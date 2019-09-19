EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Экономика
  124  10
Материалы по теме:
Все про:ВР (23683) госбюджет (652)

 Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря

Верховная Рада планирует до 1 декабря принять проект государственного бюджета на 2020 год как закон.

Об этом говорится в ориентировочном графике рассмотрения проекта госбюджета, опубликованном на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае принятия Верховной Радой соответствующего решения, не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в третьем чтении и в целом как закона на пленарном заседании Верховной Рады", - сообщает информационное управление аппарата ВР.

В то же время отмечается, что рассмотрение и принятие госбюджета-2020 в первом чтении состоится 18 октября на пленарном заседании Совета.

Также на Цензор.НЕТ: Бюджет на 2020 год - последнее планирование на год, далее планы будут составлять на 3 года, - Гончарук

Далее, в течение 21 октября - 3 ноября, Кабинет министров Украины с участием уполномоченных представителей Комитета ВР по вопросам бюджета заниматься его подготовкой ко второму чтению, которое запланировано на 15 ноября.

Ориентировочный график рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год одобрен на заседании Комитета по вопросам бюджета 6 сентября 2019 года.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3149265
 
 
 Топ комментарии
 
ну наконец то - єпока бідності прекратиться ..... учителя получат свои первые 4 тыс. баксов зарплаты. Ура товарис4и ура!!!! 95-му кварталу - Слава Слава Слава !!!!!.... Богдану за работу - отпуск в Сен Тропе ! Зеле - отпуск на 4 месяца ! Почему у Коломойского досихпор две руки ? .... почему Свинарчуки при Зеленском не сидят ???
 показать весь комментарий
 
ты о ком сейчас написал червь соевый? я про тебя скотину тупорпылую хоть строчку написал? Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 1194 Судя по твоим истетическим воплям, той соеый пердак пылает как дом лерки гонтаревой Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 4179
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а свадебный фотограф и няня тоже будут участвовать в рассмотрении бюджета или доверятся старшим и более опытным товарищам по партии?
 показать весь комментарий
 
ну наконец то - єпока бідності прекратиться ..... учителя получат свои первые 4 тыс. баксов зарплаты. Ура товарис4и ура!!!! 95-му кварталу - Слава Слава Слава !!!!!.... Богдану за работу - отпуск в Сен Тропе ! Зеле - отпуск на 4 месяца ! Почему у Коломойского досихпор две руки ? .... почему Свинарчуки при Зеленском не сидят ???
 показать весь комментарий
 
 
сначала должен сесть батя порохохряк - мародер, а потом и о его младших подельниках вести разговор можно, а то сиротливо будет свинарчуку на нарах, без кучерявого будкостроителя Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 1816
 показать весь комментарий
 
а чего зебильня - не выйдет с плакатами под АП и не заставит саплю посадить Свинарчуков ??? ... возможно потому что вы - безхребетные дауны ???
 показать весь комментарий
 
ты о ком сейчас написал червь соевый? я про тебя скотину тупорпылую хоть строчку написал? Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 1194 Судя по твоим истетическим воплям, той соеый пердак пылает как дом лерки гонтаревой Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 4179
 показать весь комментарий
 
 
я тебе мальчик могу поведать одну истоию ... ты канечно же не поймёшь ... ибо твой максимум - это первый клас и десятая чать задействованного сегоро вещества в твоей черепной коробке но история такая ..... я последние много лет плачу за интернет в месяц 100 грн ... и мне недавно звонят и присылают смс что мол - теперь надо платить 130 в месяц (абонплата) ... и тут я вспоминаю эпоху бидности зелёной коМанды и то что доллар стал меньше а цены растут (*вместо зарплаты) и я ясен пень уверен что они зебальнутые как и много кто тут ... прихожу к ним в офис и что я вижу ?" ?" А?А?...у них стоит телек а там показывает студия квартал 95 - по ходу целый день крутят....мммм пацаны повелись но денег что то не хватает ... то кто виноват - Шмаркля или Порох ??? ... можешь не отвечать ... зебила ответ и так понятен.Допобачення.
 показать весь комментарий
 
не обольщайся мальчик .... я ничего не потерял мой доход на потраченные часы времени лучше чем ты себе можешь представить .... я просто удивляюсь интелекту имбецилов с которыми приходиться жить .... но абстрагировацца я умею .... просто видимо ты никогда за границей небыл ... не знаешь как люди живут ... а я могу себе позволить видеть и путишествовать и я точно знаю за кого нужно голосовать .... так что не обольщайся мальчик ..... у тебя никогда гореть не будет дом Гонтарёвой ... у тебя никогда такого не будет ... может быть сгорит шапито своего клоуна или уже горит даунбас с которого ты родом сюда перевалил .... чмошник ватный)
 показать весь комментарий
 
Ждем посты от порохоботов о не компетентности сегодняшних депутатов. Они даже ни разу не заблокировали трибуну и не подрались пока делили бюджет. Толи было раньше...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх