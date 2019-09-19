 Захватившему мост Метро в Киеве Белько может грозить пожизненное, - Крищенко

Об этом сообщил на брифинге в Киеве начальник полиции столицы Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В настоящее время у нас возбуждено уголовное производство "Приготовление к совершению террористического акта". Это в зависимости от последствий даже к пожизненному заключению", - сказал Крищенко.
Предварительно, по его словам, есть подозрение, что человек что-то употреблял, но это должно быть подтверждено соответствующими анализами.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.
Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.
Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.
В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.
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Афект і психічна лікарня на декілька років...
С..ка заберіть дебілів з поліції...
Займіться криміналом.
Питання в тому для чого цей чоловік на все життя в тюрмі?
Його психіку лікувати потрібно, а не в тюрмі ламати за бюджетні кошти...
Що таке суб'єктивна сторона, що таке психічне ставлення суб'єкта до вчиненого діяння ... Що таке шкідливі наслідки... Які слава Богу не настали...
А з іншої сторони план ніхто не відміняв... Правда?) А тут чистої води під терористичний акт сам себе хлоп підвів...
Нам до цивілізації ще століття... Про те боюсь осягнути неосяжне так і не получиться...
Підмалюєм об'єктивну сторону і вогень в тюрму довічно.
"Людина в цьому стані може бути днями, місяцями і роками, повірте"
не поверю. так как расследовал около 20 дел по убийствам, в том числе и в состоянии аффекта. и очень много общался с экспертами - психологами, который проводили по моим делам такие экспертизы. аффект длится очень недолго
А зараз люблю знову
https://youtu.be/muzZlLgrrNU
этот никого не убил...а вот упыри кацапские которые откупскуют суды убили многих украинцев!
этому точно дадут, он же не сепар.
был бы сепор в жопу расцеловали и сказали бы так строго: "ой, шалунишка! езжай к себе в лднр под личное обязавтельство, мы тебя на суд вызовим."
а он такой:"*** буду, зуб даю, по первой повесточке пулей в суд!"
А этого будут гноить в СИЗО.
Ну было у него ружье. Максимум, что он сделал - это подстрелили полицейский дрон.
Где тут пожизненное?
Савченко хотела с днепровских барж расстрелять из минометов центр города. Ну и где она? Из телевизора не вылазит!
За кого нас держит новая власть? Старые трюки Собакова?