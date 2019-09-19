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 Общество
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Все про:Крым (21880) Донбасс (19395) Сенцов (1043)

 Я никогда не признаю Крым и Донбасс частью России. Об остальном можно говорить, - Сенцов

Бывший узник Кремля Олег Сенцов то не признает аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса территорией РФ.

Об этом он сказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже. То же самое - Донбасские республики являются искусственными сателлитами РФ, тоже, соответственно, это часть Украины, я никогда не признаю сепаратистских настроений или желания присоединиться к России. Мы одна страна, эти от территории нас отторгли, и мы никогда с этим не согласимся", — сказал бывший политзаключенный.

В то же время, Сенцов добавил, что "обо всем остальном можно говорить".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?" - Сенцов

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 113 украинцев. Также российские власти не прекращают преследования крымских татар, на неподконтрольных территориях Донбасса удерживают еще 227 украинцев.

Также на Цензор.НЕТ: "Всех на всех" менять невозможно - в список включают криминальных авторитетов, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3149266
 
 
 Топ комментарии
 
Вы уже устали от войны? Устали уже в первом раунде? Вы уже готовы сдаться? А Хуйло только размялся. Он не устал от войны. Он ей живет. И он далеко не джентельмен который лежачего не бьет. Он маньяк которого возбуждают крики и судороги жертвы. У него как у насильника, по другому не стоит.
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30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты.

10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.

Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.

Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова.

Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.

Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки - рассказывает АТОвцам с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне, и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт.

Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.

А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.

Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди.

И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.

Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки, связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы.

Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.

И тут я перестаю понимать.

Судя по скорости о3,14денения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет. Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».

Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи.

Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.

Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку», и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.

Т.е. где-то они всё же сцут, или пока еще не пришло время Ч.

Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам 3,14да.

Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить.

Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными е*альниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти.

Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.

Мы же не позволим ему вырасти?

Татьяна Худякова
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Это, получается, можно говорить об особом статусе Донбасса?? Оооо вот он зелебоба. Це зрада. Да, порохоботы?
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Совет форумчанПравила форума
 
сенцову нужно на следующих выборах в президенты баллотироваться, есть все шансы,чтобы занять кресло на банковой.
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савченко ты хоть в президенты не выдвигал после ее освобождения?
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а есть знак равенства между савченко и сенцовым? Я никогда не признаю Крым и Донбасс частью России. Об остальном можно говорить, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7962
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Какое равенство ? Савченко - герой Украины,
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Бойко укравший бабло при покупке вышек тоже герой Украины, что ты хотел этим сказать? Я никогда не признаю Крым и Донбасс частью России. Об остальном можно говорить, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7874
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Что тебе непонятно ? Ты усомнился в равенстве между Савченко и Сенцовым и я подтвердил, что равенства нет, - у Савченко более высокий патриотический статус. По крайней мере, был таковым на момент её освобождения. И популярность у неё была выше : она воевала, была депутатом и членом постоянной делегации Украины в ПАСЕ.... Так что шансов занять президенское кресло у неё было гораздо больше, чем у нынешнего Сенцова, о котором к президенским выборам могут вообще забыть.
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я к тому, что не надо делать поспешных выводов, чтобы потом не выглядеть глупо
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каких выводов? ты хоть мозг иногда свой включай когда комментируешь написанное, где ты прочел, что я агитирую за Сенцова? я написал имеет шанс, или ты настолько туп, что не состоянии понять чужую мысль и приклеиваешь к ней свои собственные инсинуации? Я никогда не признаю Крым и Донбасс частью России. Об остальном можно говорить, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7265
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30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты.

10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.

Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.

Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова.

Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.

Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки - рассказывает АТОвцам с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне, и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт.

Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.

А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.

Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди.

И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.

Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки, связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы.

Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.

И тут я перестаю понимать.

Судя по скорости о3,14денения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет. Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».

Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи.

Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.

Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку», и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.

Т.е. где-то они всё же сцут, или пока еще не пришло время Ч.

Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам 3,14да.

Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить.

Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными е*альниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти.

Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.

Мы же не позволим ему вырасти?

Татьяна Худякова
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Так все ж таки... Бояться чи не бояться?
порошенко досі не перебуває в санкційному списку кремля, співпадіння?
Коли петя плюси захопити хотів, а виявилось, що в приват банку контрольного пакета нема... Це наступ на свободу слова чи ні?
Гонтарєва? Підпал чи страховий випадок?) Дім застрахований на мільйони...
Пєтя обіцяв війну за два тижні... Нічо?

Кучми ахметови медведчуки януковичі це не разуючи діючих кримінальних авторитетів депутатів - реальні вбивці, які при владі були десятиліттями... Вам не мішали ні? А клоунів боїтесь? Логіка де?
Багато маніпуляції... І я думаю у пацанів вийде... Просто не треба тупити... І навчитись відповідати за слова...
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А сейчас беню, ахметку, криминал и даунбасских пацанов посадили? Их теперь лееют, подкармливают. Из вашего же кармана. Эти клоуны у них по саунам выступали, куда же теперь они против хозяев попрут.
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На жаль що один, що інший, на сьогоднішній день поза зоною досяжності... Ви забули про кучму пінчука медведчука і іншу мерзоту...
Але, можете бути впевнені, про стадіон гонгадзе скрябіна чорновола ніхто не забув...
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Всех тяжело перечислить. Порошенко вор, но не предатель. А вот ваЗЕлин предаст и начинает воровать. Он над офшорками возмущался? А сам в белом дерьме? Он что не воняет, его офшорки другие? Порошенко платил налоги в кацапии, а вазелин не платил и не платит? Богдан, на нем клейма ставить не где. Через офшоры рейдерил на сотни миллионов. А портнов, а новенькиая шестерка богдана, старая шестерка портнова - адвокат сепаров и воров? А куча дебилов депутатов, которые голосуют не читая той охинеи, что им подсунули. Не напоминает партию рыгоналов? Голосование по маханию руками. К власти приходят опять данецкие, они не навидят эту страну и вазелин ее не навидит. Это он ее проституткой обзывал, не правительство, ни порошенко, а вас и меня. Сопля зеленая.
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А ще мені розповідали про ціни на посади серед зебільної митниці🙄 Брехнею зебіли дорвалися до влади і тепер їхній час збирати гроші.
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І я розповім, вас обманюють...
По перше і основне мислимо критично... Закон 1066 ще навіть не прийнято... Там контракти... Жоден керівник не призначений і не може бути призначений... Атже у нас конкурси.. будуть... Можливо...
Про збирати гроші ви теж обманюєте... Для чого? Вам подобається коли ціна вашим словам нуль?
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Холодний розум... Тверезе мислення...
Ви апріорі переконані в своїй правоті...
Я б також вже сьогодні до стінки поставив не один десяток... Не можна...
В одному будьте впевнені, Україна виживе, і зеленський зіграє в цьому процесі позитивну роль...
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Это, получается, можно говорить об особом статусе Донбасса?? Оооо вот он зелебоба. Це зрада. Да, порохоботы?
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Правильно мыслишь, Сенцову лучше поменьше рассуждать о политике. Что-то не то брякнет и мгновенно из гениального режиссёра и патриота превратится в полнейшую бездарь и предателя. Примеров тому масса.
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Да уж. Скажет, что можно говорить об амнистии и автономии Донецка, и пойдёт дружить с Усиком и Савченко.
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Більшість українців не визнає окупацію частини України росією, але ця анексія та окупація надовго. Треба вчитися жити і протистояти росії в умовах справжньої та інформаційної війни, коли частина людей піддалася на популістські гасла нових корупціонерів.
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Вы уже устали от войны? Устали уже в первом раунде? Вы уже готовы сдаться? А ***** только размялся. Он не устал от войны. Он ей живет. И он далеко не джентельмен который лежачего не бьет. Он маньяк которого возбуждают крики и судороги жертвы. У него как у насильника, по другому не стоит.
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Какой первый раунд, болезный? пять лет войны - это первый раунд? Тебя в детстве об асфальт головой не роняли?
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О чем остальном? Больше ничего и нету.
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Можно поговорить о корейском флаге,о кацапских проксенышах,ну так,к примеру😂🌷
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в ЮК очень много украинцев, так, на будущее.
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к тому что можно поговорить об украинском флаге,о кацапских проксенышах,ну так,к примеру😂🌷
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А можно сразу проксенышей послать на *** и насцать им в рот.Согласен?😂🌷
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для этого нужно сначала понять - проксеныш или нет
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Давай.Я родился и живу в Киеве.Ты кто?😂🌷
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Він кацап. Я раніше його запитував.
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Али я знаю кто кацап а кто нет.Меня на этом сайте за все время не было чуть больше года?)
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Ау?Я долго должен ждать ответ?😂🌷
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Очень легко.Выходим в Вайбер.Если ты не из **********-приношу прилюдно извинения.Годится?
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Я спать.Иди на ***.Захочешь ответить лично,я ббываю на сайте.Напишешь.
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Можно еще поговорить,о том,что вы боитесь признаться,на этом сайте,шо вы коцапы,боитесь заходить под своими тряпками,шо у вас ноль гордости...О чем говорить с опущенными?😂🌷
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ваЗЕлину и ЗЕбилам на заметку. Пусть кадры посмотрят.
https://www.youtube.com/watch?v=8SqTaE4-5a4
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Надо суверенитет московии не признавать и существование этого недогосударства, об остальном можно говорить
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Усложняет ситуацию, дурень. Есть мнение, что эффективней было бы отградиться от этих территорий. Главный аргумент здесь, это что перед мировым сообществом Украина укрепила свой имидж, как миротворец перед лицом мирового сообщества, и что если их всех вернуть в Украину, то тогда они попадут в Раду, пусть не сразу, а в прессе, при Шуфриче, у них будет не один телеканал и не два. Это не кому не надо. Так что я лично симпатизирую мнению, что от них проще всего оградиться.
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Лет через 100 эти территории вернутся в Украину. А для мировой истории 100 лет - это ничто. Так что нет никаких проблем, ничего Украина не потеряет. А может даже приобретет!
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