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 Главы оккупационных администраций городов и районов Крыма подали в отставку

В оккупированномы Крыму главы так называемых "администраций" городов и районов написали заявления об отставке по инициативе Аксенова.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook оккупационный "глава" Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", – написал Аксенов.

По его словам, в скором времени вновь избранные "депутаты" примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей "глав администраций".

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На захваченном полуострове 20 сентября должно состояться голосование за нового главу оккупационной администрации и за так называемого "главу крымского парламента".

Руководителя оккупационной администрации так называемые "депутаты крымского парламента" избирают из числа трех кандидатур, внесенных президентом соседней России.

Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры: нынешнего оккупационного "главу" Крыма Сергея Аксенова, главу "крымской организации КПРФ" Сергея Богатыренко, депутата нижней палаты российского парламента из Крыма Павла Шперова.

Также на Цензор.НЕТ: Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме", - ATR

Главы оккупационных администраций городов и районов Крыма подали в отставку 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149268
 
 
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Тобто у Криму відбувається гра російської "демократії", де зомбовані кацапи повинні обрати необхідних чиновників. Ця росія вже навіть не СРСР, а щось на кшталт лепразорію у психічній лікарні🧐
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Є тільки одне питання! Чому Аксьонов досі живий?
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Тому, що Аксьонов точно виконує вказівки *****.
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Бо маріонетка - відсутня політична суб'єктність. Один чешський набій 5.45 за 20 гривень - вартісніший за нього.
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