконтрольных территориях Донбасса удерживают еще 227 украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149271
 
 
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