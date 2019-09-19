 Министры обороны Украины и США поговорили по телефону

Об этом Эспер написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Продуктивно побеседовали с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Я с оптимизмом смотрю на его видение Министерства обороны и приверженность оборонной и антикоррупционной реформам. Я выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Эспер.

Также на Цензор.НЕТ: Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер