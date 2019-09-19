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Все про:Болгария (347) Газ (9137) газопровод (696) Россия (73886) Саудовская Аравия (168)

 Болгария строит газопровод в обход Украины, - АР

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому газ из России должен попадать в Европу в обход Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Associated Press.

Контракт между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии предполагает прокладку трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией.

Планируется, что он, в качестве ответвления от газопровода "Турецкий поток", будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины.

Болгария сильно зависит от российского газа. Партнеры на Западе неоднократно призывали страну диверсифицировать свои источники энергии. Как отмечает агентство, она была одной из европейских стран, которые понесли наибольшие потери в результате организованного Россией газового шантажа в 2006 и 2009 годах.

Также на Цензор.НЕТ: Угроза России перекрыть газ значит все меньше, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3149270
 
 
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А ще частина болгарів під впливом російської пропаганди говорить, що окупанти це самі українці. От така країна Болгарія🤔
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А ты им отвечай что это они оккупанты. Приперлись их района Астрахани и мирным туркам жить не давали 500 лет,сволочи
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Да пусть строят Деньги наверное кацапотваари дали, не угомонятся никак Еще газопроводов! Штук 50-70 Может хоть тогда попустит? Расцеянские рабы при получении пенсий и зарплат наверняка оценят Их еще в эти газопроводы и бздеть заставят
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Це ті саудіти,яким Пуйло нафовий завод підірвав?Алаху Акбар,бл))
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