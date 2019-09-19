 Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - Крищенко

Об этом сообщил на брифинге в Киеве начальник полиции столицы Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В настоящее время у нас возбуждено уголовное производство "Приготовление к совершению террористического акта". Это в зависимости от последствий даже к пожизненному заключению", - сказал Крищенко.

Предварительно, по его словам, есть подозрение, что человек что-то употреблял, но это должно быть подтверждено соответствующими анализами.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Видео задержания минера моста Метро бойцами КОРД. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

Также на Цензор.НЕТ: Родился в Крыму, служил под Киевом, сидел на гауптвахте, сдал кило взрывчатки, - что известно о захватчике моста Метро в Киеве