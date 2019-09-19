EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  1578  47
Материалы по теме:
Все про:мост (517) Крищенко (285) Алексей Белько (1)

 Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - Крищенко

Злоумышленнику, захватившему столичный мост Метро, а впоследствии сдавшемуся полиции, может грозить пожизненное заключение.

Об этом сообщил на брифинге в Киеве начальник полиции столицы Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В настоящее время у нас возбуждено уголовное производство "Приготовление к совершению террористического акта". Это в зависимости от последствий даже к пожизненному заключению", - сказал Крищенко.

Предварительно, по его словам, есть подозрение, что человек что-то употреблял, но это должно быть подтверждено соответствующими анализами.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Видео задержания минера моста Метро бойцами КОРД. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

Также на Цензор.НЕТ: Родился в Крыму, служил под Киевом, сидел на гауптвахте, сдал кило взрывчатки, - что известно о захватчике моста Метро в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3149267
 
 
 Топ комментарии
 
тоесть упырей кацапских откускают?а этого сразу пожизненное?
этот никого не убил...а вот упыри кацапские которые откупскуют суды убили многих украинцев!
 показать весь комментарий
 
Страшна людина - пострілом підбив Аваківський аероплан.
 показать весь комментарий
 
Ну цеж терорист,а не "ополченець наваросії",якби був з Донецька то відпустили би додому.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот и будет всю оставшуюся жизнь, вечерами вместо поездок по мосту Метро на ужин макароны кушать Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9468
 показать весь комментарий
 
 
гадю савченко отпустили, а этому значит пожизненно?
 показать весь комментарий
 
 
гадя же герой Украины, а этот рылом не вышел, поэтому может засесть до второго пришествия Христа Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7332
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
отпустить и наградить этого борца с капитулянтским режимом, да, порохоботы?
 показать весь комментарий
 
 
да, как гадю сцавченко. Можно героя Украины дать, как и у этой же гади
 показать весь комментарий
 
 
Не, предлагаем отпустить как и всех сепаров впопучленцев..как Цемаха..на поруки.
 показать весь комментарий
 
 
Боже яке воно тупе...
Афект і психічна лікарня на декілька років...
С..ка заберіть дебілів з поліції...

Займіться криміналом.
 показать весь комментарий
 
 
Назвіть це сильним душевним хвилюванням...
Питання в тому для чого цей чоловік на все життя в тюрмі?
Його психіку лікувати потрібно, а не в тюрмі ламати за бюджетні кошти...
 показать весь комментарий
 
 
состояние сильного душевного волнения длится 1-2 минуты. там его и близко небыло
 показать весь комментарий
 
Людина в цьому стані може бути днями, місяцями і роками, повірте... Говорю вам як жертва нерозділених почуттів під дивною назвою...
 показать весь комментарий
 
Чи вам судячи по нікнейму можна більш предметно...
Що таке суб'єктивна сторона, що таке психічне ставлення суб'єкта до вчиненого діяння ... Що таке шкідливі наслідки... Які слава Богу не настали...

А з іншої сторони план ніхто не відміняв... Правда?) А тут чистої води під терористичний акт сам себе хлоп підвів...

Нам до цивілізації ще століття... Про те боюсь осягнути неосяжне так і не получиться...
Підмалюєм об'єктивну сторону і вогень в тюрму довічно.
 показать весь комментарий
 
в органах не работаю уже десять лет, так что планы мне глубоко пох. пожизненно он не получит, так как за неоконченные преступления пж не дают, просто генерал - олень и скурил уголовный кодекс, вместо почитать его.

"Людина в цьому стані може бути днями, місяцями і роками, повірте"

не поверю. так как расследовал около 20 дел по убийствам, в том числе и в состоянии аффекта. и очень много общался с экспертами - психологами, который проводили по моим делам такие экспертизы. аффект длится очень недолго
 показать весь комментарий
 
 
Афект дійсно триває недовго, а психічні хвороби на все життя.
 показать весь комментарий
 
Страшна людина - пострілом підбив Аваківський аероплан.
 показать весь комментарий
 
 
Можливо ця людина психічно хвора, а її дії не є терактом?
 показать весь комментарий
 
 
чи психічно здоровіша ніж 70+% виборців
 показать весь комментарий
 
 
Якщо він не хворий, то повинен розуміти наслідки своїх дій.
 показать весь комментарий
 
Алєкс, можеш від злості кочевряжитись до всрачки, але трон твого вождя все таки похитнули і ввігнали в його дупу осиковий кілок.
https://youtu.be/muzZlLgrrNU
 показать весь комментарий
 
Ну цеж терорист,а не "ополченець наваросії",якби був з Донецька то відпустили би додому.
 показать весь комментарий
 
 
тоесть упырей кацапских откускают?а этого сразу пожизненное?
этот никого не убил...а вот упыри кацапские которые откупскуют суды убили многих украинцев!
 показать весь комментарий
 
 
если его признают невменяемым, то ему лучше на зону бежать, в психушке из него за год полного идиота сделают Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3622
 показать весь комментарий
 
Да у чувака шиза на лицо, мож из за увольнения и семейных проблем кукушка поехала, а тут еще и формула Штанмайера и разведение войск, вот и поехали шарики за ролики. Он ж не заложников взял.. А взорвать мост.. Вмего полодении.. БРЕД, ему бы и грузовик тротила не помог.
 показать весь комментарий
 
так его никто еще и не осудил. для этого и проводится следствие. этот генерал - убоповец просто высказал свое некомпетентное мнение
 показать весь комментарий
 
 
товарищу генералу неплохо было бы за 25 лет службы выучить уголовный кодекс и узнать, что за неоконченное преступление пожизненное не дают (кроме нескольких статей, к которым действия этого персонажа не касаются)
 показать весь комментарий
 
 
Депортировать на малую Родину в Крым. Пусть там развлекается со взрывчаткой.
 показать весь комментарий
 
По-життєве ув'язнення загрожує зрадникам України - Зеленському, Пристайко та іншим.
 показать весь комментарий
 
 
пожизненно...
этому точно дадут, он же не сепар. Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2116
был бы сепор в жопу расцеловали и сказали бы так строго: "ой, шалунишка! езжай к себе в лднр под личное обязавтельство, мы тебя на суд вызовим." Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8757
а он такой:"*** буду, зуб даю, по первой повесточке пулей в суд!"
 показать весь комментарий
 
 
Сепара бы уже Шуфрич на поруки взял. Или Новинский с Рабиновичем.
А этого будут гноить в СИЗО.
 показать весь комментарий
 
 
А где доказательства? Что за бред? Чувак ехал на машине, остановился, хотел поговорить со своей девушкой. Все почему-то испугались, покинули мост, перекрыли дороги.
Ну было у него ружье. Максимум, что он сделал - это подстрелили полицейский дрон.
Где тут пожизненное?
Савченко хотела с днепровских барж расстрелять из минометов центр города. Ну и где она? Из телевизора не вылазит!
За кого нас держит новая власть? Старые трюки Собакова?
 показать весь комментарий
 
 
Схоже на те що народ від чогось відовлікають,щось погане збираються зробити,шоб люди мимо вух пропустили обговорюючи фейковий теракт.
 показать весь комментарий
 
 
"Формула Штайнмаера". Новороссия грядёт с федерализацией.
 показать весь комментарий
 
 
не знаю маячня якась: вибрати білий кабріолет для "теракту" чудова мішень навіть для снайпера новичка поцвлити в голову, де там вибухівку ховав в глушнику?) а дрон підстрелив він з мисливської зброї.
 показать весь комментарий
 
 
A mig by pidirvaty kortezh dekogo. I bulo b tezh same. Ale buv by georem
 показать весь комментарий
 
За збитий лаптеліт Рюкзакова потрійне пожиттєве треба давати!
 показать весь комментарий
 
Aга, вот для чего всё шоу ! Чтобы АТОшники и думать забыли протестовать. Нью-гетман сильно наклал в штаны во врема Марша ветеранов в День Независимости.
 показать весь комментарий
 
Ну что тут думать - это экшон. Рабочих версий несколько.
 показать весь комментарий
 
А захвативши часть территории Украины сепарам что грозит? Амнистия?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх